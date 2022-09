Fyzioterapeutka radí, jak se zbavit housera

Nevinná školní besídka, na které vystupovala jeho dcera. Před tím, než se sešli ostatní rodiče, nabídl se, že pomůže s přípravou sálu. Plný sil vstoupil na pódium, sehnul se a zvedl ze země těžký reproduktor. Tím to začalo. Něco se mu pohnulo v zádech a… z pódia již odcházel sehnutý a v bolestech. Tři dny se vůbec nemohl hýbat. Byl naprosto paralyzovaný.

„Vzniká většinou po nesprávném pohybu, z přetížení při práci, při zvedání těžkých předmětů, po prochlazení či průvanu, kdy dojde k ochrannému stažení svalů, které zabrání dalšímu poškození segmentů páteře včetně nervových struktur," říká pro Okénko do Světa homeopatie fyzioterapeutka a kinezioložka Eva Šafářová.

„Bolest se může přechodně projevovat i pálením, tahem, tlakem do dolní končetiny, což po odeznění akutního stavu vymizí. V horším případě může dojít k různě rozsáhlému poškození meziobratlové ploténky a tím k tlaku na kořenové nervy a k propagaci bolesti do dolní končetiny. Náprava takového stavu pak závisí na individuálních okolnostech,“ dodává.

Co dělat při akutním ústřelu v bederní páteři?

Základem, bez kterého to nepůjde, je suché teplo (např. elektrické podušky, gelové nebo rašelinové sáčky, termofory a podobně) a klid, to vše minimálně po dobu jednoho až tří týdnů. Nejpohodlnější bývá poloha na boku, kdy se postižený houserem stočí do klubíčka. Pokud bolest po několika týdnech neustupuje nebo se naopak zhoršuje, je nezbytné navštívit lékaře nebo fyzioterapeuta.

Blokáda bederní páteře neboli také houser, ústřel, ischias, hexenšus,

vyžaduje zejména teplo a klid,

pomoci mohou léky proti bolesti a pro uvolnění svalového napětí,

vyhýbejte se prudkým pohybům a nadměrné zátěži.

Pochopitelně je možné užívat léky tlumící bolest. Eva Šafářová má dobrou zkušenost také s homeopatiky: „Arnica montana 15CH zlepší prokrvení měkkých tkání a uleví i od bolesti.“ Dále doporučuje jemné promazávání některými mastmi a krémy. Například Arnigelem, kostivalovým krémem a mnoha dalšími. Nebo se v lékárně ptejte po prohřívajících náplastech.





Čemu se naopak vyhnout

Máte-li zkušenosti s houserem, jistě vám následující doporučení přijde poněkud úsměvné – postižený by se měl vyhnout prudkým pohybům. To je ve stavu, kdy je bolestivý a náročný jakýkoli pohyb, celkem jednoduché dodržovat.

Stejně tak by se neměl člověk postižený houserem v žádném případě snažit bolest jakkoli „rozhýbat“. Nepomůžete to, naopak by to mohlo ještě uškodit. Vyhýbat se prudkému pohybu a nadměrné zátěži je potřeba i několik dnů až týdnů poté, co bolesti poleví.