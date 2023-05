Coca-Cola má na lahvích neodnímatelná víčka. Lidem se to nelíbí: Je to zhovadilost

Největší nápojářská společnost světa zavádí neodnímatelné uzávěry v rámci celého svého portfolia nápojů v Česku a na Slovensku. Pod sloganem „Navždy spolu“ představila svým zákazníkům lahev, jejíž víčko je spojené s tělem lahve, tím pádem půjde snáze recyklovat a víčka se už nebudou nikde povalovat.

V průběhu první poloviny roku 2023 dojde k úplné náhradě původních uzávěrů a vyrábět se budou pouze nápoje s novým typem neodnímatelného víčka.

Vraťte zpět normální víčka

Neodnímatelné uzávěry na lahvích usnadní udržet všechny části nápojových obalů pohromadě i po jejich konzumaci. Díky tomu bude jejich sběr a následná recyklace výrazně jednodušší, zní ze společnosti Coca-Cola. U nového víčka je systém otevírání stejný jako u běžného uzávěru. Klasicky odšroubujete, jen vám víčko nezůstane v ruce, ale na lahvi. Inovace spočívá v kroužku kolem hrdla láhve, ke kterému je připevněno poutko, které drží uzávěr připevněný k láhvi po odšroubování a zároveň umožňuje její hermetické uzavření.

Coca-Cola tvrdí, že jde o pohodlné řešení, které zákazníkům poskytuje možnost vychutnat si svůj oblíbený nápoj jako doposud a zároveň zajišťuje, že uzávěr je recyklován společně s lahví.

Zákazníci na sociálních sítí jsou však jiného názoru: „Však se s toho skoro nedá pít a bodnu si to asi 100× do oka a když chceš pití přelít do sklenice tak tomu úplně taky to víčko nepomáhá,“ píše na Instagramu Coca-Coly uživatel s nickem _ardaimont_. A v kritice není osamocen, přidává se i h. kilianova.el: „Největší zhovadilost toto! Každému to tam vadí! Každej se to snaží odtrhnout u čehož se podařilo akorát tak polit! Je to nesmysl! Nikomu se to nelíbí, logiku a pointu to nemá nikde a způsobují to víc škody než užitku! Seberte rozum a vraťte zpět normální víčka, pro normální lidi. Tohle je i důvod si produkt v obchodě už nekoupit, jelikož ten opruz s tím za to ani trochu nestojí.“

Víčka odtrhávají i jiní uživatelé, kterým nalévání do skleničky nebo pití rovnou z lahve není příjemné. Což Coca-Cola logicky nedoporučuje: „Víčko se nemá odtrhávat. Pro nejpohodlnější napití doporučujeme víčko úplně odklopit.“

Veronika Němcová, ředitelka komunikace ve společnosti Coca-Cola ČR/SR, pak vyzdvihuje pozitiva novinky, která se co nevidět objeví na všech produktech Coca-Coly: „Nový uzávěr má i praktické výhody například pro osoby s hendikepem, nebo řidiče, kteří mohou lahev snadněji znovu uzavřít jednou rukou.“

Sami si za to můžeme

Evropská unie (EU) v rámci jednorázových plastů uložila výrobcům povinné používání neodnímatelných víček od 3. července 2024. Není to tedy žádné unáhlené ekologické rozhodnutí světového nápojářského giganta, u některých výrobců nápojů dochází ke splnění této povinnosti s předstihem, aby stihli závazku plynule dostát a využívali výhod neodnímatelných víček předem. Ostatní se budou v průběhu zejména letošního roku přidávat.

Z terénního průzkumu společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko realizovaném v březnu tohoto roku na třídicích linkách komunálního odpadu vyplývá, že více než 13 procent PET lahví se dostává do sběrných míst bez uzávěrů.

Tyto chybějící víčka pak často končí jako pohozený odpad. Kdybychom tedy, stejně jako třídíme samotné lahve, třídili do plastu i víčka, možná by nikdy k tomuto kroku EU nepřistoupila. Všechny plastové lahve Coca-Coly, včetně uzávěrů, jsou totiž již mnoho let stoprocentně recyklovatelné, ale ne všechny se recyklují.





Připevnili víčka dříve, než museli

„Vítáme krok společnosti Coca-Cola k urychlenému uvedení nového designu lahví na český trh. Víme totiž, že většina environmentálních dopadů produktů vzniká již ve fázi návrhu a designu a tato nová podoba připnutého víčka cílí na omezení plastového odpadu ve volné přírodě, kde víčka často končila. Tuto podobu lahví uvidíme pořád častěji, do roku 2024 by totiž již měla být připnutá víčka standardem v celé Evropské unii,“ uvádí Laura Mitroliosová z poradenské a konzultační společnosti, zaměřující se na cirkulární ekonomiku, CEO CIRA Advisory s.r.o.

Nové inovativní řešení vítají i firmy, které se recyklací plastů zabývají. „Ideální je recyklace celého obalu, tedy i s víčkem. Při zpracování je u nás celý obal rozsekán na malé kousky a ve vodní lázni materiál víčka vyplave. Tím je oddělen od vloček PET. Materiál je pak obchodován našim odběratelům. Je velice kvalitní a žádanou surovinou, ze které se vyrábí instalatérské trubky, palety, kontejnery, krabice a další výrobky,“ popisuje Thomas Billes, generální ředitel rakouské společnosti na recyklaci, PET to PET Recycling.

Coca-Cola má svůj zelený plán

Přechod na neodnímatelná víčka je dalším střípkem v mozaice ambiciózní environmentální strategie společnosti Coca-Cola „World Without Waste“. Její součástí je dosažení stoprocentní recyklovatelnosti svých nápojových obalů, což se na českém i evropském trhu společnosti Coca-Cola HBC již podařilo splnit.

Do roku 2025 plánuje v zemích Evropské unie zvýšit poměr recyklovaného PETu ve svých lahvích až na 50 procent. Do roku 2030 chce společnost vytřídit a zrecyklovat stejné množství nápojových obalů, jaké uvede na trh. Do roku 2040 plánuje mít Coca-Cola uhlíkově neutrální podnikání v celém svém hodnotovém řetězci.