Balíčky potravin za výhodnou cenu nabízejí další obchody. Sleva je i víc než 50 procent

Po bedýnkách s ovocem a zeleninou, které Albert, Lidl, Penny, ale i Globus nabízejí za zvýhodněné ceny, se v květnu 2023 začala nabídka nespotřebovaného potravinářského zboží rozšiřovat a děje se tak do současnosti. Nově ušetříte i v Bille a díky novince i v Penny.

Balíček za polovic nově i v prodejnách Penny

Řetězec Penny začal už loni v rámci balíčků s překvapením nabízet zboží v původní hodnotě 160 korun za 79 Kč. Jde o aktivitu propojenou s aplikací Nesnězeno, kdy si v telefonu prohlídnete a zarezervujte právě nabízený balíček a pak si ho v prodejně vyzvednete.

Teď Penny následuje Globus a stejnou službu začne od 19. dubna nabízet i přímo na prodejní ploše svých obchodů. A to je výhoda pro ty, kteří nemají chytrý telefon nebo aplikaci nevyužívají. „Pro naše vlastní balíčky si zákazníci mohou jednoduše dojít přímo do obchodu bez toho, že by si balíček objednávali předem v aplikaci,“ dodává Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality Penny.





Galerie: Penny nabízí potravinové balíčky s překvapením za 79 Kč

Zvýhodněné balíčky potravin s blížící se dobou spotřeby tak výrazně rozšiřují již zavedené a úspěšné zapojení Penny do platformy Nesnězeno. Cena balíčku na prodejně je také 79 Kč, ale hodnota zboží v balíčku je minimálně dvojnásobná. Takže zákazník získává slevu nejméně 50 procent.

Billa není k zahození

Bedýnky s mixem ovoce a zeleniny začal jako první nabízet Lidl a zákazníci se okamžitě do levných bedýnek zamilovali. A jejich náklonnost se nezměnila, ani když bedýnky zmizely a nahradily je tašky. S mixem ovoce, které už nemusí být tak atraktivní vzhledem, zato cenou ano, přišel následně i Albert, Globus i Penny. A teď se nově do zamezení plýtvání zapojila i Billa. Nově nabízí tašky plné ovoce a zeleniny, projekt nazvala „NEJSME K ZAHOZENÍ“.

Galerie: Billa nabízí tašky s ovocem a zeleninou za 49 Kč

„Ovoce a zelenina nabízené v tomto sortimentu jsou určené k okamžité spotřebě. Jedná se mnohdy o plody, které mají vyšší stupeň zralosti, proto bychom je při standardních kontrolách z regálů na prodejnách vyřadili. Své upotřebení může nicméně stále najít při přípravě teplých pokrmů, salátů nebo nápojů k doplnění vlákniny. Zákazníkům nabídneme tyto produkty ve tříkilových taškách s výraznou slevou a věříme, že jimi pomůžeme ještě více redukovat potravinový odpad z našich prodejen,“ říká Dana Bratánková, vedoucí korporátní komunikace BILLA ČR.





Tašky s ovocem a zeleninou za zvýhodněnou cenu najdete ve speciálním stojanu s popiskem Nejsme k zahození Autor: Billa.cz

Jedna taška za tuto cenu obsahuje minimálně 4 druhy ovoce nebo zeleniny a váží 3 až 3,5 kilogramu a zákazníci za ni zaplatí 49 korun. Po zařazení tašek do prodeje budou tašky rovněž nabízeny zákazníkům e-shopu BILLA na shop.billa.cz, a to za stejnou cenu.

Reálné fotky nových tašek z Billy, jak jsme je nafotili v obchodě, najdete v galerii.