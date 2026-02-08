Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Kvíz
Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Retromuzeum
Autor: Retromuzeum Témata
Možná si budete jistí hned, možná nebudete vědět vůbec. Schválně se podívejte na deset fotografií v našem kvízu a uhodněte, k čemu sloužily.

Některé věci se používají celá dlouhá desetiletí a nijak se nemění ani způsob, jakým se to děje, ani jejich podoba a tak je stále na první pohled jasné, na co že se to díváme. A pak jsou tu věci, které postupně mizí, protože je potřebuje stále méně a méně lidí, a tak se na ně vlastně pomalu zapomíná. Nebo dokonce věci, které už nahradily mnohem modernější varianty a tak už je nepoužívá vůbec nikdo. 

V našem fotografickém kvízu jsme pár takových dali dohromady a vy si na deseti snímcích můžete vyzkoušet, jak moc tyhle věci – vesměs jde o dříve běžné vybavení domácností, ale nejen to – poznáte. 

Abyste to neměli tak těžké, máte vždycky na výběr ze tří možností, stačí kliknout na tu správnou a hned uvidíte, jestli jste se trefili nebo ne. Na konci nechybí celkové vyhodnocení, abyste viděli, jak na tom celkově jste. 

Další kvízy

Zobrazit všechny
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Google mění podobu Gemini v Chromu

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).