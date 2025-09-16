Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV. Kdy je platí pojišťovna?

Nárok na bezplatný screening rakoviny děložního hrdla má každá žena od 15 let jednou ročně. Gynekolog při ní setře štětičkou buňky z povrchu čípku a ty pak odešle do laboratoře. Tam při cytologickém vyšetření, neboli PAP testu hodnotí změny tvaru, struktury nebo uspořádání buněk na mikroskopické úrovni, a mohou tak zachytit přednádorové či nádorové změny.
Podle tíže změn buněk rozhodujeme, zda jde o změny lehké nebo těžké, a tedy zda je bude gynekolog pouze sledovat a kontrolovat nebo je již nutné histologické vyšetření, popisuje Iva Kinkorová Luňáčková, vedoucí lékařka úseku Gynekologická cytologie v Bioptické laboratoři, v níž vyhodnocují různé typy HPV testů.
HPV DNA test
Před čtyřmi lety v tuzemsku cytologii doplnil jiný typ testu: HPV DNA, který zjišťuje přítomnost lidského papilomaviru v těle. Pojišťovny ho ženám hradí ve věku 35, 45 a 55 let. A také pacientkám, u kterých test doporučí lékař, protože cytologie odhalila změny na čípku a je třeba upřesnit další postup nebo vyhodnotit úspěšnost chirurgického ošetření.
Diagnostické HPV testování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění na základě indikace ošetřujícího gynekologa, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Jinými slovy, ani v tomto případě si ženy test neplatí. Pokud by o něj měly zájem samy od sebe, stojí 1000 až 1300 korun.
HPV DNA test dokáže odhalit 13 až 14 typů vysoce rizikových HPV virů. Pokud je potvrdí, neznamená to, že žena má rakovinu, ale že je ve zvýšeném riziku a lékař by ji měl častěji sledovat, aby se případné změny odhalily včas.
Přednádorové stavy (prekancerózy) a dokonce i nádorové onemocnění v počátečním stadiu lze totiž velice účinně léčit, uvádí VZP. Odběr vzorku pro HPV DNA test je obdobný jako u cytologie – gynekolog s pomocí kartáčku provede stěr ze stejného místa na čípku.
mRNA HPV test
V posledních letech mají lékaři také možnost poslat vzorky buněk z děložního čípku také na mRNA HPV test. V Česku je k dispozici zatím jediný a na rozdíl od DNA HPV testu není součástí prevence hrazené pojišťovnami. Ty jej platí jen, pokud jej indikuje lékař.
Je doporučen především pro pacientky s nejasným nebo hraničním výsledkem cytologického stěru, uvádí VZP.
Tento test neukazuje ani nádorové změny, ani přítomnost HPV, ale dá se jim zjistit, zda je infekce aktivní.
Je pozitivní při dlouhodobé tzv. transformující HPV infekci, kdy je virus již začleněn do jádra buňky a jeho genetická informace se přepisuje, říká Ivana Kinkorová Luňáčková. Jiným slovy: Test v případě pozitivního výsledku ukazuje, že virus se již množí v buňkách čípku a probíhají procesy, které mohou vyústit v rakovinu.
Společné s DNA testem má to, že i mRNA HPV test je zaměřený na detekci 13 až 14 typů vysoce rizikových HPV virů.
Ovšem má při stejné sensitivitě vyšší specifitu, dodává lékařka. Znamená to, že je u něj nižší chybovost, protože produkuje méně falešně pozitivních výsledků. Umí totiž lépe rozlišit nemocné a zdravé ženy.
Test HPV mRNA vyjde podle ceníků gynekologických ordinací na 500 až 600 korun.