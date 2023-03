U Macochy otevřela nová dětská léčebna s přírodní jeskyní, berou už tříleté pacienty

Unikátní dětská léčebna v jihomoravském Ostrově u Macochy funguje od roku 1982. Nyní její starou budovu nahradil zcela nový komplex. Ten se nachází na jiném místě, než stojí původní objekt.

Oproti dosavadnímu zázemí léčebna ztrojnásobila kapacitu, nově přijímá i tříleté děti a stojí v bezprostřední blízkosti Císařské jeskyně, jejíž prostory jsou součástí léčby nazývané speleoterapie. V Česku je léčebna v Ostrově jedinou, která ke speleoterapii využívá přírodní krasovou jeskyni.

Do nové léčebny už přijely první děti

Stavba nové léčebny, která se nachází na Blanensku, začala v červnu 2021. „Ostrý“ provoz zahájila ve středu 1. března. „Dneska přijíždí první děti,“ potvrdila redaktorce Vitalia.cz Kateřina Bednaříková, ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, kam kromě Ostrova u Macochy spadá také ozdravovna v Křetíně a Boskovicích.

Léčebna v Ostrově u Macochy má v ČR unikátním postavení, protože v ní jako v jediné část procedur probíhá v přírodní krasové jeskyni. V ní je vlhké, ale čisté a klimaticky stálé prostředí bez alergenů. „V jeskyni je vysoký podíl lehkých iontů – 6× vyšší než v malých a 20× vyšší než ve velkých městech. Tyto ionty napomáhají lepšímu prokrvení orgánů a zrychlení evakuace hlenu z dýchacích cest a hrají roli v procesu vedoucímu k lepší imunitě. V jeskyni je také lehce zvýšená koncentrace radonu, která ničí bakterie a viry,“ popsala již dříve princip speleoterapie Kateřina Bednaříková. Děti v jeskyni odpočívají, ale pod dozorem zdravotníků provádí také pohybové aktivity.

Galerie: Jak probíhá speleoterapie v Císařské jeskyni

Co se v léčebně změnilo

Otevření nového komplexu zásadně ovlivnilo chod léčebny. Ta nyní stojí v bezprostřední blízkosti Císařské jeskyně, kam děti docházejí za léčbou. „Dříve jsme s dětmi museli do jeskyně dojíždět, protože jsme ji měli vzdálenou 2,5 kilometru. Nyní je 300 metrů, takže do ní děti dojdou pěšky,“ popisuje obrat k lepšímu Kateřina Bednaříková.

Další velkou změnou je, že zatímco do původní léčebny jezdily děti od čtyř let, do nové přijímají už děti tříleté. Horní věkový limit pro léčbu je stále 18 let.

Galerie: Nová léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Nové budovy léčebně také umožňují přijímat více dětských pacientů s doprovodem. Dříve měla léčebna k dispozici sedm pokojů pro dítě s doprovodem. „Zájem rodičů byl přitom vyšší, takže pokoje byly hned obsazeny. V nové léčebně máme pokojů 21 a v nich mohou být děti buď samostatně nebo s doprovodem. Takže vždy bude záležet, kolik v turnusu bude samostatných dětí. Předpokládáme ale, že budeme moci přijímat více rodičů s malými dětmi, než tomu bylo dosud,“ podotýká Kateřina Bednaříková.

Další výhodou je, že součástí nového areálu je i škola o 4 třídách, takže děti se nově mohou učit přímo v léčebně. „To je novinkou, protože dříve musely přecházet na výuku do místní základní školy v Ostrově u Macochy,“ popsal Jiří Nantl, náměstek jihomoravského hejtmana pro vzdělávání, zdravotnictví a strategii chytrého regionu. Děti v léčebně pobývají zpravidla měsíc a místní škola jim zaručí, že po návratu nebudou muset složitě dohánět výuku.

Technologické vychytávky

Stavba nové léčebny vyšla na 218 milionů korun. Náklady hradil Jihomoravský kraj, který využil i úvěr od Evropské investiční banky.





Novou léčebnu tvoří celkem 4 budovy a v každé je jiné zázemí. V té první je gastroprovoz se dvěma jídelnami. „Vlastní gastroprovoz je pro nás novinkou, která znamená to, že děti za jídlem nemusí docházet mimo léčebnu,“ uvádí ředitelka.

V druhé se děti učí a je zde také zdravotnické zázemí s ambulancí, vyšetřovnu, izolací nemocných a sesternou.

Ve třetí budově je rehabilitační část včetně tělocvičny. „Máme více léčebných procedur. Nově například bazén se slanou vodou a zázemí, které umožňuje intenzivnější využití inhalací,“ říká s radostí v hlase Kateřina Bednaříková. Léčebna již má také zázemí pro terapii tzv. podhájským aerosolem, kterému se také říká mořská lázeň či koupel. „Probíhá tak, že do kabinky, kde sedí děti v plavkách se vhání aerosol podhájské vody. Jsou to velmi malé kapky vody, až jakoby pára, která příznivě působí na dechové ústrojí,“ dodává..

V poslední z budov se nachází pokoje s lůžky, kterých je nyní 78. K budově přiléhá také dvě venkovní sportoviště, arboretum a parkoviště.

Díky rozsáhlé investici si léčebna mohla dopřát rovněž různé technologické vychytávky. Například stropní vytápění, jež omezuje usazování prachu. Řízení teploty je přitom řešeno individuálně pro jednotlivé místnosti a systém také kontroluje míru vlhkosti.

Návštěvníky dne otevřených dveří – konal se poslední únorový víkend, těsně před příjezdem prvních dětí – zase mohlo překvapit několik stojanů určených k hydroponickému pěstování. „Je to speciální přístroj, který umožňuje pěstování bylinek či jiných rostlin. Ty mají i vlastní osvětlení, takže by měly dobře prosperovat,“ popisuje Kateřina Bednaříková. Pěstování sice není přímá součást procedur, děti ale jistě zaujme. A ryze praktické využití má pro místní kuchařky, které bylinky budou používat při přípravě jídel.

V zázemí léčebny jsou ale i ryze praktické záležitosti. Mezi ně patří například sušárna na spacáky, které děti používají v Císařské jeskyni.

Komu je léčba určena a jak si rezervovat termín

Sanatorium má celoroční provoz. Uzavřené bývá vždy jen na několik dnů kolem Vánoc. Malí pacienti si v Ostrově u Macochy léčí například atopický ekzém, astma, projevy alergií nebo opakované záněty dýchacích cest. Pobyt, který je ideální několikrát zopakovat, pomáhá také dětem s alergickými rýmami nebo postcovidovým syndromem.

Pokud pobyt v léčebně předepíše praktický lékař a schválí zdravotní pojišťovna, je dětem do 18 let plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. U dětí do 6 let pojišťovny hradí také pobyt jejich doprovodu, tedy třeba jednoho z rodičů. Do léčebny ale lze přijet i za vlastní peníze. „S otevřením nové léčebny máme o něco dražší ubytování. Pro doprovod je cena zhruba 800 Kč na den. V ceně je nocleh a strava 3× denně,“ uvádí ředitelka léčebného zařízení.

Ať už zájemci zvolí jakoukoliv cestu hrazení pobytu, rezervovat místo v konkrétním turnusu je možné na webu léčebny on-line. O termíny je ale velký zájem, takže je nutné ji provést ve výrazném předstihu a mít na paměti, že rezervační systém se otevírá k určitému datu vždy v 7:00. Například 1. března léčebna otevřena rezervace pro pobyty, které proběhnou od 6. 9. do 20. 12. Její on-line systém po jednom dni hlásil, že termíny již jsou obsazené.

„Několik turnusů už máme zaplněných,“ potvrzuje ředitelka Jihomoravských dětských léčeben s tím, že není žádných pochybností, že nová léčebna bude plně vytěžovaná. Za rok by se v ní mělo vystřídat 600 až 700 dětí.

Podívejte se na reportáž o nové léčebně, kterou natočil Jihomoravský kraj.