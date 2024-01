Nic jako bezpečné množství energy drinku pro děti neexistuje, říká lékařka

Stoupající spotřeba energy drinků mezi dětmi a dospívajícími spolu s přibývajícími poznatky o tom, jak jim mohou škodit, vede i v Česku k úvahám, zda by nebylo dobré jejich prodej lidem mladším osmnácti let zakázat.

Výrobcům energetických nápojů se však pochopitelně poslanecký nápad na zákaz prodeje drinků dětem nelíbí. A tvrdí, že pokud si dají jen bezpečné množství, žádné nebezpečí nehrozí. Podle nich by bylo prospěšnější jasně popsat rizika než prodej dětem úplně zakázat. Osvěta jako taková je daleko účinnější než jakékoliv restrikce, řekla ČT24 ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápojů Veronika Jakubcová.

Státní zdravotní ústav na toto prohlášení reagoval prohlášením odbornice. Nic jako doporučené či bezpečné množství energetického nápoje pro děti neexistuje, říká jednoznačně lékařka a nutriční epidemioložka Eliška Selinger.

Platí samozřejmě, že vím více nápojů děti vypijí, tím hůř pro ně, ale spodní bezpečná hranice není. Výrazně nadměrná konzumace energetických nápojů může u mladých osob způsobovat akutní zdravotní problémy, například nepravidelný srdeční rytmus, dechové obtíže, úzkost nebo nevolnost. Množství kofeinu ve dvou běžných plechovkách energetického nápoje překračuje maximum doporučené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) pro děti a adolescenty , uvedla Selinger. Problémem je totiž i velmi vysoký obsah cukrů. Přispívá ke vzniku zubního kazu, rozvoji nadváhy a obezity a s nimi spojenými onemocněními, včetně srdečních chorob, cukrovky nebo některých druhů rakoviny.





Příliš mnoho kofeinu

Co se týká kofeinu, jeho obvyklý obsah v energetických nápojích se pohybuje mezi 80–150 mg ve čtvrtlitrové plechovce. Pro srovnání, hrnek kávy obsahuje zhruba 60–90 mg kofeinu, hrnek černého čaje asi 50 mg.

Kofein mnozí z nás vyhledávají, protože zvyšuje pozornost a redukuje potřebu spánku. Spánek je ale pro vyvíjející se dětský nebo dospívající organismus důležitý. Narušení zdravého spánku může mít negativní dopady na fyzické i psychické zdraví dětí a dospívajících. K negativním projevům nadměrného příjmu kofeinu tak patří třeba úzkosti, podrážděnost, celkové změny chování, zažívací potíže, ale i bolesti na hrudi, pocitově výrazné bušení srdce, vysoký krevní tlak a v krajním případě i poruchy srdečního rytmu, popisuje lékařka a ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Popularita energetických nápojů stoupá. Potvrdila to i Mezinárodní výzkumná studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků s tím, že více než každý desátý mladý do 18 let má sklon k rizikové konzumaci. Zároveň se na trhu objevují i nápoje se stále vyššími obsahy kofeinu a stimulantů. Cítíme tedy jako nutné varovat, že tyto nápoje nejsou rozhodně prospěšné a v případě překročení limitů pro konzumaci mohou zdraví dětí doslova poškozovat, doplnila ředitelka Státního zdravotního ústavu.





Nápad na zákaz prodeje těchto nápojům dětem podpořili i dětští lékaři, kteří k tomu vydali odborné stanovisko. Je třeba vést informační kampaň poskytovateli zdravotní péče ve spolupráci s Ministerstvem školství zaměřenou na edukaci mládeže a rodičů o rizicích nápojů obsahujících kofein a o jejich možném předávkování. Nutná je informce o skutečnosti, že nejsou určeny pro sport, pro rehydrataci a úhradu minerálních látek ztracených během fyzické aktivity. Regulační opatření by měla vést k omezení reklamy slibující zvýšenou výkonnost mladistvým, píše se ve stanovisku, které za Pracovní skupinu pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu podepsal proesor Jiří Nevoral a docent Jiří Bronský.

Politici krom zákazu prodeje dětem dospívajícím zvažují o omezení reklamy na tyto nápoje – to by však nemuselo mít požadovaný efekt, protože děti po nich baží hlavně proto, že jim mnohé z nich doporučují oblíbení influenceři.

Mají vaše děti potíže s nadváhou nebo obezitou? Ne, a přitom to nijak neřešíme

Ne, protože hodně hlídáme, co jedí a pijí

Ano, i když se to snažíme řešit

Ano, je to problém celé naší rodiny, neřešíme to

Tady už je zakázali

První zemí, která přistoupila k restrikci, byla Litva, která v roce 2014 zakázala prodej mladistvým do 18 let a krátce na to v roce 2016 byla následována Lotyšskem se stejným zákazem. V roce 2019 byl prodej energetických nápojů zakázán v Anglii dětem do 16 let. Ukázalo se, že veřejnost v naprosté většině podporuje zákaz prodeje dětem.

Finské úřady v posledním nařízení v roce 2019 konstatují, že pro vysoký obsah kofeinu tyto drinky nejsou vhodné pro děti, protože dokonce malé dávky kofeinu mohou vyvolávat agitovanost, dráždivost, tenzi a neklid u dětí. Finské úřady určily, že na všech etiketách musí být varování, že nápoje nejsou vhodné pro děti, těhotné ženy a osoby citlivé na kofein. Na etiketě bude uvedena doporučená denní dávka v počtu plechovek, případně varování o škodlivém vlivu nadměrné spotřeby těchto nápojů.