Co je lepší: elektronická, nebo klasická cigareta?

Zaběhla jsem do firemní kuřárny a udělala si mezi kolegy soukromou statistiku. Co mají raději: normální cigaretu, nebo tu elektronickou? To jsem si dala! Mezi momentálně přítomnými osmi kuřáky se rozhořela debata pálivější než konce jejich žhnoucích cigaret. Výsledek? Tak za prvé: každý z nich už někdy umělohmotnou cigaretu zkusil. Za druhé: jen dvěma nechutnala a vůbec tak nějak všeobecně vyhovovala víc, než ta klasická čmoudící. („Když přijdu z práce, nesmrdím a hulit můžu rovnou u počítače,“ říká grafik Petr.)

Umělou? Jen někdy

Šest z osmi e-cigaretu bere na milost a často ji využívá. („Když dojdou cigára nebo když cestuju vlakem, je vždycky po ruce,“ říká grafička Aneta.) Jen dva jsou zarytí zastánci pravého tabáku mezi prsty a elektronický zázrak s díky odmítají. („Zkusil jsem to, ale fuj! Nic nenahradí to, že si promnu camelku bez filtru pěkně v prstech, přivoním k ní, pomalu škrtnu sirkou, zapálím, zatahám, cítím tu vůni a ten první silný náraz až hluboko v plicích a říkám si: áááách…“ svěřil se editor Josef.) Prostě: pro některé kuřáky je normální cigareta spíš než závislostí posvátným rituálem, jehož se nehodlají vzdát.

Dnes přibývá lidí, kteří kombinují normální cigarety s těmi elektronickými. Proč? „Téměř nikde se už nesmí kouřit běžné cigarety, zato u elektronických tato omezení neplatí,“ vysvětluje olomoucký anesteziolog Zdeněk Mrozek, který chápe, že si díky tomu lékaři berou e-cigaretu velmi často na kongresy, do hotelů či na semináře a konference, kde se dá předpokládat dlouhé jednání, nebo třeba na cesty – při přesunech na letištích, kde by jim pravidelná dávka nikotinu chyběla.

Lékaři přitom bohužel často patří mezi vášnivé kuřáky, díky novince mohou kouřit i v nemocnici, kde bývá často zákaz cigaret. Tedy – ne všude: například v nemocnicích spadajících pod skupinu Agel je zakázána i e-cigareta. Zato se zatím smí kouřit ve většině dopravních prostředků. V Česku je možné elektronickou cigaretu používat například ve vlaku. Nebo třeba v supermarketu. Protože nikoho neobtěžuje.

Možná i to se změní: Smím kouřit, když neobtěžuju jiné?

Jak napsal v Lidových novinách Jan Rejžek, který se stal nadšeným zastáncem moderní novinky: „Kdyby nic jiného, člověk ušetří, v mém případě i tisíce měsíčně. Navíc mě už po ránu přestal trápit takzvaný Zemanův kuřácký kašel.“ Čímž jsme se octli u zdraví.

Řada zdravotních rizik u e-cigarety odpadá

Podle lékařky Evy Králíkové, která pomáhá lidem zbavujícím se závislosti na kouření, je e-cigareta rozhodně menším zlem. „Kdyby všichni kuřáci přešli na e-cigarety, bylo by to vážně fajn,“ říká. A to proto, že umělá cigareta nezatěžuje plíce dehtem a dalšími karcinogeny, které vznikají při spalování tabáku a které kuřák normálně polyká a vdechuje. Právě ty totiž způsobují rakovinu plic, hrtanu a další choroby.

„E-cigareta obsahuje jen nikotin, a byť je to droga způsobující závislost, nemá jinak na organismus žádné negativní účinky,“ vysvětluje princip umělé cigarety Zdeněk Mrozek. Právě z důvodu návykovosti látky se nesmí prodávat dětem a mladistvým do 18 let. Ale podle obou lékařů není pravda, že by e-cigareta způsobovala větší závislost třeba kvůli tomu, že na rozdíl od té normální nezhasne sama, ale dokud člověk potahuje, tak funguje. A když dojde tekutá náplň, stačí ji vyměnit. Teoreticky tak můžete kouřit celý den. „Teoreticky. Ovšem ve skutečnosti si tělo samo řekne, kdy dostalo svou dávku nikotinu a kuřák elektronickou cigaretu odloží,“ říká Zdeněk Mrozek.

I proto se podle Evy Králíkové dá e-cigareta využít při odvykání kouření, na usnadnění léčby kuřáka. Psychicky mu cigareta chybět nebude – na rozdíl od nikotinových náplastí ji drží v ruce a potahuje, takže rituál kouření zůstává zachovaný. A fyzicky mu dodá do těla potřebnou drogu. Ale jak uvedla v našem jiném článku k tomuto tématu (Je elektronická cigareta bezpečná? Vlastně nikdo neví), k úplnému zbavení se závislosti funguje u minima z nich.

Na druhou stranu si nikdo není jistý, zda e-cigareta neskrývá jiná nebezpečí, o kterých se však zatím neví. „Těžko říct,“ krčí rameny Eva Králíková. „Žádné výzkumy na to neexistují, nikdo to neposuzoval a ani Světová zdravotnická organizace zatím nevydala žádné stanovisko,“ popisuje.

Nebezpečí je zatím jinde: v amatérismu výroby

Co se nyní intenzívně začne řešit – a nejen v Česku, jde o celosvětovou snahu – jaká nasadit výrobě e-cigaret pravidla. Jejich výroba totiž není nijak regulovaná, neřídí se žádnými pravidly a má to leckdy katastrofální důsledky. Jak připomíná právě Jan Rejžek v Lidových novinách, tak letos v zimě vybuchla e-cigareta na Floridě přímo v ústech kuřáka kvůli vadné diodě. A v Anglii na dálnici zase zasahovalo protiteroristické komando, protože se začalo mohutně kouřit z jedné tašky. Také kvůli e-cigaretě.

Zkrátka: mají poměrně dost vad. „Výrobců je celá řada a jsou různě kvalitní. Není šance se v tom zorientovat,“ upozorňuje Eva Králíková. A e-cigarety zatím ani nebyly schváleny Státním ústavem pro kontrolu léčiv, což znamená, že nemusí být bezpečné a člověk vlastně úplně přesně neví, co kouří, nebo kolik obsahují nikotinu. „Volali mi nedávno z toxikologie, kolik tam je nikotinu, a co dělat, když to vypije dítě. Nevím. Nikdo to neví. Výrobců jsou mraky, různé úrovně a bylo by vážně dobré, zabývat se tím, aby se e-cigaretám dala nějaká pravidla platná pro ostatní výrobky,“ dodává lékařka.

Což se podle poslance Borise Šťastného, který se do věci vložil, začne řešit zřejmě letos na podzim. Mimochodem: zase tak moderní e-cígo není. Víte, že bude příští rok slavit půlstoletí existence? Tedy – přesněji – spíš vynálezu. Vyrábět se začalo až v roce 2004.

