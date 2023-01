Antivirotika na covid jsou nově na běžný recept a dostupná ve všech lékárnách

Podle reakcí lékárníků a lékařů na Twitteru v úterý 3. ledna ovšem systém zatím zcela nefunguje a recepty musí být vystavovány papírově. „To jen VZP ještě nevydala číselník úhrad (…), který má platit a platí od 1. 1. 2023. To je ten jejich zvyk vydávat ho pozdě se zpětnou platností,“ uvedl na Twitteru lékárník Martin Kopecký. „V důsledku toho lékařské software, které pracují s číselníkem VZP, nemohou generovat eRecept na antivirotika. Tedy píšeme papírové recepty. (…) Snad to bude trvat jen pár dní,“ dodala praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.

Stalo se tak na základě mimořádného opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví na konci prosince , a další změně předpisů. „Po 1. lednu 2023 lékaři ošetřující pacienta s onemocněním covid-19, který je ve vysokém riziku progrese do závažného průběhu onemocnění, vystaví standardně elektronický recept, na základě kterého bude lék pacientovi vydán v kterékoliv lékárně. Pro pacienty tak budou Paxlovid a Lagevrio celorepublikově dostupné,“ cituje tisková zpráva z konce prosince ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Nový rok přinesl změnu pravidel výdeje antivirotik Paxlovid a Lagevrio. Zatímco dosud byly dostupné pouze na žádanku a jen v nemocničních lékárnách, od 1. ledna 2023 je lékaři mohou předepisovat na běžný eRecept a pacienti si pro ně mohou zajít do jakékoliv lékárny v ČR.

Léky mohou být na objednání

Změna pravidel sice znamená výrazné rozšíření míst výdeje Lagevria a Paxlovidu, pacienti ovšem musí počítat s tím, že menší lékárny oba preparáty nebudou mít skladem. „Jsou drahé, proto si je lékárny běžně na sklad brát nebudou, ale budou je objednávat oproti receptu,“ myslí si viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký.

Balení Paxlovidu může vyjít bezmála na 27 tisíc korun, tedy alespoň takto je stanoven strop lékovým ústavem, u Lagevria, který v ČR není registrovaný, je to více než 18 tisíc korun. Menší lékárny proto nejspíš nebudou chtít riskovat, že si takto drahý lék nikdo nevyzvedne.





Pro pacienta či jeho blízkého, kterému eRecept přeposlal, to znamená, že lék může mít až druhý den. Vzhledem k tomu, že Paxlovid i Lagevrio je důležité nasadit hned v počátcích nemoci (u obou je uváděno do 5 dnů od nástupu příznaků), může objednání představovat teoreticky časový problém.

Martin Kopecký upřesňuje, že Lagevrio jsou nyní lékárny schopné sehnat ten samý den, protože je v distribuci k dostání. „Paxlovid se má do běžné distribuce dostat na přelomu prvního a druhého lednového týdne,“ dodává. I větší lékárny je proto zatím nemusí mít skladem a jeho sehnání může trvat déle.

Lékárníci budou jak Paxlovid, tak Lagevrio vydávat v běžném režimu. Opatření v podobě samostatného výdejového okénka, která měly například některé fakultní nemocnice, zavádět nebudou. „Ten, kdo si pro léky jde a má covid, by měl mít respirátor,“ podotýká lékárník.

K lékaři už nebude nutné chodit

Lednová změna také znamená, že kroky nezbytné k předepsání Lagevria či Paxlovidu bude možné učinit na dálku. Dosud bylo nutné vyzvednou si u lékaře papírovou žádanku, eRecept ale může lékař poslat i na dálku.

„Zásadním zvratem je, že pacient nemusí nikam daleko cestovat. eRecept může vystavit praktický lékaři či kterýkoliv jiný specialista a vyzvednout si je může v jakékoliv lékárně,“ podotýká Pavel Dlouhý, předseda odborné Společnosti infekčního lékařství a primář Infekčního oddělení ústecké nemocnice. Podle něj společnost opatření vítá a sama o něj usilovala více než 1,5 roku.

Antivirotika proti covidu nejsou pro všechny

Ačkoliv pravidla pro předepisování jsou od ledna 2023 volnější, pro tzv. indikační kritéria to neplatí. Podmínky, komu smí lékař Lagevrio či Paxlovid předepsat, se s novým rokem nezměnily.

Lék může dostat jen rizikový pacient. To znamená například ten, který je obézní nebo má věk nad 65 let. Lékaři je smí předepisovat i u celé řady různých zdravotních potíží či chronických nemocí.

Kdo patří mezi rizikové pacienty Pacient s vysokým rizikem je definován jako ten, kdo splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: index tělesné hmotnosti (BMI) je větší nebo roven 35 kg/m 2 ,

chronické onemocnění ledvin v dispenzarizaci, klasifikace CKD 3 – CKD 5 (resp. snížení clearance kreatininu pod 60 ml/min, včetně dialyzovaných osob),

jaterní cirhóza,

diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulinem,

primární nebo sekundární imunodeficit, imunosupresivní léčba, tedy zejména: transplantace solidního orgánu nebo transplantace kostní dřeně, onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou,

biologická léčba,

monoterapie kortikosteroidy v denní dávce vyšší než 0,2 mg/kg/den prednisonu (nebo ekvivalentu takové dávky při použití jiného kortikosteroidu),

chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci: chronická obstrukční plicní choroba na pravidelné farmakoterapii, intersticiální plicní onemocnění, obtížně léčitelné bronchiální astma na biologické léčbě, plicní hypertenze, cystická fibróza,

obstrukční a centrální spánková apnoe,

trombofilní stav v dispenzární péči, zejména: primární trombofilie (D68.5): rezistence aktivovaného proteinu C (Leidenská mutace faktoru V), nedostatek antitrombinu, proteinu C nebo proteinu S, mutace protrombinového genu, jiné trombofilie (D68.6): antikardiolipinový syndrom, antifosfolipidový syndrom, přítomný lupus koagulant, opakovaná tromboembolická příhoda v anamnéze,

neurologická onemocnění ovlivňující dýchání,

věk větší nebo roven 65 let,

věk větší nebo roven 55 let a současně alespoň jedno z níže uvedených kritérií: léčená arteriální hypertenze, index tělesné hmotnosti (BMI) je větší nebo roven 30 kg/m2,

jiné individuální rizikové faktory progrese covidu-19 dle posouzení ošetřujícího lékaře a na základě vyhodnocení potenciálního přínosu a rizika. Zdroj: Databáze léčiv, SÚKL

Obě jmenovaná antivirotika jsou určena pouze k léčbě covidu. Na chřipku, která je nyní v ČR na vzestupu, nezabírá. A nefunguje ani na RS virus, jehož vlna nákaz v tuzemsku postupně odeznívá.

Jak Lagevrio, tak Paxlovid smí užívat výhradně nemocní nad 18 let. Není určen dětem, těhotným ani kojícím ženám. Jednoduše proto, že chybí studie, které by ukázaly, jaký vliv má na dětský organismus či plod.

Podmínkou předepsání je pozitivní výsledek PCR testu. Případně pozitivní výsledek antigenního testu provedeného v ordinaci. Pokud se nemocný otestuje doma, stačit mu to k předepsání antivirotika nebude.

Kdy lze předepsat Paxlovid či Lagevrio Pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR),

do 5 dnů od nástupu příznaků covidu-19,

klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby),

klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19,

dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá. Zdroj: Databáze léčiv, SÚKL

Podle lékaře Pavla Dlouhého antivirotika skutečně nepotřebuje každý. „Jsou to léky, které mají zabránit zhoršení zdravotního stavu a progresi onemocnění covidem, tedy i hospitalizaci. A pokud víme, že 98 % hospitalizovaných s covidem jsou lidé 65+, tak nemá smysl, aby Paxlovid či Lagevrio bral mladý, až na covid jinak zdravý člověk,“ uvádí primář. „Je to jednak z důvodu ceny těch léků, ale také z důvodu účinnosti a toho, že tyto léky mají možné reakce s jinými léky nebo některé nežádoucí vedlejší účinky. Pokud je někdo nerizikový, mladšího či středního věku, je pro něj covid běžnou respirační infekcí, kterou si vyléčí doma volně dostupnými léky a ani vlastně nepotřebuje vědět, zda má covid, chřipku, či něco jiného,“ dodal.

Bude Paxlovidu a Lagevria dost?

První balení Lagevria s účinnou látkou molnupiravir do ČR dorazilo předloni v polovině prosince, Paxlovid kombinující dvě účinné látky nirmatrelvir a ritonavir je podle databáze lékového ústavu v distribuci od loňského 5. září.

S nově nastavenými pravidly výdeje stát ovšem řeší, zda bude mít Paxlovidu a Lagevria dostatek pro všechny pacienty. Ministerstvo těsně po Vánocích vydalo opatření, jež nařizuje distributorům nahlásit jakýkoliv prodej těchto antivirotik do zahraničí. „Případná distribuce léčivých přípravků Paxlovid a Lagevrio do zahraničí by mohla omezit dostupnost zdravotních služeb v ČR,“ uvádí dokument, jímž úřad podmínky vývozu zpřísnil, ačkoliv sám uvádí, že u obou léčiv neeviduje žádné prodeje za hranice.

V tuto chvíli jde o preventivní opatření, po němž může následovat ještě úplný zákaz vývozu. Nicméně krok rezortu naznačuje, že skladové zásoby jsou nejspíše na hraně předpokládané spotřeby.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nedávno ministerstvo informoval, že od září do prosince 2022 bylo do ČR přivezeno 1901 balení Paxlovidu. U Lagevria tento údaj v předběžném opatření ministerstva chybí.

Nicméně opatrnost je na místě, protože v ČR probíhá epidemie respiračních onemocnění, na které se podílí i covid-19. „Nikam nezmizel. Stále s ním jsou hospitalizovaní pacienti a stále na něj umírají. Jen už to není na lůžkách JIP, které covid nyní neplní, ale umírají na standardních lůžkách,“ podotýká Pavel Dlouhý s tím, že stále platí, že nejvyšší riziko znamená pro seniory. „Průměrný věk pacientů s covidem je 75 až 85 let. Před Vánoci to celostátně byl průměrný věk u hospitalizovaných 74 let,“ říká infektolog. Dá se tedy předpokládat, že antivirotik je a ještě bude třeba.

Kromě Paxlovidu a Lagevria patří mezi antivirotika také lék Veklury s účinnou látkou remdesivir. K léčbě se ale používají i monoklonální protilátky, jež se podávají části pacientům i jako prevence. Nicméně pouze Paxlovid a Lagevrio lze brát v domácím prostředí, protože má podobu tobolek nebo tablet. Ostatní jmenované léky jsou buď ve formě infuzí, nebo injekcí. Prevencí proti covidu je také očkování. V současné době jsou hrazené až čtyři jeho dávky a podle Pavla Dlouhého na rozdíl od chřipky má význam o něm uvažovat i nyní, v době epidemie akutních respiračních infekcí.