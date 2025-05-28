Berberin na hubnutí by se neměl užívat déle než měsíc v kuse

Před rokem o něm téměř nikdo nevěděl, dnes patří mezi nejprodávanější doplňky stravy. Berberin, přírodní látka, které se přisuzuje vliv na metabolismus a hladinu cukru v krvi, zažívá v Česku boom. Kupují ji lidé, kteří se snaží shodit přebytečné kilogramy, ale i ti, kdo si díky berberinu chtějí upevnit zdraví.
Češi berberin vyhledávají, protože kromě snížení chuti na sladké tento doplněk stravy také podporuje zdraví jater, srdce a střev. Kromě toho je to volně prodejný produkt, oproti tak masivně medializovanému Ozempicu mají lidé pocit, že cesta k hubnutí je najednou jednodušší, říká farmaceutka Kamila Horníčková, specialistka na zdraví a přírodní medicínu z řetězce Lékarna.cz.
Nelze samozřejmě čekat takové výsledky, jaké dosahují pacienti užívající moderní injekční léky na hubnutí, jejichž efekt shodou okolností nedávno doložila a srovnala velká studie prezentovaná na obezitologickém kongresu. Podle ní dvě nejvíce používané účinné látky skutečně fungují – ale tirzepatid v lécích Mounjaro nebo Zepbound je účinnější než původně nejpopulárnější semaglutid (léky Ozempic nebo Wegovy). Během roku zhubla sledovaná skupina užívající první lék v průměru 23 kilo, skupina s druhým lékem v průměru 15 kilo. To se nikomu jen s pomocí berberinu skoro určitě nepovede, ale na druhou stranu nebude muset platit za lék 7 až 12 tisíc korun měsíčně, což jsou běžné sumy – tyto léky na hubnutí zdravotní pojišťovny nehradí. Berberin nebo výtažky s ním vyjdou na několik málo stovek.
Podle Horníčkové přesto berberin jistý efekt mít může, protože působí přímo na buňky v těle – podle studií na zvířatech berberin ovlivňuje aktivitu enzymu, který zpomaluje syntézu glukózy a tuků. Jinými slovy, snižuje rychlost, jakou si tělo vyrábí cukry a tuky. Větší studie na lidech však zatím provedeny nebyly. Moderní injekční léky na hubnutí působí na principu toho, že zvyšují pocit sytosti.
Berberin je přírodní alkaloid nacházející se například v kůře nebo kořenech některých rostlin.
Každopádně, berberin není lék, ale potravinový doplněk. Podává se buď přímo čistý berberin nebo výtažky z rostlin, které ho obsahují. Berberin se nachází kromě dřišťálu i ve zlatobýlu a coptisu čínském.
Doporučuji dřín jako rostlinu ze zdejší přírody, která je relativně dostupná, pokud nechceme užívat extrahovaný berberin. A jako celek je bezpečná i pro pravidelné užívání. Ale vždy je potřeba tělu dát po čase pauzu i od těch „nejlepších“ věcí. Dřín je přirozeným zdrojem berberinu v celé své rostlině – pro Čechy a Slováky je to přirozený lokální zdroj, říká farmaceutka Horníčková.
Berberin ze spíže
Užívat se dají zcela přírodní zdroje berberinu, jako jsou sušené plody dřínu nebo dřínová šťáva, protože obsahují všechny prospěšné složky. Na rozdíl od extraktů jedné látky mají přírodní formy podle farmaceutky nižší riziko vedlejších účinků a interakcí s léky.
Podobně účinkují i další přírodní látky, například skořice nebo kurkuma. Užívání dřínu a dalších přírodních zdrojů berberinu je považováno za bezpečné, vysvětluje Horníčková.
Berberin – dávkování
Obvyklá dávka je 500 mg 2–3× denně (celkem 1000–1500 mg denně).
Užívejte ho s jídlem, abyste se vyhli žaludečním potížím.
Samotný berberin by se totiž neměl užívat dlouhodobě, nejvýše po měsíci by měl člověk udělat alespoň na týden pauzu. Těhotné a kojící ženy by ho neměly brát vůbec, stejně jako není vhodný pro děti. Dlouhodobé užívání konzultujte se svým lékařem.
Berberin není prvním podobným hitem, kvůli němuž lidé vyrážejí do lékárny, aby zhubli. Předcházel mu masový zájem o zelený čaj, jablečný ocet, vlákninu, psylium, zelenou kávu, chlorelu a spirulinu. Všem studie připisují určitě vliv na metabolismus a hubnutí, ale jde spíše o podpůrný účinek.
Na tohle pozor
I když je berberin přírodní prostředek, má nežádoucí účinky a nesmí se jen tak kombinovat s některými léky.
- Může způsobit mírné zažívací potíže (nadýmání, průjem, křeče).
- Může interagovat s léky, zejména s léky na cukrovku (metformin), krevní tlak a ředění krve – je nutné konzultovat užívání s lékařem.
- Vysoké dávky berberinu mohou zvyšovat účinek a s tím spojené nežádoucí účinky některých léčiv.
- Na pozoru by se měli mít především pacienti užívající léky: digoxin, ketokonazol na plísňová onemocnění a pacienti po transplantacích užívající cyklosporin A.