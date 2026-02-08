Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Některé věci se používají celá dlouhá desetiletí a nijak se nemění ani způsob, jakým se to děje, ani jejich podoba a tak je stále na první pohled jasné, na co že se to díváme. A pak jsou tu věci, které postupně mizí, protože je potřebuje stále méně a méně lidí, a tak se na ně vlastně pomalu zapomíná. Nebo dokonce věci, které už nahradily mnohem modernější varianty a tak už je nepoužívá vůbec nikdo.
V našem fotografickém kvízu jsme pár takových dali dohromady a vy si na deseti snímcích můžete vyzkoušet, jak moc tyhle věci – vesměs jde o dříve běžné vybavení domácností, ale nejen to – poznáte.
Abyste to neměli tak těžké, máte vždycky na výběr ze tří možností, stačí kliknout na tu správnou a hned uvidíte, jestli jste se trefili nebo ne. Na konci nechybí celkové vyhodnocení, abyste viděli, jak na tom celkově jste.