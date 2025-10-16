Vitalia.cz  »  Rodina  »  Děti a výchova  »  Dušičky vs. Halloween: Ukažte, jestli víte, kdy se slaví a v čem se liší

Dušičky vs. Halloween: Ukažte, jestli víte, kdy se slaví a v čem se liší

Kvíz
Dnes
Matka s dětmi doma slaví halloween
Autor: Shutterstock
Oba svátky se slaví na podzim v době, kdy už se dny hodně krátí. Oba mají stejné téma a do velké míry vlastně i stejný původ. Ale v mnohém se liší. Zkuste v našem krátkém kvízu s deseti otázkami ukázat, co všechno o nich víte.

Zatímco v minulosti se v Česku slavily jen Dušičky neboli svátek zemřelých, už dávno si sem našel cestu i Halloween. Na mnoha místech se tak na přelomu října a listopadu objevují nejen zapálené svíčky na hřbitovech, ale zahrádky a okna zdobí vyřezané dýňové lucerny.

Zatímco Halloween se proměnil v hravý svátek masek, dýní a sladkostí, Dušičky zůstávají poklidnou připomínkou blízkých, kteří už zemřeli. Možná neslavíte ani jeden tento svátek, možná jeden z nich, možná oba, protože to se rozhodně nevylučuje.

Každopádně můžete zkusit náš kvíz a otestovat si, co všechno o těchto dvou podzimních svátcích víte nebo nevíte. Kde se vzaly, kdy přesně si je připomínáme, od kdy a proč chodíme zapalovat svíčky na hřbitovy a jakou říkanku vlastně vykřikují děti, které chodí na halloweenskou koledu? Tipnete si odpovědi nebo je rovnou budete vědět?

Kvíz týdne

Dušičky vs. Halloween: Ukažte, jestli víte, kdy se slaví a v čem se liší
1/10 otázek
Spustit kvíz

