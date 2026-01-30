Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu, medy, termixy i Nutrilon

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu, medy, termixy i Nutrilon

Kateřina Čepelíková
Dnes
Závadné potraviny na talíři
Autor: Shutterstock.com
Závadné potraviny
V řetězcích tu a tam můžeme narazit na potraviny, které jsou následně ozančeny za zdraví škodlivé, nebo dokonce nebezpečné. Které potraviny se poslední dobou dostaly na pranýř?

Potravinářské řetězce stahují některé výrobky, které máte možná doma. Důvody jsou různé, ať už jde o zjištění cizího enzymu v medu nebo obsah kovu.

Makro stahuje med i čokoládu

Společnost Makro Cash & Carry ČR přistoupila ke stažení níže uvedeného výrobku z trhu, protože v něm byla zjištěna přítomnost cizího enzymu – amylázy v testovaném vzorku. Výrobek sice není zdravotně závadný. Med je možná vrátit v Makru do konce letošního února. 

Závadný produkt: Fine Life MED květový s lipovým 900gr.
EAN 8586013541478
Dodavatel: MEDAS s.r.o.
Datum spotřeby: 08.11.2027
Číslo šarže: MM24L141

Závadný med z makra

Závadný med z makra

Autor: Makro

Makro ale stahuje i níže uvedenou Dubajskou čokoládu, byl v ní nalezen kovový předmět a není vyloučeno, že se může nacházet i v jiném výrobku. 

Závadný produkt

Název: Dubajská čokoláda 190 g
EAN 487181
Dodavatel: Václav Novák TOP cukrovinky
Datum spotřeby: 19.02.2026
Číslo šarže: RM010225
EAN: 6253361249029

Pokud jste uvedenou DMT/šarži výrobku zakoupil a máte ještě k dispozici, můžete ji vrátit do jakéhokoli velkoobchodu Makro. 

Závadná dubajská čokoláda z makra, lze ji vrátit

Závadná dubajská čokoláda z makra

Autor: makro

Z prodeje se stahují i Termixy

Důvodem ke stažení výrobků je podezření na nevyhovující kvalitu. Termixy nesplnily požadavky na zdravotní nezávadnost potravin – některá balení vykazují silný chemický zápach po spáleném plastu a dezinfekci, je možné tyto výrobky vrátit na oddělení informací tam, kde jste výrobky zakoupili. 

Závadné produkty

Název: KUNÍN TERMIX EXTRA ČOKOLÁDA 130G
šarže/DMT: 18.2.2026 a 20.2.2026
EAN: 8595671301188

Název: KUNÍN TERMIX S Příchutí KAKAO 90G
šarže/DMT: 17.2.2026 a 18.2.2026
EAN: 8595121821792
Dodavatel: LACTALIS CZ, S.R.O.

V Tescu měli problém s Avokádovým olejem

U níže uvedeného oleje byla překročena povolená hodnota esterů glycidolu (vyjádřené jako celkový glycidol). Máte-li olej doma, můžete ho vrátit na oddělení informací v Tescu. Na základě řádně uplatněné reklamace Vám bude ihned vrácena kupní cena výrobku.

Závadný produkt

Název: Tesco Finest Avokádový olej 250 ml
Datum minimální trvanlivosti: 08.02.2027

šarže: L28125
EAN: 5051007175104

Ani med není jistota

Společnost MEDAS, s.r.o. informuje o stažení výrobků Medas Med květový XXL 1200 g a Medas Med květový Lesní 900 g.

Na základě laboratorní kontroly byla v medu zjištěna přítomnost tzv. „cizí amylázy“. Jedná se o enzym, který není přirozenou součástí medu. Společnost MEDAS, s.r.o prohlašuje, že med je zdravotně nezávadný a v žádném případě nemůže ohrozit zdraví spotřebitele a všem zákazníkům se za vzniklou situaci omlouvá.

Závadné produkty

Název: Medas Med květový XXL 1200 g
EAN: 8586013541942
Datum minimální trvanlivosti: 07.07.2028
Šarže: ZU25L81

Název: Medas Med květový Lesní 900 g
EAN: 8586013541997
Datum minimální trvanlivosti: 25.02.2028
Šarže: 25L28

Závadné medy s amylázou, lze je vrátit v místě prodeje

Závadné medy s amylázou

Autor: Kaufland

Pozor si dávejte i na Nutrilon, dětskou výživu pro děti

„V souvislosti s vyvíjejícími se regulačními doporučeními přistupujeme k preventivnímu a dobrovolnému stažení 1 šarže výrobku Nutrilon Advanced 1,“ uvádí bez dalších podrobností společnost danone na svých stránkách Nutriklubu.

Závadný produkt

Název: Nutrilon Advanced 1 350 g
Šarže: 2026.10.08
Datum minimální trvanlivosti: 8.10.2026

Nutrilon, závadná šarže, lze vrátit v místě prodeje

Nutrilon, závadná šarže

Autor: Potravinynapranyri.cz
Autor článku

Kateřina Čepelíková

Kateřina Čepelíková

Redaktorka serveru Vitalia.cz se zaměřuje zejména na kvalitu potravin a kvalitu jejich prodeje. Věnuje se také zdravotní problematice.

Témata:

