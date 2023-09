Pití by školáci neměli nosit v postranní kapse aktovky, ta by neměla vážit víc než pár kil

Blíží se začátek školního roku a s tím je spojený i nákup školních pomůcek. Státní zdravotní ústav připravil nejen pro rodiče budoucích školáků, ale i těch, kteří plánují pořízení školní aktovky či batohu informace o tom, na co se zaměřit při nákupu, aby děti nepřetěžovaly svou páteř při každodenní cestě do školy.

Nezapomeňte na odrazky

Nejdůležitější je zaměřit se na ergonomické faktory, které by měla brašna splňovat. Mezi ně nepatří jen její hmotnost, ale také tvar, umístění na zádech, bezpečnostní prvky týkající se dobré viditelnosti dítěte při přecházení ulice atd.

V první a druhé třídě se zaměřte na brašnu, popřípadě batoh stabilnějšího (pevnějšího) tvaru, který umožňuje větší přehled nad učebními pomůckami.

Důležitou součástí je pevné nepromokavé dno zajišťující stabilitu a tím i ochranu učebních pomůcek před znehodnocením v mokru. Nepostradatelnou součástí brašny jsou i bezpečnostní prvky, zlepšující viditelnost dítěte na silnici a na přechodech.

Brašnu nakupujte ve specializovaných obchodech, vždy společně s dítětem (pozor na tržnice a hypermarkety, ale i e-shopy). Dítěti se musí brašna nejen líbit, ale hlavně si ji musí vyzkoušet, aby měla správnou velikost a dobře mu přiléhala k zádům. Při výběru by vzhled neměl převažovat nad funkčností.

Vodítka pro správný výběr nové aktovky

Zaměřte se na materiál – brašna by měla být z voděodolného materiálu, kvalitně zpracovaná (nýty, funkčnost zipů, snadno ovladatelné uzávěry).

Dobře zvolte velikost brašny – měla by odpovídat tělesné stavbě školáka, podélného tvaru, orientovaná delší stranou svisle. Neměla by být širší, než jsou ramena dítěte, vrchol by neměl přesahovat linii ramen a spodní část by neměla být níže, než je linie boků / horní okraj pánve.

Tašku si potěžkejte – prázdná brašna nemá vážit pro školáka 1. stupně více než 1200 g, u 2. stupně více než 1400 g. Váha brašny s učebními pomůckami není u nás dána žádnou normou, doporučit lze nejvýše váhu nepřesahující 10–15 procent váhy dítěte. Takže má například školák 25 kilo, měla by jeho taška včetně učebnic a svačiny vážit nejvýše 2,5 až 3,75 kila.





Pokud je dítě drobnější postavy nebo má vadné držení těla, případně je nuceno nosit každý den brašnu delší dobu, věnujte váze a obsahu brašny každodenní pozornost.

V současné nabídce jsou již i ergonomické školní batohy pro nejmenší žáky s nosnými popruhy (hrudní a bederní pás), rozdělující zátěž na ramena a bedra. Správně umístěný bederní pás v oblasti kyčelních kostí přerozdělí až polovinu hmotnosti plného batohu z horní části těla na pánev a odlehčí tak páteři.

Prohlédněte rozložení obsahu brašny – promyšlené členění vnitřního prostoru pomáhá návyku udržet v aktovce přehled a pořádek. Nejtěžší věci by měly být umístěny co nejblíže zádům tak, aby se při chůzi a manipulaci s brašnou nepohybovaly. Pozor na nerovné předměty, neměly by být v kontaktu se zády, aby netlačily. Obsah brašny rozložte váhově symetricky na obě strany. Lahev ukládejte do postranní kapsy ideálně prázdnou, dítě si vodu, třeba i do připravené šťávy, může dolít až ve škole. Nepřetěžuje páteř jednostranně.

Podstatné je u aktovky i pevné dno – vyztužený tvar s plastovým chráničem a s nožičkami, které umožní brašně stát i na mokrém a znečištěném podkladu.





Prozkoumejte zadní stranu aktovky – tato stěna by měla být z prodyšného materiálu a měla by být vyztužena, v místě opory vypolstrována, přizpůsobivá anatomickému tvaru.

Zaměřte se i na šíři popruhů – dbejte na to, aby byly vyztužené, dostatečně široké (alespoň 4 cm) a dlouhé alespoň 70 cm, zakončené zarážkou tak, aby se nemohly vyvléct z přezky. Vnitřní strana popruhů by měla mít protiskluzovou úpravu. Fixační spony pro nastavení délky popruhu by měly zabránit jejich prokluzování. Popruhy se nesmějí dotýkat krku dítěte. Velkou pozornost a pravidelnou kontrolu věnujte nastavení délky popruhů tak, aby byla brašna vždy umístěna symetricky na středu zad, tj. v ose těla. Špatně nastavená délka popruhů přispívá ke vzniku, případně ke zhoršení vadného držení těla.

Zaměřte se i na bezpečnostní prvky – jsou důležité pro zvýšení viditelnosti při přecházení vozovky nejen ve dne, ale hlavně při zhoršených světelných podmínkách, jako jsou ranní šero, mlha, déšť a tma. Dítě chrání ve dne jasná výrazná barva, za šera fluorescenční 2,5 cm široké pásky našité nejen na přední straně brašny, ale i na obou bocích a zepředu na obou popruzích. Důležitá jsou i reflexní sklíčka v aktovkových zámcích chránící dítě za tmy.

Má brašna praktické doplňky? Dítě ocení pevné vypolstrované držadlo s dostatečným prostorem pro úchop ruky i v rukavici, poutko pro zavěšení brašny, průhledné okénko na jmenovku a rozvrh i samostatnou uzavíratelnou přihrádku na klíče a na peněženku.