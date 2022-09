Začalo přeočkování první vakcínou proti omikronu. Cílí ovšem na okrajovou mutaci

V Evropské unii jsou nyní schváleny dva typy vakcín upravených na omikron, a to Comirnaty Original / Omicron BA.1 od společnosti Pfizer/BioNTech a Spikevax Bivalent Original / Omicron BA.1 od společnosti Moderna.

Jde o vůbec první očkovací látky proti koronaviru SARS-CoV-2, které reagují na mutování viru. Nicméně je nutné podotknout, že varianta omikronu s označením BA.1 je v ČR už delší dobu okrajovou záležitostí. „Z 96 % ve vzorcích z diskriminační PCR dominují subvarianty BA.5.x (případně BA.4.). Pozorujeme také nárůst subvariant omikronu s označením BE a BF, které převažují v Německu nebo ve Spojeném království,“ uvedl již 18. července ve svém reportu Státní zdravotní ústav.

Novinka je pouze pro přeočkování od 12 let

Evropské úřady doporučily schválení vakcín, které zohledňují mutaci omikronu, na počátku září. Ty následně získaly centrální evropskou registraci, což znamená, že mohou být používány také v ČR.

Ve středu 7. září informovala ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová novináře o tom, že ústav propustil na český trh první šarže upravené očkovací látky. Ministerstvo zdravotnictví následně v tiskové zprávě upřesnilo, že již dorazila vakcína Comirnaty Original / Omicron BA.1.

Jak rezort upozornil, tento typ upravené vakcíny je registrován pouze pro podání v podobě (3. či 4.) posilující dávky pro zájemce od 12 let.





Podání vakcíny je možné i bez registrace

Ministerstvo předpokládá, že centrálně zaregistrovat se k přeočkování upraveným typem vakcín bude možné od pondělí 12. září. Nicméně první vakcíny jsou již podávány od čtvrtku 8. září, a to i v režimu bez registrace.

Jedním z prvních míst, kde podávají Comirnaty Original / Omicron BA.1, je Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN). „Dnes (tj. 7. září, pozn. red.) do FTN dorazila nová vakcína proti nemoci covid-19. Celkem jde o 480 ampulí vakcíny. Jedna ampule představuje 6 dávek. Novou vakcínou bude naše očkovací centrum očkovat již od zítra, tj. od 8. září. Vakcína je určena pro 3. a 4. (II. posilují) dávku,“ informovala na svém webu s tím, že očkuje v pavilonu B1 od pondělí do pátku vždy od 8:30 do 11:00.

Upravenou vakcínu ale již mají či brzy budou mít i na dalších očkovacích místech. Ministerstvo zdravotnictví proto zájemcům doporučuje, aby si zkontrolovali její dostupnost u konkrétního očkovacího místa.