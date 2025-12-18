Lékaři muži zachránili nohu unikátním zákrokem provedeným přes zápěstí

Vpichem přes zápěstí kardiologové operují zpravidla srdce. Specialisté z Vaskulárního centra Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice ale skrze zápěstí uvolnili tepny v nohou pacienta. Podle nemocnice šlo o vůbec první tuzemský zákrok tohoto typu.
Co se dozvíte v článku
Proč operovali přes zápěstí
Pacient se do nemocnice dostal, protože u některých tepen v noze mu hrozilo, že je uzavře aterosklerotický plát. Pokud by k tomu došlo, noha by byla nedokrvená a hrozila by i její amputace.
Lékaři proto provedli zákrok známý jako angioplastika. Při něm se malým otvorem buď v zápěstí nebo třísle vsune do krevního řečiště dlouhý ohebný prut, takzvaný katetr, na jehož konci mohou být různé miniaturní medicínské nástroje. Lékaři katetr vsouvají do místa, kde hrozí uzavření tepny. Tu zprůchodní zpravidla nafouknutím malého balónku a mohou ji vyztužit i stentem, tedy kovou či plastovou trubičkou, která zajistí, že krev může postiženým místem volně protékat.
Ve vítkovickém Vaskulárním centru zvolili při angioplastice tepen v nohou vsunutí katetru otvůrkem v zápěstí. Přes tepny v tříslech by se katétrem na postižená místa nedostali kvůli předchozím operacím pacienta. Ten v minulosti postoupil složité přemostění cév neboli bypass pánevních tepen.
Nyní mu však hrozil akutní uzávěr a s tím spojené vážné komplikace, uvádí nemocnice v tiskové zprávě.
Operovat cévy v nohou přes vstup v zápěstí přitom není běžné. Mezi místem vpichu a místem, kde je třeba uvolnit cévu, je totiž velká vzdálenost. „Pro výkony na tepnách dolních končetin vedených přes ruku je zapotřebí specifické, velmi dlouhé instrumentarium, které dosáhne ze zápěstí až do nohy,“ říká Jerzy Bezecny, zástupce primáře Interního oddělení a vedoucí angiologického programu AGEL nemocnice Ostrava-Vítkovice.
Operace zatím není hrazená
Benefitem léčby je, že při operaci přes zápěstí pacient nosí kompresní náramek jen tři hodiny. Tepna v zápěstí je totiž užší, takže vpich se zacelí rychleji.
Prakticky hned po zákroku se pacient může posadit, najíst se a dojít si na toaletu. Zatímco po operaci přes tříslo musí ležet nehybně na zádech dvanáct a více hodin, aby nedošlo ke krvácení z velké stehenní tepny.
Ošetření cév v nohou přes zápěstí zatím zdravotní pojišťovny nehradí. Ve Vítkovicích jej provedli pacientovi bezplatně díky spolupráci s dodavatelem speciálních katetrů. Do budoucna by teoreticky hrazený být mohl. Nemocnice tvrdí, že dodavatel o tom již s pojišťovnami jedná.
Pokud se podaří proplácení domluvit, nový přístup by mohl pomoci pacientům, u nichž angioplastika přes tříslo není možná. „Je vhodný zejména pro nemocné po opakovaných cévních operacích. U nich jsme často nuceni provádět výkony přístupem přes zjizvená třísla, což je technicky náročné a pro pacienta nepříjemné. Vstup přes zápěstí tyto komplikace eliminuje,“ vysvětluje Jerzy Bezecny.