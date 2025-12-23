Města, hrady, hory: Poznejte zasněžené české a moravské dominanty

Přijměte pozvání na zimní putování Českou republikou prostřednictvím našeho kvízu, do něhož jsme zařadili patnáct vcelku známých lokalit a chceme po vás, abyste je poznali z fotek.
Většina z vás by je nejspíše uhodla na první pohled. Ovšem, v létě, přičemž některé z nich vypadají v zimě jinak a neobvykle. Případně jsme vám poznávání ztížili tím, že jsme zařadili s nímek pořízený z hodně neobvyklého úhlu.
V kvízu najdete fotografie českých i moravských měst, hradů, zámků a hor, nechybí ani velkolepé přírodní zajímavosti pokryté sněhovou pokrývkou.
Některé obrázky vám nejspíše budou hodně povědomé a přijdete na ně hned, u jiných ale možná budete muset chvíli přemýšlet – troufneme si nicméně tvrdit, že je ve vašich silách odpovědět správně skoro na všechny otázky. Nebo zvládnete úplně všechny?