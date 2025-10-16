Dušičky vs. Halloween: Ukažte, jestli víte, kdy se slaví a v čem se liší

Zatímco v minulosti se v Česku slavily jen Dušičky neboli svátek zemřelých, už dávno si sem našel cestu i Halloween. Na mnoha místech se tak na přelomu října a listopadu objevují nejen zapálené svíčky na hřbitovech, ale zahrádky a okna zdobí vyřezané dýňové lucerny.
Zatímco Halloween se proměnil v hravý svátek masek, dýní a sladkostí, Dušičky zůstávají poklidnou připomínkou blízkých, kteří už zemřeli. Možná neslavíte ani jeden tento svátek, možná jeden z nich, možná oba, protože to se rozhodně nevylučuje.
Každopádně můžete zkusit náš kvíz a otestovat si, co všechno o těchto dvou podzimních svátcích víte nebo nevíte. Kde se vzaly, kdy přesně si je připomínáme, od kdy a proč chodíme zapalovat svíčky na hřbitovy a jakou říkanku vlastně vykřikují děti, které chodí na halloweenskou koledu? Tipnete si odpovědi nebo je rovnou budete vědět?