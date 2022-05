Crohnova choroba, nebo ulcerózní kolitida? V léčbě střevních zánětů je důležitá psychika

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Patří mezi tzv. idiopatické střevní záněty (Inflammatory Bowel Disease, IBD). Jde o chronická zánětlivá autoimunitní onemocnění trávicí trubice.

Idiopatické střevní záněty spadají pod kategorii onemocnění postihujících trávicí trakt a mohou zasáhnout jakoukoliv část trávicí trubice.

Obě nemoci začínají zpravidla již v mladém věku a projevují se nejen břišními a střevními obtížemi, jako jsou bolesti břicha, krvácení, průjem nebo hubnutí, ale mají řadu dalších příznaků, které významně zhoršují kvalitu života nemocných.

Chronická onemocnění nelze vyléčit, zasahují do všech aspektů života pacientů a promítají se do osobní i profesní roviny. Člověk se s nimi musí naučit žít, i proto má velký význam psychika a přístup k nemoci, ke zdraví a vlastnímu životu celkově. Na to se zaměřuje i aktuální kampaň na podporu pacientů s IBD.

Kampaň Zvládáme to v každém věku, kterou k příležitosti Světového dne IBD připravila organizace Pacienti IBD a společnost Takeda, poukazuje na život pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Je postavena na sdílení osobních příběhů pacientů v různém věku a zdůrazňuje, že onemocnění lze při kvalitní léčbě také v každém věku zvládat.





Příznaky Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy

Ke kampani se připojuje také Martin Bortlík, primář Gastroenterologického oddělení Nemocnice České Budějovice a koordinátor Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty. Lékař vysvětluje, jak se tyto střevní záněty nejčastěji projevují:

„Crohnova choroba i ulcerózní kolitida mají průběh individuální, ale nejčastější jsou samozřejmě obtíže střevní. Pro ulcerózní kolitidu jsou typické průjmy, časté nutkání na stolici s příměsí krve a hlenů, pacienti s Crohnovou chorobou mají obvykle bolesti břicha, hubnou a často si stěžují na velkou únavu. Objevit se u nich mohou také píštěle a abscesy v okolí řitního otvoru.“

Nejčastější příznaky IBD bolesti břicha

průjem a pocit intenzivní peristaltiky

zácpa

krev ve stolici

zvýšená teplota

ztráta chuti k jídlu

ztráta hmotnosti

únava

noční pocení

problémy s menstruačním cyklem Více v článku Lékař: Pacienti s Crohnem jsou tvrďáci

Podle specialistů je někdy obtížné rozlišit, zda se u daného pacienta jedná o Crohnovu nemoc či ulcerózní kolitidu. Laik to s jistotou pozná jen stěží, lékaři mají k dispozici různá vodítka a vyšetření.

„Stanovení diagnózy trvá v průměru dva až tři měsíce u pacientů s ulcerózní kolitidou a až dvanáct měsíců u pacientů s Crohnovou chorobou. Důvodem je to, že příznaky ulcerózní kolitidy jsou typické (krev ve stolici, nucení na stolici, průjem) a diagnóza jednoduchá – endoskopické vyšetření tlustého střeva (koloskopie). U Crohnovy choroby jsou projevy méně charakteristické, diagnóza vyžaduje nejen koloskopii, ale často i další vyšetření, protože zánět může být v tenkém střevu, kam se koloskopem nedostaneme,“ popisuje Martin Bortlík.

Léčba může být i stejná u obou nemocí, záleží na konkrétním člověku, jeho stavu i dosavadní léčbě. „Zásadní situace, kdy je potřeba mezi těmito chorobami rozlišit, je, pokud se u pacienta plánuje operace, protože tam se používají jiné typy výkonů,“ vysvětluje gastroenteroložka Petra Matějková v poradně pacientské organizace Pacienti IBD. Přesné určení ale není ve zvládání nemoci to zásadní.

V léčbě střevních zánětů je důležitá psychika

Hlavním cílem léčby pacientů s IBD je dosažení co nejvyšší možné kvality jejich života. Důležitou součástí procesu sžití s chronickým onemocněním je proto uvědomění si, že nemoc bude člověka provázet po celý život, a akceptování tohoto faktu. Je třeba vědět, že přijdou chvíle, kdy bude hůř, než bude zase lépe, a tento cyklus se bude pravděpodobně opakovat.

Psychika je skutečně velmi důležitá a IBD a psychické problémy se mohou navzájem ovlivňovat: „Psychické problémy, úzkosti nebo depres, se vyskytují u pacientů s IBD poměrně často, a to u 30–40 % pacientů. Zhoršení psychického stavu je často spojeno s relapsem choroby a naopak,“ vysvětluje gastroenerolog Martin Lukáš v poradně pacientského webu s tím, že spojitost mezi těmito onemocněními existuje.

„Světovým dnem IBD připomínáme každému pacientovi, že v tom není sám a že nemoc lze opravdu zvládat v každém věku,“ říká Martin Bortlík a popisuje, s čím nemocní bojují po emocionální a psychické stránce:

„Pacienti, kteří o nemoci doposud neslyšeli, se mohou stydět mluvit o jejích průvodních jevech. Je to velice choulostivé a citlivé téma a hlavní zásluhou organizace Pacienti IBD je nejen zvýšení informovanosti samotných pacientů, ale také šíření osvěty a informací o IBD v celé společnosti. Informovanost je zásadní jak pro pacienty, kteří se s nemocí již nějakou dobu potýkají, tak pro ty, kteří diagnózu zrovna zjistili nebo tuší, že s nimi něco není v pořádku.“

Lékař připomíná, že moderní léčba střevních zánětů je mocný nástroj, ale stejně důležitý je pozitivní přístup k životu, koníčky, rodina, blízcí lidé a také důraz na zdravý životní styl.

Kampaň Zvládáme to v každém věku popisuje příběhy pacientů s idiopatickými záněty střev, podrobnosti a další praktické informace k nemoci a léčbě najdete na webu Pacienti IBD. Zdarma nabízí také odborné online poradny – právní, výživovou a gastroenterologickou.