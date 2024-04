Naučte je dýchat, nehecujte, neodsuzujte, radí odborníci před přijímačkami rodičům

Místo sociálních sítí, prvních lásek a plánů na prázdniny deváťáci v posledních týdnech probírají hlavně to, na kolik bodů jim vyšel ten který zkušební test. Pokud míří na obor s maturitou, pravděpodobně mnozí už pár týdnů trénují denně. Někteří se na speciálních kurzech připravují třeba i rok předem.

Stres z nezvyklé podoby zkoušky ještě umocňuje vysoká konkurence. Ke zkouškám totiž dorazí nejsilnější populační ročník od začátku devadesátých let. Pět přihlášených na jedno volné místo není nic neobvyklého. Netýká se to už jen gymnázií, přetlak je i na odborných maturitních oborech, a dokonce i na některých učňovských. Velký zájem je třeba o automechanika, cukráře nebo kadeřníka.

Zátěž, kterou děti samy nezvládnou

Přibývá proto dětí, které kvůli obrovskému tlaku končí u psychologů. V posledních letech k nám do ambulance dochází vyšší počet mladistvých, jejichž duševní obtíže se zhoršily v souvislosti se stresem z přijímacích zkoušek, potvrdila ředitelka ambulantní kliniky NEO Centrum Markéta Miláčková Čermáková.

Obvykle jde o děti, které měly nějaké duševní potíže i před přijímačkami. Ale v míře, kterou zvládaly balancovat s běžným životem. Nějaká zátěž je pro vývoj nutná – ovšem měla by být úměrná zralosti jedince. To, jak přijímací řízení na střední školy vypadá v posledních letech, je opravdu nepřiměřené, je přesvědčena.





Obavy z rodičů

Podle ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galiny Jarolímkové by si měli sáhnout do svědomí i rodiče. Mnohdy se dítě nebojí výsledku, ale reakce rodiče na ten výsledek. I dva roky předem dávají děti na kurzy, doučování, testy nanečisto a ten obrovský tlak pak způsobuje ten stres, řekla Jarolímková.

Deváťákům doporučuje, aby si jednou vyzkoušeli test nanečisto. Ne doma, ale v cizím prostředí s cizími lidmi, protože i při těch přijímačkách to tak bude. Zjistí, jak jsou schopni v takové situaci pracovat, vysvětlila.

Upozornila, že dítě může stresovat i nesprávně vyjádřená podpora spojená s očekáváním. Když jsem šla s mladší dcerou na přijímačky do školy, kde studovala starší dcera, chodily za námi učitelky a říkaly ‚Ty to musíš zvládnout, jsi šikovná jako sestra‘ a už jen ten tlak z toho, že musí, ji úplně rozhodil. Vůbec nezvládla matematiku. Přitom v jiné škole test udělala bez problémů, svěřila se s osobní zkušeností Jarolímková.

Jak se zklidnit před zkouškou

Zahnat stres a začít se plně soustředit na zadání se dá alespoň zčásti předem natrénovat. Pomoci mohou různá dechová cvičení.

Můžete si třeba lehnout na záda, položit si ruce na břicho, soustředit se na svůj dech a dýchat do břicha, pozorovat, jak ruce stoupají a klesají. Před zkouškou už pak jen v sedě na chvíli položit ruce na břicho a párkrát se do břicha nadechnout a volně vydechnout, popsala Miláčková Čermáková základní techniku.

Pokud chcete zkusit vyšší úroveň, můžete s nádechem napnout svaly v celém těle a s mohutným výdechem všechno napětí „vyhodit“ z těla ven a svaly uvolnit. Opět několikrát za sebou. Čím dříve se cvičením začnete doma, tím větší bude mít před zkouškou efekt.

Přeskakovat, hlavně se nezaseknout

Na začátku zkoušky Jarolímková doporučuje přečíst si celé zadání a začít od těch úloh, u kterých děti vědí, jak na ně. Díky tomu se nezaseknou hned na začátku. Když neví, nebo je ovládne stres, ať se na chviličku zadívají ven z okna a pak si zkusí vzpomenout, jestli už třeba někdy řešili něco podobného. Je to lepší, než tam psát nějaké blbosti, zmínila ředitelka pedagogicko-psychologické poradny.

Oceňte snahu, neodsuzujte

Když se u dítěte po zkoušce objeví pocit, že to absolutně nezvládlo, že selhalo, ujistěte ho, že to nevadí. Že se řešení najde. „Určitě není vhodné za to děti odsuzovat,“ varovala Jarolímková.





Pokud potomka čeká ještě druhé kolo, můžete mu nabídnout, že si spolu znovu projdete nějaké úlohy. Ale jen v případě, že o to stojí a uklidní ho to. Pomoct může jakékoli rozptýlení, třeba když ho vezmete na oběd nebo na výlet.

Cesta oklikou je také cesta

Na výsledky se bude čekat do 15. května. I kdyby se dítě ani na jednu z vybraných škol nedostalo, oceňte jeho snahu a úsilí vložené do přípravy. Zároveň ho ujistěte, že situaci společně vyřešíte. Že na to nezůstane samo.

Velmi brzy by měl být zveřejněn přehled škol, kde místa ještě jsou. Řešení se určitě najde. Třeba nebude úplně optimální, nebude to ta vysněná škola, ale to se prostě stává. Může se pak pokusit o přestup během studia, nebo zkusit zkoušky za rok, navrhla Jarolímková.