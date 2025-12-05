Lékaři už dokáží pacienta napojit na mimotělní oběh přímo na ulici

Mobilní tým, jenž funguje při pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN), se skládá z kardiologa nebo lékaře specializujícího se na intenzivní medicínu, perfuzionisty, jenž dokáže obsluhovat přístroj dočasně nahrazující činnost srdce a plic, zdravotních sester z katetrizačního týmu a někdy i cévního chirurga.
Jeho cílem je vyjíždět k pacientům, kteří jsou v ohrožení života třeba kvůli tzv. náhlé srdeční smrti a kteří potřebují k přežití napojení na přístroj zvaný ECMO, neboli mimotělní membránovou oxigenaci. Tento přístroj dokáže krev filtrovat a okysličovat tak, že dočasně nahradí jak činnost srdce, tak plic. Na ECMO v minulosti končili třeba někteří pacienti s komplikacemi covidu, protože jim dočasně nefungovaly plíce. Ale ve VFN na něj napojili i chlapce, jenž tonul tři hodiny v ledové vodě. Pomoci může i novorozencům při vdechnutí plodové vody (více o tomto typu podpory jsme psali zde).
O dvacet minut dřív
Dosud pražský mobilní ECMO tým jezdil jen v rámci nemocniční péče, letos ale poprvé začal napojení na unikátní přístroj provádět i přímo v terénu. Na ulici, v bytě… Prostě tam, kde pacient zkolabuje a kam za ním vyjíždí záchranka.
„Díky precizní koordinaci může nemocniční ECMO tým rychle navázat na práci našich posádek přímo v místě zásahu. Dosavadní případy ukazují, že pacient je proto na mimotělní oběh napojen téměř o dvacet minut dříve, než kdyby byl transportován na operační sál,“ vysvětluje Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.
U srdeční zástavy přitom rozhodují o dalším životě pacienta vteřiny. V případě využití ECMO je proto celá péče nesmírně náročná na souhru všech zdravotníků a návaznost jednotlivých kroků. Pro představu: Aby pacient přežil, musí zkolabovat před svědky, kteří mu poskytnou ihned laickou pomoc, resuscitace musí být vedena dobře a nepřerušovaně, i proto je důležité, aby příjezd záchranky byl co nejrychlejší a stejně tak případný převoz do nemocnice i napojení na mimotělní oběh.
Kdy tým vyjíždí
Výjezd mobilního ECMO týmu do terénu vypadá tak, že ve chvíli, kdy se u pacienta nepodaří obnovit oběh, dispečer záchranky aktivuje speciální režim pomoci, v rámci nejž se spojí s mobilním ECMO týmem.
Pokud si potvrdíme, že se jedná o vhodného kandidáta k napojení na mimotělní oběh, nastupuji já, můj kolega a perfuzionista s mobilním ECMO zařízením do záchranářského auta a zhruba do 15 minut jsme na místě, popisuje Jan Bělohlávek, vedoucí lékař ECMO programu VFN a primář tamější II. interní kliniky kardiologie a angiologie.
Po domluvě a odsouhlasení indikace s týmem zdravotnické záchranné služby pacienta ihned kanylujeme, napojíme na mimotělní oběh a následně ho odvezeme společně s týmem záchranky do VFN. Většinou na katetrizační sál, dodává. Samotné ECMO totiž nevyřeší příčinu kolapsu, dá ale lékařům čas, aby ji odstranili. Jde zejména o některé z onemocnění cév, jež se daří odstranit různými metodami přes tepny. Např. v třísle nebo zápěstí.
ECMO lékaři nevyužívají u každého pacienta s kolapsem srdce či plic. Musí jít o takového člověka, u nějž se přes veškeré odborné úsilí nepodaří činnost orgánu obnovit. Bez ECMO by tedy zemřel. S použitím přístoje jich ale ve VFN přežívá 30 až 40 procent bez jakýchkoliv následků, mezi ně patří i poškození mozku jeho nedokysličením.
Dříve, pokud se nepodařilo u pacienta obnovit oběh, umíral v místě kolapsu, říká Jan Bělohlávek. Tam ročně ošetří kolem 50 kriticky ohrožených na životě z celkového počtu cca 600 až 700 pacientů s oběhovou zástavou v Praze.
Spolupráce mezi záchranáři a ECMO týmem je klíčová a obě strany ji stále ještě dolaďují.
Naším cílem je nyní společně dosáhnout toho, aby byly mobilní ECMO týmy dostupné v Praze v terénu v režimu 24/7, podotýká Petr Kolouch.
ECMO v terénu unikátem
VFN patří v poskytování péče na mimotělním oběhu v Česku ke špičce. Vlastní ECMO týmy mají i v několika dalších nemocnicích. Třeba v IKEM, Motole nebo FN Brno, Olomouc či Ostrava. Právě v Ostravě lékaři rovněž vyjíždí do terénu na zavolání záchranářů. Před několika měsíci nemocnice ukázala, jak vypadá nácvik napojení na mimotělní oběh v terénu.
Poskytování tak náročné péče, jakou je ECMO, na ulici přitom není samozřejmostí.
Mají ji jen lidé na několika místech na světě – v Paříži, Sydney, Londýně, Regensburgu, Minneapolis nebo Rotterdamu, uvedla Alexandra Udženija, náměstkyně pražského primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.