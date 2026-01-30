Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu, medy, termixy i Nutrilon

Potravinářské řetězce stahují některé výrobky, které máte možná doma. Důvody jsou různé, ať už jde o zjištění cizího enzymu v medu nebo obsah kovu.
Makro stahuje med i čokoládu
Společnost Makro Cash & Carry ČR přistoupila ke stažení níže uvedeného výrobku z trhu, protože v něm byla zjištěna přítomnost cizího enzymu – amylázy v testovaném vzorku. Výrobek sice není zdravotně závadný. Med je možná vrátit v Makru do konce letošního února.
Závadný produkt: Fine Life MED květový s lipovým 900gr.
EAN 8586013541478
Dodavatel: MEDAS s.r.o.
Datum spotřeby: 08.11.2027
Číslo šarže: MM24L141
Makro ale stahuje i níže uvedenou Dubajskou čokoládu, byl v ní nalezen kovový předmět a není vyloučeno, že se může nacházet i v jiném výrobku.
Závadný produkt
Název: Dubajská čokoláda 190 g
EAN 487181
Dodavatel: Václav Novák TOP cukrovinky
Datum spotřeby: 19.02.2026
Číslo šarže: RM010225
EAN: 6253361249029
Pokud jste uvedenou DMT/šarži výrobku zakoupil a máte ještě k dispozici, můžete ji vrátit do jakéhokoli velkoobchodu Makro.
Z prodeje se stahují i Termixy
Důvodem ke stažení výrobků je podezření na nevyhovující kvalitu. Termixy nesplnily požadavky na zdravotní nezávadnost potravin – některá balení vykazují silný chemický zápach po spáleném plastu a dezinfekci, je možné tyto výrobky vrátit na oddělení informací tam, kde jste výrobky zakoupili.
Závadné produkty
Název: KUNÍN TERMIX EXTRA ČOKOLÁDA 130G
šarže/DMT: 18.2.2026 a 20.2.2026
EAN: 8595671301188
Název: KUNÍN TERMIX S Příchutí KAKAO 90G
šarže/DMT: 17.2.2026 a 18.2.2026
EAN: 8595121821792
Dodavatel: LACTALIS CZ, S.R.O.
V Tescu měli problém s Avokádovým olejem
U níže uvedeného oleje byla překročena povolená hodnota esterů glycidolu (vyjádřené jako celkový glycidol). Máte-li olej doma, můžete ho vrátit na oddělení informací v Tescu. Na základě řádně uplatněné reklamace Vám bude ihned vrácena kupní cena výrobku.
Závadný produkt
Název: Tesco Finest Avokádový olej 250 ml
Datum minimální trvanlivosti: 08.02.2027
šarže: L28125
EAN: 5051007175104
Ani med není jistota
Společnost MEDAS, s.r.o. informuje o stažení výrobků Medas Med květový XXL 1200 g a Medas Med květový Lesní 900 g.
Na základě laboratorní kontroly byla v medu zjištěna přítomnost tzv. „cizí amylázy“. Jedná se o enzym, který není přirozenou součástí medu. Společnost MEDAS, s.r.o prohlašuje, že med je zdravotně nezávadný a v žádném případě nemůže ohrozit zdraví spotřebitele a všem zákazníkům se za vzniklou situaci omlouvá.
Závadné produkty
Název: Medas Med květový XXL 1200 g
EAN: 8586013541942
Datum minimální trvanlivosti: 07.07.2028
Šarže: ZU25L81
Název: Medas Med květový Lesní 900 g
EAN: 8586013541997
Datum minimální trvanlivosti: 25.02.2028
Šarže: 25L28
Pozor si dávejte i na Nutrilon, dětskou výživu pro děti
„V souvislosti s vyvíjejícími se regulačními doporučeními přistupujeme k preventivnímu a dobrovolnému stažení 1 šarže výrobku Nutrilon Advanced 1,“ uvádí bez dalších podrobností společnost danone na svých stránkách Nutriklubu.
Závadný produkt
Název: Nutrilon Advanced 1 350 g
Šarže: 2026.10.08
Datum minimální trvanlivosti: 8.10.2026