Pití kafe prodlužuje život a chrání zdraví. Hodně ale záleží na tom, kolik jí vypijete

Káva je po ropě celosvětově druhou nejprodávanější komoditou. Bez její chuti a vůně si už většina z nás nedokáže představit svůj den. Ale není to jen prostředek k povzbuzení energie nebo chutná tečka za dobrým obědem. Podle vědců má spoustu pozitivních účinků na zdraví.

Káva chrání srdce

Podle nich by měl být mírný až střední příjem mleté, instantní a bezkofeinové kávy považován za součást zdravého životního stylu. Významné snížení rizika ischemické choroby srdeční, městnavého srdečního selhání a mrtvice zjistili výzkumníci u všech tří typů kávy, ale jen mletá a instantní káva s kofeinem však snížila riziko arytmie. Káva bez kofeinu tento efekt neměla.

Studie zahrnovala téměř 450 000 lidí ve věku od 40 do 69 let, kteří byli na počátku výzkumu bez arytmie nebo jiného kardiovaskulárního onemocnění. Byli rozděleni do 4 skupin, kdy jedna pila mletou kávu, druhá kávu bez kofeinu, třetí instantní kávu a čtvrtá si tento nápoj nedopřála vůbec.

S kofeinem, nebo bez: rozdíl není velký

Po 12,5 letech vědci zkontrolovali lékařské záznamy těchto dobrovolníků, a protože jich za tuto dobu okolo 7 % zemřelo, vyžádali si také záznamy o úmrtí. Všechny druhy kávy v množství dvou až tří šálků denně byly spojeny se snížením rizika předčasného úmrtí z jakékoliv neúrazové příčiny, přičemž spotřeba mleté kávy snížila toto riziko o 27 %, následovala 14 % u kávy bez kofeinu a 11 % u instantní kofeinové kávy.

Pokud se podíváme na souvislost mezi kávou a sníženým rizikem srdečních onemocnění a mrtvice, pak jsou ve srovnání s vlivem na předčasné úmrtí z jakékoliv neúrazové příčiny čísla o něco nižší. Pití dvou až tří šálků mleté kávy denně snížilo riziko o 20 %, zatímco stejné množství instantní kávy o 9 % a u kávy bez kofeinu šlo o 6 %.





Káva chrání játra a zlepšuje metabolismus

Skutečnost, že jak káva s kofeinem, tak i bez něj byla prospěšná, by mohla naznačovat, že to není jen kofein, který by mohl stát za zmíněnými blahodárnými účinky kávy. Kofein je přitom nejznámější složkou kávy, ale tento nápoj obsahuje celkově více než 100 biologicky aktivních složek. Podle výzkumného týmu je tak pravděpodobné, že právě ony jsou zodpovědné za pozitivní vztahy mezi pitím kávy, kardiovaskulárními chorobami a dlouhověkostí. Může jít například o polyfenoly, které podle řady výzkumů mohou snížit zánět v těle, zlepšit střevní mikrobiom, zvýšit metabolismus nebo snížit hladinu cukru v krvi.

Není to první studie, zaměřená na vliv kávy na lidské zdraví, bylo jich provedeno velké množství. Například výzkum italských vědců v roce 2020 zjistil, že lidé, kteří pijí tři až čtyři šálky espressa denně, měli nižší riziko předčasného úmrtí ze všech neúrazových příčin ve srovnání s těmi, kteří kávu nepijí vůbec.

Britští experti v roce 2021 publikovali výsledky výzkumu, ve kterém zjistili, že pití tří až čtyř šálků kávy denně snižuje riziko vzniku chronického onemocnění jater a riziko úmrtí v jeho důsledku.

S kofeinem to ale ani nepřehánějte

Káva také bývá spojována s nižším rizikem vzniku určitých druhů rakoviny a může snížit pravděpodobnost výskytu některých neurologických, metabolických a jaterních problémů i cukrovky 2. typu, přičemž autoři nezjistili prakticky žádný rozdíl mezi kofeinovou a bezkofeinovou kávou.

Konzumenti kávy byli podle studií také méně ohroženi depresí i Parkinsonovou či Alzheimerovou chorobou. Jakkoliv se však káva ve světle mnohých výzkumů jeví jako nápoj lidskému zdraví velmi prospěšný, nic se nemá přehánět.

Denní dávka nad 400 mg kofeinu, tedy více než čtyři až pět šálků kávy, může způsobit určité vedlejší účinky, jako je úzkost, nervozita, zrychlená srdeční frekvence nebo pocení. Fakt, že i káva bez kofeinu má v mnohém obdobné účinky na organismus, je tak dobrou zprávou pro lidi s citlivostí na kofein nebo všechny, kdo pijí denně více než doporučené čtyři šálky kávy, protože mohou bezkofeinovou kávou po čtvrtém šálku doplnit své obvyklé denní množství.