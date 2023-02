Kostka másla už nemá vždycky 250 g. Jak nenaletět na zdánlivě nízkou cenu?

V obchodech už řadu let neseženete jen balené máslo o váze 250 gramů, jak bývalo v Česku řadu let tradicí. Koupit si můžete máslo vážené, jež nabízí farmářské obchody či prodejna sýrů La Forrmageria; v tržní síti je pak poměrně běžně k mání balené máslo o váze 300 g, relativně nově o váze 200 g, často je k vidění i tzv. osminka. Aktuálně se k nám dováží i máslo z Polska, které váží netradičních 170 g.

A je to zcela legitimní, hmotnost másla totiž žádná legislativa neurčuje. Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky pouze upřesňuje pro některé výrobky přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků, viz tabulka.

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení mléka a mléčných výrobků Autor: eagri.cz

Vyplatí se koupit máslo menší, nebo větší?

A protože tématem číslo jedna je zmenšování balení či snižování hmotnosti jednotlivých výrobků, k němuž řada výrobců přistoupila, každý nakupující dnes řeší, zda se mu koupě menšího balení vyplatí, nebo zda má koupit balení větší. Jak se tedy na první dobrou zorientovat, které z nabízených másel vyjde nejlevněji, když jedna kostka váží 170 g a stojí v akci 25 korun a čtvrtkilová vyjde s akcí na 40 korun?

Není třeba kalkulaček ani papírů a tužek, stačí se na cenovce daného produktu zaměřit krom ceny za balení i na takzvanou měrnou cenu. Jde o údaj, který vedle ceny za balení prodejce balených potravin musí uvádět na cenovce už deset let.

Jde o cenu, jež je přepočtená na měrnou jednotku množství výrobku, například 1 kilogram, 1 litr, lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

Uvedení měrné jednotky, pravo dole Autor: Vitalia.cz

Tímto způsobem si snadno zjistíte, kolik korun zaplatíte za sto gramů daných másel, přestože mají různé váhy a ceny.





Kdy měrná cena uvedena být nemusí? Pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou.

U výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící.

U výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti.

Při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze.

U kombinace různých výrobků v jednom obalu.

I obsah tuku u másel může být různý

Mimochodem cena a váha nejsou tím jediným, čím se v galerii uvedená másla liší. Možná jste si všimli poměrně výrazného rozdílu v množství tuku. Jedno z másel má 81 % tuku, další 82 % (což je nejčastěji obsažené množství), Selské máslo má dokonce 84 %.

Kupujete máslo, nebo se vám zdá drahé? Ano, bez másla to u nás doma nejde Ano, ale koukám vždy na cenu a beru ho v akci Ano, ale střídám to s margaríny Už ne Máslo nejím/e Zobraz výsledek

A všechna jsou dle platné právní normy, označení máslo může nést pouze výrobek obsahující minimálně 80 % mléčného tuku. U nás ke spokojenosti spotřebitele obsahuje máslo běžně 82 až 86 %. Vody je v něm maximálně 16 %. Zbytek tvoří tzv. netuky, jako laktóza, bílkoviny, minerální látky, kterých je zhruba do 2 %.

Velice řídce lze v obchodech najít másla se sníženým obsahem tuku. „Jde například o ‚máslo třičtvrtětučné‘ s obsahem tuku 60–62 %, popř. o ‚máslo polotučné‘ nebo ‚light‘ s 39–41 % tuku,“ upřesnil Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského pro Akademiekvality.cz. „Pokud mají výrobky obsah mléčného tuku nižší než cca 39 %, jedná se o mléčné roztíratelné tuky, kam patří i výrobek dnes označovaný jako ‚Tradiční pomazánkové‘ (to obsahuje obvykle 31 % mléčného tuku),“ dodal.