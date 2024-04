Těhotné ženy se mohou k vakcíně proti černému kašli dostat přednostně. Přes gynekology

Podle ministerstva zdravotnictví je a bude pro děti a těhotné ženy vakcín proti černému kašli dost. Ministr Vlastimil Válek ve čtvrtek připomněl, že těhotné ženy se mohou o očkování přihlásit nejen prostřednictvím praktických lékařů, ale také ambulantních gynekologů. Pokud půjdou touto cestou, vakcínu dostanou prioritně.

„Pro těhotné ženy mohou vakcíny objednávat přednostně gynekologové,“ cituje tisková zpráva Vlastimila Válka.

Očkování proti černému kašli je určeno těhotným ženám v posledním trimestru, tj. od 27. a 36. týdne těhotenství. Vakcína ochrání jak ženu, tak později i novorozence, protože protilátky dokáží přejít přes placentu a zajistit ochranu dítěti po dobu půl roku. V menší míře jsou podle odborníků obsaženy i v mateřském mléce. Očkování matky je proto možné i po porodu, ochrana je ale pak slabší.

Do ČR míří 100 tisíc dávek očkování navíc

Letos v březnu distributoři přivezli téměř 10 tisíc vakcín z Velké Británie. Příští týden, tedy od 8. dubna, dorazí 20 tisíc dávek Adacelu z Kanady a v druhé polovině dubna bude z Francie dovezeno dalších 78 tisíc dávek vakcíny Adacel Polio.

Mimořádné dodávky se do ordinací dostanou ve druhé polovině dubna.

V ČR se v současné době přeočkovává třemi vakcínami:

Boostrix (trojkombinace) – určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

(trojkombinace) – určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy. Adacel (trojkobinace) – určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

(trojkobinace) – určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy. Adacel Polio (čtyřkombinace) – určen dle výrobce pro děti od tří let věku, dospívající, dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

Očkování je bezplatné zatím jen pro děti

Očkování proti černému kašli je v ČR povinné jen pro děti. První dávky látky dostávají v tzv. hexavakcíně. Její plná ochrana nastupuje ale až po čtvrtém měsíci věku. Proti černému kašli se povinně přeočkovávají také pětileté a desetileté děti.

Očkování je pro děti bezplatné, dospělí včetně těhotných žen si jej musí hradit sami. Vyjde kolem 1000 Kč. Následně ale mohou čerpat příspěvek od své zdravotní pojišťovny. Ministerstvo ale připravuje změnu, jež nejdříve příští rok umožní úhradu z veřejných peněz také dospělým, a to nejspíše jedenkrát při přeočkování proti tetanu.

V Evropě není dostupná tzv. monovakcína (tj. látka jen proti černému kašli), vždy je potřeba očkovat buď trojkombinací (s tetanem a záškrtem), nebo čtyřkombinací, tedy vakcínami polio (s tetanem, záškrtem a dětskou obrnou).

Šest tisíc nakažených, tři úmrtí

Od počátku ledna se v ČR zatím prokazatelně černým kašlem nakazilo více než šest tisíc lidí, z toho šlo zatím v 92 případech o děti do jednoho roku. Ve třech případech onemocnění skončilo úmrtím, uvedl Státní zdravotní ústav.

„V České republice v minulém týdnu došlo k úmrtí měsíčního novorozence, kdy příčinou úmrtí bylo respirační selhání, oboustranný zápal plic a sepse způsobená kombinací adenoviru, bakterií Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae a pertuse. Bakterie Bordetella pertussis způsobující černý kašel byla potvrzena rovněž, ale pravděpodobně nebyla primární příčinou úmrtí,“ popisuje Matyáš Fošum, ředitel ministerského odboru ochrany veřejného zdraví. Nyní hygienici provádí epidemiologické šetření u rodinných příslušníků dítěte, aby zjistili, zda je nemocí nakažen i někdo další. Rodině při šetření také uloží taková opatření, která by šíření nákazy měla předcházet.

Proč se černý kašel šíří

Vakcinologové upozorňují, že míra proočkovanosti v ČR klesla pod ideálních 97 procent, v některých regionech je výrazně nižší a i ve věku pět až deset let činí ani ne 90 procent.

Spekuluje se také o tom, že původce černého kašle, tedy bakterie Bordetella pertussis, změnil patogenitu, takže postupem let, kdy se očkuje, začal být schopen více zasáhnout lidský organismus a tím ochranu vyvolanou očkováním zčásti oslabit.

Dalším faktorem, jenž tomu nahrává, je, že se už před lety změnil princip vakcín. Místo tzv. celobuněčných se nyní děti i dospělí očkují vakcínami tzv. acelulárními. Ty obsahují pouze vybrané tři až čtyři antigeny (dříve to byly bakterie celé, v jejichž tělech je antigenů mnohem více než v současném očkování). Současné vakcíny jsou považovány za šetrnější, protože po očkování přichází méně nežádoucích účinků. Odborníci ale zároveň hovoří o tom, že jejich ochranný efekt vydrží kratší dobu, takže po pár letech se očkovaní opět mohou nakazit.

Jedním z důvodů je také to, že podle epidemiologů má černý kašel pravidelná období, kdy je na vzestupu. Takové fáze se opakují každých několik let. Letošní rok je ale, co do počtu nákaz, nejhorší za více než 60 let.

Naopak při letošním masivním šíření černého kašle, na rozdíl od tuberkulózy, nemá velký význam migrace, a to ani ta kvůli válce na Ukrajině. S černým kašlem se totiž potýká celá Evropa i mimoevropské státy. A to i ty, jež vůči uprchlíkům nebyly vstřícné jako ČR. Navíc největší počet uprchlíků do ČR dorazil mnohem dříve než vlna vysokého počtu nákaz černým kašlem.