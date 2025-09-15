Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Neušel ani pár kroků bez zadýchání. Díky operaci teď zvládá i šest kilometrů

Neušel ani pár kroků bez zadýchání. Díky operaci teď zvládá i šest kilometrů

Anna Dvořáková
Dnes
Autor: Depositphotos.com
Výjimečný zákrok na srdci pacienta provedli lékaři z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Během jedné operace zvládli čtyři složité srdeční intervence, což se dosud nikomu nepovedlo.

Pacient trpěl závažnými srdečními obtížemi, které ho výrazně omezovaly i v běžném každodenním životě. Výrazně se například zadýchával už po několika krocích při chůzi po rovině.

Už v minulosti kvůli nemocnému srdci podstoupil kardiochirurgický zákrok, takzvané bypassy. Jeho zdravotní stav ale kromě toho komplikovalo závažné hematologické onemocnění. Vzhledem ke kombinaci obojího lékaři nemohli provést další klasické operace a zvolili proto katetrovou léčbu přes cévy v oblasti třísla.

„Dne 26. května jsme provedli skutečně výjimečný zákrok. Podle naší rešerše dostupné literatury nebyl dosud zaznamenán výkon takového rozsahu provedený během jedné operace,“ uvedl profesor Pavel Červinka, vedoucí lékař Oddělení intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky FN HK, který společně s týmem odborníků zákrok provedl.

Lékaři FN HK provedli během jedné operace čtyři zákroky na srdciAutor: FN HK

Jedna operace, čtyři zákroky

Během výkonu lékaři provedli hned čtyři zákroky na srdci. Nejprve uzavřeli ouško levé srdeční síně, v němž se u některých pacientů tvoří krevní sraženiny. V tomto případě šlo o prevenci vzhledem k vysokému riziku krvácení, kvůli němuž pacient nemohl užívat léky na ředění krve z důvodu srdeční arytmie.

Následně byl do srdce zaveden Mitraclip – speciální klip („kolíček“), který pomáhá správně dovírat mitrální chlopeň (chlopeň mezi levou síní a levou komorou srdeční).

Poté lékaři implantovali Triclip pro zlepšení funkce trojcípé (trikuspidální) chlopně (chlopeň mezi pravou síní a pravou komorou). Obě chlopně před zákrokem netěsnily (byly „nedomykavé“), což významně přispívalo ke zhoršování pacientova stavu.

Nakonec byl uzavřen defekt mezi levou a pravou síní, který vznikl při dřívější operaci. Lékaři k tomu použili speciální zařízení fungující jako zátka, jež zabránila nežádoucímu proudění krve mezi srdečními síněmi.

Celý zákrok se podařilo provést díky pokročilým zobrazovacím metodám, které lékařům umožňují přesnou orientaci v prostoru srdce, mimo jiné za použití 3D ultrazvuku.

Šest kilometrů po třech měsících

„Více než dvouhodinový zákrok proběhl bez komplikací a pacient byl již po dvou dnech propuštěn do domácí péče. Tři měsíce po výkonu se nemocný cítí výborně, je schopen i šestikilometrové chůze bez výraznějších obtíží. Šlo o náročný a precizně koordinovaný výkon týmu specialistů, který dokládá vysokou odbornou úroveň našeho pracoviště. Tento druh léčby představuje volbu pro pacienty, u nichž není klasická operace možná,“ doplnil profesor Červinka.

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

