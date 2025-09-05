Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  680 korun ročně. Tolik průměrně utratíme za bio potraviny

680 korun ročně. Tolik průměrně utratíme za bio potraviny

Kateřina Čepelíková
Dnes
Nejlepší biopotravina roku 2025, vítězové
Autor: PRO-BIO
Nejlepší biopotravina roku 2025
Začal měsíc biopotravin, který přibližuje bio zemědělství veřejnosti a rekapituluje, jak se za uplynulý rok tento obor změnil a jaké potraviny patří mezi ty nejvíce ceněné.

Začal 21. ročník kampaně Září – měsíc biopotravin a ekologického zemědělství, která má každoročně za cíl zvyšovat povědomí lidí o přínosech ekologického zemědělství a biopotravin. A smysl to má, neboť trh s biopotravinami v Česku navzdory zpomalení v posledních letech stále roste. Jaké biopotraviny patří k těm nejlepším? Známe vítěze soutěže o Biopotravinu roku 2025.

Zájem zákazníků stoupá

Ekologicky v současné době zemědělci hospodaří na 17,5 % zemědělské půdy, přičemž cílem je do roku 2030 dosáhnout čtvrtinového podílu. A není to cíl nereálný, trh s biopotravinami v České republice totiž roste. V roce 2023 dosáhl celkový obrat českých subjektů včetně vývozu 11,76 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 6,7 %. Průměrná roční spotřeba na obyvatele činila 680 Kč a podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů byl 1,59 %. 

Většina biopotravin (61 %) je sice stále dovážena, přibližně čtvrtina dovezených biopotravin je dále reexportována a zároveň roste objem biopotravin dovážený maloobchodními řetězci, ale 87 % českých výrobců biopotravin uplatňuje rozhodující část své produkce (min. 75 %) na domácím trhu. Zároveň ale významnou část tuzemských bio surovin vyvážejí.

Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO právě na měsíc biopotravin vyhlašuje vítěze své každoroční soutěže o Nejlepší biopotravinu roku. Letos již po čtyřiadvacáté. Cílem soutěže je upozornit na to nejzajímavější z domácí bioprodukce – na kvalitní potraviny, i na lidi, kteří za nimi stojí. 

Celkovým vítězem se stala SMETANA BIO ve vratných sklenicích od společnosti Naše Farmy Pá-Pá. „Impulsem bylo co nejlépe využít mléko v bio kvalitě a propojit moderní, šetrné zpracování s respektem k přírodě i zvířatům. Produkt navazuje na tradici ekologického hospodaření v srdci Vysočiny a spojuje moderní technologie s úctou k surovině,“ říká Ondřej Páral, jednatel a majitel společnosti Naše Farmy Pá-Pá, která kromě bio mléčných produktů vyrábí také masné výrobky. 

Podle Pavla Maurera, autora každoročního Maurerova výběru Grand Restaurant a též předsedy poroty, vynikla zejména svou výjimečnou chutí. Díky plnění do vratných sklenic si zachovává maximální čerstvost a zároveň snižuje ekologickou stopu.

neapolská pizza

Z jakého města pochází mortadela, kde vymysleli curry wurst a odkud je trdelník

Cestujete rádi? A ochutnáváte přitom typické místní pokrmy? Pak by pro vás náš dnešní kvíz mohl být hračkou. Schválně, u kolika z jeho patnácti otázek trefíte správnou odpověď.
Spustit kvíz

Další ocenění mají kančí šunka i jablečný ocet

Společnost Naše Farmy Pá-Pá získala ocenění také v kategorii Nejlepší steakové bio maso s vepřovým T-bone steakem. V kategorii masných výrobků porotu zaujala bio kančí šunka z přeštického plemene z Biofarmy Sasov. Mezi rostlinnými biopotravinami zvítězil bio jablečný mošt ze Statku Cidlina. V kategorii gastronomických produktů a pochutin byl nejlépe hodnocen hostětínský jablečný bio ocet z Moštárny Hostětín. Titul Biovíno roku si odnesla Pálava, Výběr z bobulí 2024 z bio vinařství Víno Marcinčák v Mikulově. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 141 výrobků.

České ekologické zemědělství v číslech

  • V ČR působí 5 702 ekofarem
  • Česká republika se v roce 2023 zařadila mezi 11 zemí světa s největším podílem ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy.
  • V ekologickém režimu je 17,5 % zemědělské půdy, což představuje více než 618 tisíc hektarů.
  • Do roku 2030 chceme dosáhnout podílu 25 procent

Bio do škol bude povinné

Významným krokem směrem k širšímu využití biopotravin je aktualizace vyhlášky o školním stravování. Od letošního školního roku si školní jídelny s více než 180 strávníky mohou biopotraviny dobrovolně zařadit do jídelníčku v rozsahu dvouprocent, přičemž od příštího roku bude tento podíl závazný. Od roku 2028 se minimální povinný podíl zvýší na 5 procent, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný. Podrobněji se tématu školního stravování budeme brzy věnovat v samostatném článku.

Vstoupit do diskuse

