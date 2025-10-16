Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Je to ganglion, vysvětlili mi lékaři

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Je to ganglion, vysvětlili mi lékaři

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Ganglion
Ganglion se může udělat i u kloubu na prstu
Ganglion se může udělat i kolem kloubů na noze
Ganglion je někdy možné jemně rozmasírovat
Ganglion patrný na hřbetě zápěstí mužské ruky
Ganglion
Ganglion se může udělat i u kloubu na prstu
Ganglion se může udělat i kolem kloubů na noze
Ganglion je někdy možné jemně rozmasírovat
Ganglion patrný na hřbetě zápěstí mužské ruky
Všechny fotografie
Celý život píšu. Pořád, rychle, velké množství textu. Proto mě nepřekvapilo, když se mi na rukou začaly po čtyřicítce dělat malé bouličky. Tvrdé, někdy bolestivé. Některé zůstaly, jiné zmizely. Hledala jsem odpověď na to, co je jejich příčinou.

Malé boule se vám mohou na rukou udělat po letech, kdy často saháte po mobilu, píšete na počítači, intenzivně či profesionálně sportujete nebo prostě rukama manuálně pracujete. Dnes kvůli rozmachu mobilů a tabletů řeší lékaři bouličky už i u dětí na prvním stupni základní školy.

Já mám boulí hned několik. Jednu u kloubu na levém palci ruky, další na hřbetě pravé ruky a nejnovější pod posledním kloubem prsteníčku – na vnitřní straně ruky, těsně nad dlaní.

Má je spousta lidí, možná i vy. Pokud máte štěstí, nejde o nic vážného. Bouličkám se odborně říká gangliony a v podstatě jde o zduřeninu. Jak jsem od lékařů pochopila, šlacha je v pouzdře, které je kvůli jejímu hladkému pohybu vyplněné rosolovitou tekutinou. Pokud jsou šlachy často namáhané, stěna pouzdra se oslabí, vyklene a vy to poznáte podle boule. Kupodivu tvrdé. Často přítomné u kloubů na ruce – prsty, zápěstí… Typickým místem je hřbet zápěstí. A ne náhodou mám jakožto pravák více boulí právě na pravé ruce.

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček Přečtěte si také:

Jak jsem si na dovolenou koupila první zubní nano kartáček

Více o ganglionech, jejich diagnostice i léčbě psala kolegyně v jiném textu zde.

Ganglion sice není nebezpečný, byť ve finále může vést k omezení hybnosti ruky. Pokud se k němu přidají i záněty šlach, může ruka skončit i na delší dobu v ortéze nebo tím, že se k intenzivnímu psaní prostě už nevrátíte.

Kam zajít s boulemi na rukou

Abyste měli jistotu, že to, co máte na ruce, je ganglion, měli byste zajít k praktickému lékaři. Ten by vám, v ideálním případě, měl vystavit žádanku k ortopedovi - ganglion pozná každý ortoped, ale i kožní lékař. Osteologa nebo revmatologa není třeba, i když i oni jej dokáží diagnostikovat.

Praktik nebo ortoped by vás také měl poslat na ultrazvuk. V podstatě každý sonografista dokáže říci, zda příčinou boule je nahromaděná tekutina v pouzdru šlachy nebo třeba abnormální cévní spletenec. Ten je totiž z hlediska dopadu na zdraví nebezpečnější než ganglion. Do něj se prakticky nezasahuje, alespoň ne v počátku.

Také se vám na rukou dělají gangliony?

Zobraz výsledek

Pomohl mi Den pro zdraví

Návštěvu praktika i ortopeda jsem měla za sebou, ultrazvuk nikoliv. Protože jsem ale měla pocit, že stále nevím, co je příčinou boulí, které občas mizí a někdy bolí, zajela jsem si v neděli 12. října do pražského Karlína. Pacientské sdružení Revmaliga v Karlínské spojce pořádalo už tradičně Den pro zdraví, po který byli k dispozici ke konzultacím lékaři různých odborností. O akci jsem se ostatně dozvěděla u nás na Vitalii.

Organizace Dnu byla, i přes velký zájem starších i mladých účastníků, skvělá, takže jsem postupně a v rychlém sledu ukázala ruce dermatologovi, osteologovi, ortopedovi a revmatoložce. Všichni se shodli na tom, že jde o ganglion, takže mě vlastně uklidnili. Ale cenné byly hlavně rady. Dozvěděla jsem se, že bych výhledově měla na ultrazvuk (zaváhala jsem a na dni s Revmaligou byl v neděli už plný). 

Dostala jsem tip na jednu středočeskou sonografistku, která se specializuje na klouby, kosti i šlachy. Ale také ujištění, že ganglion rozezná každý lékař na ultrazvuku, takže k superspecialistovi se drát opravdu nemusím.

Na jedno platí teplo, na druhé chlad. Takhle se liší artróza a artritida Přečtěte si také:

Na jedno platí teplo, na druhé chlad. Takhle se liší artróza a artritida

Zkušený dermatolog mi pak ukázal, jak boule masírovat, abych napomohla jejich mizení – moc na ně netlačit, při masáži po nich přejíždět ideálně ve směru, kterým vede šlacha. A skutečně, boule na hřbetu zápěstí, na které jsme masáž nacvičili, za dva dny zmizela.

Také jsem se dozvěděla, že krémy na klouby a různé masti, byť s protizánětlivým účinkem, až tak nepomáhají. Co ale můžu zkusit, je případně laser - pět až deset ošetření dle jeho intenzity. Ten bych si ale musela hradit ze svého, tak uvidíme. Úlevu zčásti přináší také magnetoterapie. Obojí je dobré absolvovat pod vedením fyzioterapeuta, nikoliv v kosmetickém salónu.

Samozřejmě bych měla šlachy šetřit, a to tím způsobem, že bych měla psaní během dne přerušovat a krátce jim dopřát úplný klid. To znamená nevyměnit jej např. za práci na zahradě nebo úklid doma. Jenže nepsat asi bude v mém případě těžké.

Mladá lékařka drží v ruce stetoskop, ilustrace srdce

Snižte si riziko, že vás postihne infarkt. Tohle potřebujete vědět

Na srdce a jeho zdraví má vliv mnoho věcí. Krom toho, co jíme a pijeme či jak se hýbeme, hraje roli také počasí. Mnozí z nás však nemají jasno v tom, jak se třeba horko nebo zima na jeho kondici projevují. Zjistěte více díky našemu kvízu.
Spustit kvíz

Babské rady nebrat

Kdyby se boule zvětšovaly, moc bolely nebo omezovaly hybnost ruky, mám zajít za ortopedem, který v lokálním umrtvení a ambulantně může z místa otoku jehlou část tekutiny odsát. Existuje ale riziko, že se otok vrátí. Jak jsem ale pochopila, propichování cysty se dá opakovat.

Těžké formy ganglionu lékaři operují. Sice také ambulantně, ideál, za kterým bych se měla hnát, to ale není, přece jen chirurg zasahujete do okolí šlach, které jsou pro hybnost ruky zásadní. Navíc je třeba určitého času na rekonvalescenci.

Lékaři mi také poradili, že už dávno neplatí, že by se na gangliony měla vyvíjet jakákoliv síla, jež by vedla k prasknutí oslabené stěny pouzdra. Dřív se do boulí tlouklo a některé babské rady o úderech těžkými předměty hovoří i nyní. Něco takového dělat je ale hloupost.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Související články

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Dušičky vs. Halloween: Ukažte, jestli víte, kdy se slaví a v čem se liší
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Další změna v zaměstnávání zahraničních zaměstnanců

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).