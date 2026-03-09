Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

„Zabere to maximálně 10 minut. Vyplníme dotazník, stanovíme pacientovu rizikovost, z kapičky krve odebrané z prstu změříme glykémii a ve vzorku moči se podíváme na přítomnost bílkovin. Následně stanovíme pravděpodobnost ledvinového onemocnění a pokud to bude nutné, doporučíme pacientovi podstoupit další již podrobné vyšetření,“ popsal vedoucí lékař sítě dialyzačního středisek a nefrologických ambulancí B. Braun Avitum Vladimír Vojanec.
Pacientům se otevřou i další ordinace, například ty ve Vsetínské nemocnici, kde ostatně toto vyšetření patří tradičně k nejvíce navštěvovaným preventivním akcím. Zájemci by sem měli přijít nalačno a přinést s sebou vzorek středního proudu ranní moči.
„Každý zájemce obdrží po zpracování nález s výsledky a doporučení, jaká vyšetření by měl v případě potřeby vyhledat. Nález bude zaslán poštou na adresu trvalého bydliště, v případě závažných laboratorních nálezů budeme pacienty ihned telefonicky kontaktovat,“ vysvětlila primářka zdejšího oddělení nefrologie a dialýzy Petra Čechová.
Problém až pro milion lidí
Jen v Česku postupné selhávání ledvin postihuje zhruba jeden milion dospělých. Až 90 procent z nich však o svém onemocnění neví a zhruba polovina pacientů pak přichází k lékaři v pokročilém stadiu nemoci, kdy je od zahájení dialýzy dělí méně než tři měsíce.
„Onemocnění je zrádné svým skrytým průběhem. První příznaky, jako je zvýšená únavnost, bolesti pohybového aparátu nebo ospalost, jsou navíc velmi nespecifické, takže je můžeme snadno přisuzovat zvýšenému stresu nebo nevyspání. Včasné odhalení ubývající funkce ledvin je přitom klíčové pro zahájení včasné intervence,“ říká Katarína Nehézová, lékařská ředitelka Fresenius Medical Care v České republice.
Ohroženi jsou především lidé s vysokým tlakem, cukrovkou a/nebo nadváhou. Třicet až čtyřicet procent pacientů s diabetem se během života potýká i s onemocněním ledvin. Při selhání ledvin jsou pacienti odkázáni na dialýzu, případně čekají na transplantaci.
Na začátku ledviny nebolí
Problémem bývá, že ledviny v počátečních fázích nemoci většinou nebolí, o jejich onemocnění řada lidí neví a varovným příznakům nevěnuje dostatečnou pozornost. Proto jsou preventivní vyšetření tak důležitá: při včasném záchytu se dá onemocnění ledvin mnohem lépe zvládat.
K prevenci onemocnění ledvin může přispět správná životospráva.
„Prevence určitě existuje, tedy pokud se nebavíme o geneticky způsobeném onemocnění. Nemůžeme se ale na ledviny dívat jako na jediný, samostatný orgán. Je to součást našeho organismu a musíme se starat o sebe, jako o celek: dodržovat správnou životosprávu, racionálně se stravovat, dodržovat racionální pitný režim, nekouřit, mít pohybovou aktivitu. Zdraví k nám nepřijde zadarmo, musíme pro něj něco udělat. Jak se doma staráme o spotřebiče, o auto, tak se musíme starat i sami o sebe. Často tomu tak ale nebývá: přibývá obezity, diabetu. Diabetes a ledviny jdou pak ruku v ruce. Jedná se o civilizační onemocnění, která je ale možné správnou životosprávou ovlivnit,“ upozorňuje primářka Čechová.
Osm pravidel pro podporu zdraví ledvin
- Zůstaňte aktivní.
- Jezte zdravě.
- Kontrolujte si hladinu cukru v krvi.
- Sledujte svůj krevní tlak.
- Dbejte na dostatečný příjem tekutin.
- Nekuřte.
- Omezte užívání volně prodejných léků proti bolesti nebo zánětu.
- Absolvujte pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře a doporučená vyšetření.