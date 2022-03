Nařízení Evropské komise, podle kterého by se měly stejně jako v případě potravin a nápojů uvádět na obalech nutriční a energetické hodnoty také v případě alkoholických nápojů, by mohlo spotřebitele spíše zmást.

Informovala o tom před časem Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL) s tím, že původní plán Komise nepočítal s přepočtem na takzvanou konzumní jednotku, lidově řečeno na množství, které se u jednotlivých typů alkoholických nápojů reálně konzumuje.

Matoucí údaje

Každý přitom ví, že třeba pivo se konzumuje po půllitrech, víno po decilitrech a tvrdý alkohol po panácích, obvykle o obsahu 40 ml. Energetická hodnota by tak byla v případě tvrdého alkoholu, pokud by se měla uvádět v jednotném množství na 100 ml, více než dvojnásobně (a v případě malého panáku o objemu 20 ml pětinásobně) vyšší, než je běžně konzumované množství. Naopak v případě piva by šlo o pětinásobně nižší údaj, neboť nikdo nepije pivo po jednom deci.



Energetická hodnota uváděná na 100 ml alkoholu je matoucí, upozorňuje UVDL

Lepší řešení: údaje na panáka a na půllitr

Jak tuzemští, tak evropští výrobci alkoholických nápojů se proto shodují, že by se na obalech výrobků mělo uvádět množství na obvykle konzumovaný objem, tedy na výše zmíněnou konzumní jednotku.

Při přepočtu na jednotných 100 ml přitom vycházejí značné rozdíly, které neodpovídají realitě. Obecně sice platí, že jeden gram alkoholu představuje zhruba 20 kJ energie, takže s obsahem alkoholu v nápoji roste i jeho energetická hodnota. Jenže „tvrdého alkoholu“ pijeme obvykle výrazně menší množství než například piva.



Alkoholické nápoje jsou v této tabulce řazeny podle energetické hodnoty pro standardní konzumní jednotku

Pokud bychom v takovém případě porovnali půllitr dvanáctky a panáka whisky, pak konzumní jednotka (500 ml) obsahuje v případě piva 990 kJ, zatímco v případě whisky (40 ml) jen 418 kJ. Což je ovšem něco dost jiného, než co vychází z tabulky uvádějící energetickou hodnotu přepočítanou na stejné množství 100 ml.

V současné době probíhá tříleté zkušební období, v němž mají výrobci alkoholických nápojů možnost samoregulačními mechanismy formy informování spotřebitele o nutričních a energetických hodnotách svých produktů testovat.

