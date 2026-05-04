Blíží se konec jednorázových obalů? McDonald's už využívá znovupoužitelné nádobí

Kateřina Čepelíková
Dnes
McDonald's plastové nádobí
Hamburger do papíru, hranolky do krabičky, pití do papírového obalu, plastové nebo papírové víčko (pokud si o něj řeknete). Takhle zatím vypadá servis v českých pobočkách McDonald's. Jde to ale i jinak, už dva roky se ve Francii testuje nový model balení a podávání pokrmů. Stále se ovšem neví, zda je efektivní a výhodný. Jak jsme na tom v Česku? Chystají se změny?

Francie je v boji s plastem průkopníkem, alespoň mezi evropskými státy. Zakázala v obchodech mikrotenové sáčky i igelitové tašky, před čtyřmi lety stopla prodej většiny druhů ovoce a zeleniny balených do plastových obalů (vážících méně než 1,5 kg) a chystala i zákon, kterým chtěla ze své země vymýtit jednorázové plastové kelímky. 

Nakonec tu ale došli k závěru, že zatím neexistují vhodné náhrady a země na takový přechod ještě není připravena. Začali tedy drobnými krůčky, třeba snižováním podílu plastu v papírových kelímcích.

Vláda zákon nezrušila, ale posunula. Plánovaný zákaz z 1. ledna 2026 odložila na 1. leden 2030. 

Francouzské pobočky McDonald's se na změnu připravovaly

Řetězec McDonald's už se nicméně dříve na takovou zásadní změnu, která byla dlouhou dobu avizovaná, připravoval, a před více než dvěma lety ve svých francouzských pobočkách začal servírovat pokrmy do plastových, omyvatelných obalů. 

Ale nejde o žádné fórové plasty, které se brzy poškrábou a vy pak jíte z popraskaných talířků nasáklých pachy a ohýbajícím se příborem. Jde o stylové kusy nádobí a příbory v barvách McDonald's. Kelímky, misky i krabičky jsou z Tritanu – extrémně odolného plastu, který jen tak nepraskne, jen tak něco ho nepoškrábe, nepřejímá pachy, odolává vysokým i nízkým teplotám, a navíc neobsahuje bisfenoly (BPA, BPS). 

Jak vypadá servírování do plastového nádobí?

Pokud si necháte pokrmy zabalit s sebou, dostanete je tak, jak jste zvyklí v Česku. Zdržíte-li se a usednete ke stolu, dostanete objednávku v těchto obalech: hranolky v červeném neprůhledném boxu s trendy vroubkováním (velikost se odvíjí od velikosti objednaných hranolek), vroubkovanou linii drží i průhledné kelímky na studené nápoje, neprůhledné – žluté, jsou určené na nápoje teplé. 

Saláty se servírují v různě velkých bílých miskách s plastovým příborem. Velmi příjemně se jí zmrzlina z hladkého bílého kelímku dlouhou pevnou lžičkou s ideálním klenutím. Nemusíte vyškrabávat prohnuté dno kartonového kelímku, jako v Česku, když si objednáte McSundae s sebou.

Jediné, co zůstává stejné, ať už si objednáte jídlo s sebou nebo s konzumací na místě, je hamburger. Ten se stále balí do papíru.

Lžičky jsou tak skvělé, že si je lidé berou domů

Plastové nádoby jsou ze spodu opatřené EAS tagem – bezpečnostní nálepkou, aby si nádobí lidé neodnášeli domů. Na opravdu skvělých lžičkách ale nejsou, ty se tak stávají snadným úlovkem influencerů, kteří se bohatými sbírkami chlubí na sociálních sítích. Dřevěné lžičky, kterými jíme zmrzlinu v Česku, takový úspěch neznamenaly. 

Kdy bude plastové nádobí v českém McDonald's

Kontaktovali jsme české zastoupení McDonald's, abychom zjistili, zda a případně kdy bude český „mekáč“ následovat francouzský vzor, ale ani po měsíci a několika urgencích se k tématu nevyjádřilo. 

Na webu McDonald’s jsme se ale dočetli, že v tuto chvíli považují za předčasné hodnotit nejen výsledky současných testů, ale i další kroky, kterými se dá přispět k udržitelnosti obalů. „V nejbližší době nebudeme v našich restauracích zavádět opakovaně použitelné nebo omyvatelné obaly. V současné době probíhají testy v několika zemích.“

Nové nařízení EU má od srpna výrazně omezit jednorázové plasty

Nic McDonald's, ale ani ostatní fast foody, netlačí k využívání opakovatelně využitelných obalů ani z pohledu české legislativy. Zatím. Vláda Andreje Babiše na začátku roku 2026 sice odmítla návrh novely zákona o obalech, který měl zavést povinné zálohování PET lahví a plechovek (v budoucnu nás ale stejně nemine), ale máme tu EU nařízení PPWR, které nakládání s obaly výrazně zpřísní. 

PPWR je nový celoevropský zákon o obalech, který naplno začne platit v srpnu 2026 po celé Evropě. Jde o nařízení, tedy povinnost, které má za cíl postupně snížit množství obalů na trhu. Fast foody tak například budou muset zavést opakovaně použitelné obaly v případě, že si dáte jejich pokrm v restauraci. Zmizí jednotlivé balení kečupu, majonézy i hořčice. I když, kdo ví, Hospodářská komora ČR se spolu s dalšími podnikatelskými svazy snaží prosadit odložení účinnosti nařízení o rok a půl až dva roky.

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

