Lékaři už dokáží pacienta napojit na mimotělní oběh přímo na ulici

Hana Válková
Dnes
Metropole má od letoška mobilní tým zdravotníků, kteří dokáží napojit pacienta ohroženého na životě na mimotělní oběh přímo v terénu. Třeba na ulici, kde zkolaboval. Výrazně tím zvyšují šanci na jeho přežití.

Mobilní tým, jenž funguje při pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN), se skládá z kardiologa nebo lékaře specializujícího se na intenzivní medicínu, perfuzionisty, jenž  dokáže obsluhovat přístroj dočasně nahrazující činnost srdce a plic, zdravotních sester z katetrizačního týmu a někdy i cévního chirurga.

Jeho cílem je vyjíždět k pacientům, kteří jsou v ohrožení života třeba kvůli tzv. náhlé srdeční smrti a kteří potřebují k přežití napojení na přístroj zvaný ECMO, neboli mimotělní membránovou oxigenaci. Tento přístroj dokáže krev filtrovat a okysličovat tak, že dočasně nahradí jak činnost srdce, tak plic. Na ECMO v minulosti končili třeba někteří pacienti s komplikacemi covidu, protože jim dočasně nefungovaly plíce. Ale ve VFN na něj napojili i chlapce, jenž tonul tři hodiny v ledové vodě. Pomoci může i novorozencům při vdechnutí plodové vody (více o tomto typu podpory jsme psali zde). 

Přístroj na mimotělní membránovou oxigenaci, tzv. ECMO

ECMO zachraňuje lidi při život ohrožujícíh stavech 

Autor: Shutterstock

O dvacet minut dřív

Dosud pražský mobilní ECMO tým jezdil jen v rámci nemocniční péče, letos ale poprvé začal napojení na unikátní přístroj provádět i přímo v terénu. Na ulici, v bytě… Prostě tam, kde pacient zkolabuje a kam za ním vyjíždí záchranka. 

„Díky precizní koordinaci může nemocniční ECMO tým rychle navázat na práci našich posádek přímo v místě zásahu. Dosavadní případy ukazují, že pacient je proto na mimotělní oběh napojen téměř o dvacet minut dříve, než kdyby byl transportován na operační sál,“ vysvětluje Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy.

U srdeční zástavy přitom rozhodují o dalším životě pacienta vteřiny. V případě využití ECMO je proto celá péče nesmírně náročná na souhru všech zdravotníků a návaznost jednotlivých kroků. Pro představu: Aby pacient přežil, musí zkolabovat před svědky, kteří mu poskytnou ihned laickou pomoc, resuscitace musí být vedena dobře a nepřerušovaně, i proto je důležité, aby příjezd záchranky byl co nejrychlejší a stejně tak případný převoz do nemocnice i napojení na mimotělní oběh.

Kdy tým vyjíždí

Výjezd mobilního ECMO týmu do terénu vypadá tak, že ve chvíli, kdy se u pacienta nepodaří obnovit oběh, dispečer záchranky aktivuje speciální režim pomoci, v rámci nejž se spojí s mobilním ECMO týmem. 

Pokud si potvrdíme, že se jedná o vhodného kandidáta k napojení na mimotělní oběh, nastupuji já, můj kolega a perfuzionista s mobilním ECMO zařízením do záchranářského auta a zhruba do 15 minut jsme na místě, popisuje Jan Bělohlávek, vedoucí lékař ECMO programu VFN a primář tamější II. interní kliniky kardiologie a angiologie. Po domluvě a odsouhlasení indikace s týmem zdravotnické záchranné služby pacienta ihned kanylujeme, napojíme na mimotělní oběh a následně ho odvezeme společně s týmem záchranky do VFN. Většinou na katetrizační sál, dodává. Samotné ECMO totiž nevyřeší příčinu kolapsu, dá ale lékařům čas, aby ji odstranili. Jde zejména o některé z onemocnění cév, jež se daří odstranit různými metodami přes tepny. Např. v třísle nebo zápěstí.

ECMO lékaři nevyužívají u každého pacienta s kolapsem srdce či plic. Musí jít o takového člověka, u nějž se přes veškeré odborné úsilí nepodaří činnost orgánu obnovit. Bez ECMO by tedy zemřel. S použitím přístoje jich ale ve VFN přežívá 30 až 40 procent bez jakýchkoliv následků, mezi ně patří i poškození mozku jeho nedokysličením. Dříve, pokud se nepodařilo u pacienta obnovit oběh, umíral v místě kolapsu, říká Jan Bělohlávek. Tam ročně ošetří kolem 50 kriticky ohrožených na životě z celkového počtu cca 600 až 700 pacientů s oběhovou zástavou v Praze.

Spolupráce mezi záchranáři a ECMO týmem je klíčová a obě strany ji stále ještě dolaďují. Naším cílem je nyní společně dosáhnout toho, aby byly mobilní ECMO týmy dostupné v Praze v terénu v režimu 24/7, podotýká Petr Kolouch.

Galoše. Podzemní chráněný kryt – KO 17 slouží jako záložní zdravotnické pracoviště v případě nenadálých a krizových situací.

Sanopz, OÚNZ, MRI. Zkuste kvíz o zkratkách, které souvisí se zdravotnictvím.

Milujete knihy a seriály ze zdravotnického prostředí? Pak by pro vás náš test mohl být hračkou, protože zkratky týkající se medicíny vám nejsou cizí.
Spustit kvíz

ECMO v terénu unikátem

VFN patří v poskytování péče na mimotělním oběhu v Česku ke špičce. Vlastní ECMO týmy mají i v několika dalších nemocnicích. Třeba v IKEM, Motole nebo FN Brno, Olomouc či Ostrava. Právě v Ostravě lékaři rovněž vyjíždí do terénu na zavolání záchranářů. Před několika měsíci nemocnice ukázala, jak vypadá nácvik napojení na mimotělní oběh v terénu. 

Poskytování tak náročné péče, jakou je ECMO, na ulici přitom není samozřejmostí. Mají ji jen lidé na několika místech na světě – v Paříži, Sydney, Londýně, Regensburgu, Minneapolis nebo Rotterdamu, uvedla Alexandra Udženijanáměstkyně pražského primátora pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

