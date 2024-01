Hrozí jí rakovina, po porodu ji proto nejspíš čeká operace. Dalo se jí předejít očkováním

Poprvé vyšla Tereze (24) z Prahy horší cytologie přibližně před pěti lety. Kvůli možnému rozvoji rakoviny děložního hrdla je proto pod pečlivým dohledem lékařů. Mezitím zvládla i přes komplikace v podobě preeklampsie porodit zdravého chlapce a znovu otěhotnět. Momentálně je podruhé těhotná.

Výsledky poslední cytologie děložního čípku naznačují, že riziko rozvoje rakoviny bohužel stále trvá. Po porodu ji proto velmi pravděpodobně čeká operace. Nádorovému onemocnění přitom šlo předejít.

Když mě má lékařka poprvé poslala na podrobné vyšetření do nemocnice, vlastně mě to nijak zvlášť neznepokojilo. Měla jsem v té době zkouškové a spolu s ním plnou hlavu učení. Vůbec jsem netušila, co mi hrozí, vzpomíná Tereza. Lékař jí tehdy sdělil, že změny na děložním čípku naznačují, že by se u ní později mohla objevit rakovina děložního hrdla.

Nález však nebyl natolik vážný, aby bylo nutné ihned zahájit léčbu. Tereza proto docházela každého půl roku na vyšetření do nemocnice, a když se její stav neměnil, vrátila se do péče ambulantního gynekologa. Závažné změny na děložním čípku jsou v takto mladém věku velmi vzácné.





Mnohem častěji se týkají žen po třicátém roce života. V každém případě je zásadní zachytit tyto změny včas, a proto je součástí pravidelných gynekologických prohlídek stěr buněk z děložního čípku určených k cytologickému rozboru. Každá žena by je měla v rámci hrazené prevence absolvovat jednou ročně.

Před dvěma lety jsem poprvé otěhotněla. Dokončovala jsem v té době ještě vysokou školu, takže to bylo poměrně stresové období. Když jsem pak v 38. týdnu přišla na ambulanci s tlakem 170 na 110, nechali si mě tam. Druhý den se potvrdilo, že mám preeklampsii, a museli mi porod vyvolat, popisuje Tereza dramatické chvíle svého těhotenství. Ani po třech dnech kontrakcí se jejímu prvorozenému nechtělo na svět.

Očkování na pojišťovnu

Doposud proplácely zdravotní pojišťovny vakcíny jenom třináctiletým, od Nového roku už je ale uhradí všem dívkám a chlapcům ve věku od 11 do dovršení 15 let. HPV je jednou z nejčastějších sexuálně přenosných infekcí – v průběhu života se s ní setká osm z deseti osob. Pokud se jejich tělo s infekcí nevypořádá, může u nich vypuknout rakovina nebo se například objevit genitální bradavice.

Nakonec se lékaři rozhodli pro císařský řez. „Na gynekologické kontrole dva měsíce po prvním porodu jsem měla znovu nález na děložním čípku,“ vysvětluje mladá žena. Nyní je Tereza znovu těhotná a také teď jí hrozí preeklampsie. Snaží se jí proto předcházet užíváním kyseliny acetylsalicylové. Zároveň si hlídá hodnoty tlaku a bílkoviny v moči. Každý den také sportuje a cítí se lépe než při prvním těhotenství. Po porodu, který vychází na přelom roku, ji ale velmi pravděpodobně čeká zákrok na děložním čípku, který by měl zabránit budoucímu rozvoji nádorového onemocnění.





Tomu lze předejít také očkováním proti HPV (lidský papilomavirus), které dívkám i chlapcům ve věku třinácti let hradí zdravotní pojišťovny. Od příštího roku se věková kategorie s plnou úhradou rozšiřuje na období mezi jedenácti a čtrnácti lety. Starší děti a dospělí mohou k úhradě očkování využít příspěvky své zdravotní pojišťovny. Proti HPV očkovaná nejsem, i když vím, že ta možnost tu pro mě byla. Všem dívkám bych určitě doporučila chodit na pravidelné prohlídky, uzavírá Tereza.

Sledování buněčných nebo tkáňových změn na děložním čípku, které by časem mohly vést k rozvoji rakoviny děložního hrdla, jsou hlavním důvodem, proč by ženy měly pravidelně docházet na gynekologická preventivní vyšetření. Prekancerózy – tedy přednádorové stavy – nebolí a neprozrazují je ani žádné příznaky. Společně s vakcinací jsou proto gynekologické prohlídky důležitou součástí prevence rakoviny děložního hrdla, vysvětluje profesor Jiří Sláma, Ph.D., z Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Zvažujete očkování proti HPV, necháte / nechali jste očkovat děti? Ano, rozhodně

Zvažuji to, zatím váhám

Rozhodně ne

Operace jen někdy

Očkování proti lidskému papilomaviru je nejúčinnější prevencí HPV onemocnění. Viry napadají různá místa na těle žen i mužů a u obou pohlaví mohou vést k rozvoji závažných onkologických onemocnění, popisuje Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. HPV infekce má na svědomí až 98 procent případů rakoviny děložního hrdla a 90 procent případů genitálních bradavic. Je příčinou i dalších HPV asociovaných rakovin, jako jsou některé nádory řitního otvoru, pochvy a zevních rodidel. „Proti HPV by se proto měly nechat naočkovat nejenom dívky, ale i chlapci. Ideálně před zahájením sexuálního života. Ochrání sami sebe a výrazně sníží riziko přenosu viru,“ zdůrazňuje lékařka.

Chirurgické ošetření čípku, které zabraňuje vzniku onemocnění, se provádí pouze v případě, že jde o skutečně závažnou prekancerózu. Chirurgický zákrok na děložním čípku totiž může mít vliv na průběh budoucího těhotenství. Při mírných přednádorových změnách proto pacientky lékaři podle Slámy sledují na pravidelných kontrolách. Pokud objevíme prekancerózu v době těhotenství pacientky, je dokonce velká pravděpodobnost, že díky aktivaci imunitního systému zejména v závěru těhotenství a po porodu dojde k jejímu samovyléčení.

Infekce, která způsobila přednádorový stav, nemůže očekávané miminko nijak ohrozit, nebo dokonce nakazit. Rakovina děložního hrdla, kterou způsobují lidské papilomaviry (HPV), může vypuknout deset a často i více let po přenosu. V současnosti jde o jednu z nejběžnějších pohlavně přenášených infekcí. Jakmile se však objeví závažné přednádorové změny na děložnímu čípku, hrozí, že se rakovina rozvine už za několik měsíců nebo jednotky let, vysvětluje profesor Jiří Sláma.