Kdo „ztratil“ léky za desítky milionů? Úřad pokutoval 12 majitelů lékáren

Jak se v Česku ztrácí léky

Jsou to případy, které SÚKL pravomocně potrestal v letech 2020 až 2022. Šlo o řízení kvůli porušování zákona o léčivech, a to hned v několika paragrafech.

SÚKL v tiskové zprávě konkrétně uvádí, že ve 14 případech se „ztratilo“ 130 tisíc balení léků v celkové hodnotě bezmála 67 milionů korun. „Inspektoři narazili také na případ, kdy se provozovateli během 13 měsíců z lékáren ztratilo více než 31 tisíc balení léčiv v celkové hodnotě téměř 17,5 milionu korun,“ uvádí zpráva.

Provozovatelé lékáren zákon podle ústavu porušovali tím, že část nakoupených léčiv nepropsali do další evidence, proto není možné dohledat, jak s nimi naložili. „Objednali léčivé přípravky, ale po dodání do lékárny je nezavedli do evidence skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých přípravků. V lékárnách tak neexistují žádné záznamy o příjmu ani o výdeji těchto léků. Tímto způsobem se pak léky ztrácejí z oficiálního dodavatelského řetězce a s největší pravděpodobností se nedostávají k českým pacientům,“ popisuje SÚKL věcnou podstatu toho, za co padaly tresty.

Evidence chyběla u léčiv vázaných na lékařský předpis, která se používají například pro léčbu diabetu, nádorových onemocnění, astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci, epilepsie, vysokého krevního tlaku, vysoké hladiny cholesterolu v krvi a dalších onemocnění. „Mimo evidenci jsou vyváděna léčiva pro pacienty s astmatem, diabetem, vysokým krevním tlakem, schizofrenií, epilepsií, ale i léky určené k léčbě a prevenci poruch krevní srážlivosti. Kontroly odhalily toto jednání ale i u léčiv zachraňujících život či imunosupresiv, která se podávají jako prevence odmítnutí transplantovaného orgánu,“ píše se v tiskové zprávě ústavu.

Mezi léčivy z popisovaných 14 případů naopak nemají být ta, která mají v současné době výpadky. Tedy například penicilinová antibiotika nebo léky na snižování horečky a bolesti u dětí.

Než SÚKL dospěje k pravomocnému výsledku kontroly, může to kvůli možnému odvolávání se trvat i déle než dva roky. Výsledkem jsou většinou finanční sankce kvůli přestupku či správnímu deliktu. V případě nevedení evidence léčiv může výše jedné sankce dosáhnout až dvou milionů korun. Pokud firma chybovala ve více paragrafech, může dostat pokut hned několik, případně jednu úhrnnou sankci. Ve zmiňovaných 14 případech ústav za porušování evidence rozdal pravomocně pokuty v celkové výši zhruba 10,5 milionu korun.

Kdo za to dostal pokuty a v jaké výši

Kteří provozovatelé lékáren se chovali, jak Irena Storová popisuje, a jaká léčiva konkrétně z distribučního řetězce zmizela, ústav v lednu nekonkretizoval. Protože jde ale o závažná zjištění, redaktorka webu Vitalia.cz o tyto informace požádala dodatečně.





„SÚKL konkrétní názvy léčivých přípravků nesděluje kvůli obavě, že by mohlo dojít k jejich nadměrné preskripci (nebo tlaku na ni) v očekávání, že léčiva by nemusela být dostupná kvůli této nelegální činnosti. Naším zájmem je informovat o trendu porušování zákona, nikoliv vyvolávat všeobecný strach o dostupnost konkrétních léčiv,“ uvedla mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

Seznam čtrnácti případů, o nichž Irena Storová hovořila, SÚKL redaktorce ovšem poskytl, a to na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Potrestaní majitelé lékáren Název provozovatele lékárny (tj. účastníka řízení) / Lékárny, které vlastní / Výše sankce / Datum nabytí právní moci rozhodnutí Nunn s. r. o. Dle obchodního rejstříku v roce 2019 tato společnost prodala lékárny Nunn v Ostravě-Hrabové, Nika v Ostravě-Porubě a v Josefské ulici v Brně firmě Nunn Pharma, s. r. o. V registru poskytovatelů vedeném ÚZIS ani v databázi lékáren SÚKL první dvě jmenované lékárny již nejsou k dohledání, podle zaměstnanců lékárny v Josefské ulici jejich vlastníkem není společnost Nunn ani Nunn Pharma.

1 550 000 Kč

7. 4. 2021 Lékárna Na Údolní s. r. o. (mezi řízeními SÚKL je uvedena dvakrát) Lékárna v Údolní ulici v Brně

1 500 000 Kč

15. 7. 2022 Lékárna Na Údolní s. r. o. Lékárna v Údolní ulici v Brně

1 250 000 Kč

28. 4. 2021 Euphrasia s. r. o. Lékárny Ořechov, Bučovice a v Holásecké ulici v Brně

1 250 000 Kč

4. 7. 2022 Euphrasia s. r. o. (mezi řízeními SÚKL je uvedena dvakrát) Lékárny Ořechov, Bučovice a v Holásecké ulici v Brně

1 110 000 Kč

12. 11. 2021 PharmGO 104 s. r. o. Lékárny v ulicích Spálené, Bucharově a Dukelských hrdinů v Praze

850 000 Kč

20. 8. 2022 Alighio s. r. o. Lékárna U nemocnice, Jihlava

500 000 Kč

24. 3. 2022 Magistr TOM s. r. o. Lékárny ve Fryčajově ulici v Brně a na Růžovém náměstí v Boskovicích

450 000 Kč

21. 5. 2021 Hanikat s. r. o. Firmu vlastní Hana Dvořáková, která je jednatelkou také v sankcionované firmě Magistr TOM

Lékárna Typos v Pražské ulici v Brně

450 000 Kč

7. 12. 2021 Ledovys s. r. o. Lékárny na Poliklinice Spořilov a lékárna Olšanka v Táboritské ulici v Praze, lékárna Amica v Mělníce, Olšanka v Nové Vsi pod Pleší

400 000 Kč

22. 10. 2022 Medihealth s. r. o. Lékárna U Zlaté koruny ve Znojmě

350 000 Kč

10. 8. 2021 KS-Apatyka s. r. o. Lékárny Typos ve Štefánikově ulici a v Šumavské tower v Brně, Lékárna ve Vinohradské ulici 1713/196 v Praze

350 000 Kč

2. 9. 2020 Mgr. Martina Zedková Lékárna na náměstí Palackého v Lomnici

300 000 Kč

27. 2. 2021 W-Pharma Lekarna Praha s. r. o. Lékárna U Palladia

300 000 Kč

15. 2. 2022 Pozn.: Provozované lékárny redaktorka Vitalia.cz vyhledala v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb provozovaného ÚZIS. Lékárny u každého provozovatele uvádíme pro orientaci všechny, z informací SÚKL ovšem není možné (až na jednu výjimku u společnosti Magistr TOM) vyčíst, zda se na pokutované činnosti majitele podílely všechny jeho lékárny. Řazení dle výše sankce bylo učiněno ze strany redaktorky. Zdroj: odpovědi SÚKL pro Vitalia.cz, SÚKL / Databáze lékáren, ÚZIS / Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

Rekordmanem je Magistr TOM

Z poskytnutých informací vyplývá, že zmiňovaných čtrnácti případů se týká dvanácti provozovatelů lékáren. Až na jednu výjimku jsou to společnosti s ručením omezeným. Onou výjimkou je lékárnice Martina Zedková, jež vlastní a vede lékárnu v Lomnici v okrese Brno-venkov.

SÚKL také na dotaz redaktorky upřesnil, kterého provozovatele se týká dříve zmiňovaný případ, kdy se za 13 měsíců „ztratilo“ více než 31 tisíc balení léčiv za 17,5 milionu korun. Došlo k tomu prostřednictvím obou lékáren firmy Magistr TOM. „Jedná se o řízení vedené u SÚKL pod spisovou značkou sukls1471/2020 s právnickou osobou Magistr TOM s.r.o. Šlo o dvě lékárny tohoto provozovatele,“ uvádí odpověď pro Vitalia.cz, pod níž je podepsána Irena Storová. Server Vitalia.cz společnost kontaktoval s dotazy, o jaká léčiva šlo a kde skončila. Jednatelé Tomáš a Hana Dvořákovi ale e-mail nechali bez odpovědi.

V obchodním rejstříku lze také dohledat, že některé firmy ze seznamu již jsou v likvidaci (Hanikat), nebo se lékáren prodejem zbavily (Nunn). Zároveň je ale možné vyčíst, že jednatelka Hanikatu Hana Dvořáková působí i nadále v několika dalších společnostech s ručením omezeným, jež i nadále provozují lékárny. Je také jednatelkou ve zmíněné společnosti Magistr TOM.

Část firem zákon porušila opakovaně

Doložené pravomocnými rozhodnutími je také to, že někteří vlastníci lékáren porušují zákon opakovaně. Společnost Lékárna Na Údolní dostala v období 2020 až 2022 dvě pokuty v celkové výši 2 750 000 korun, firma Euphrasia pak 2 360 000 korun. Jak vyplývá z veřejné databáze sankcí, dostupné na webu SÚKL, společnost Lékárna Na Údolní kvůli porušení zákona o léčivech dostala pokutu i v roce 2019, tehdy šlo o částku 800 000 korun.

Ani tyto pokuty ale nevedly k zastavení jejich lékárnické činnosti. Podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb obě tyto společnosti i nadále fungují. Irena Storová to vysvětluje tím, že maximální možná výše pokuty, kterou může SÚKL uložit, je v porovnání s příjmy, na které si mohou obchodováním s léky tyto firmy přijít, příliš nízká. Žádá proto Ministerstvo zdravotnictví, aby změnilo zákon. To se podněty SÚKL zabývá a nevyloučilo, že změny legislativy přijdou. Ostatně nyní (v jiném kontextu) připravuje novelu zákona o léčivech.

Ředitelka SÚKL také poukazuje na to, že ústav nemůže činnost lékárny zakázat. Oprávnění k provozování zdravotních služeb, které je podmínkou i pro lékárny, totiž udělují krajské úřady. Ty to ale vidí jinak. „V případě důvodného podezření z protiprávního jednání podle zákona o léčivech je SÚKL oprávněn pozastavit platnost povolení vydaného dle zákona o léčivech, nebo pozastavit činnost,“ podotýká Alena Knotková, mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Jihomoravský kraj podle mluvčí obdržel v souvislosti se zveřejněním 14 případů od SÚKL informace, vyhodnotil je a použil jako podklad ke kontrole. Kraje se při nich ale řídí jiným zákonem než SÚKL, a to tím o zdravotních službách. Mluvčí také sdělila, že krajský úřad v roce 2022 odejmul pět oprávnění, letos zatím jedno. Komu, to podle ní kvůli ochraně osobních údajů nelze sdělit. „K odejmutí oprávnění v oboru lékárenské péče dochází na žádost poskytovatele nebo z moci úřední, pokud poskytovatel přestal splňovat některou z podmínek uvedených v zákoně o zdravotních službách. K zániku oprávnění může dojít z důvodu úmrtí či zániku poskytovatele,“ doplňuje Alena Knotková.

V případě Martiny Zedkové by mohla hrát roli také Česká lékárnická komora, jež může s lékárníky vést disciplinární řízení, na jehož konci může být i podmínečné (či později pravomocné) vyloučení z komory. To pro lékárníka fakticky znamená konec výkonu povolání. Lékárnická komora ale již dříve ovšem v obecné rovině podotkla, že ze strany SÚKL nemá dostatek informací, aby podnikla konkrétní kroky.

Kam z tuzemska mizí léky

Kromě otázky, kdo léky ze systému vyvádí, je neméně důležitou i ta, kam se nezaevidovaná léčiva poděla. SÚKL u výše uvedených 12 provozovatelů hovoří v případě porušování evidence o vědomé „nelegální organizované činnosti“ a tvrdí, že léčiva skončila za hranicemi, byť fakticky to při kontrolách nelze ověřit. „Jedná se o léčiva, která byla v minulosti prokazatelně nelegálně vyvážena z ČR,“ vysvětluje, o co tento názor opírá.

O nelegální vývoz, někdy též označovaný jako nelegální reexport, jde ve chvíli, kdy do zahraničí putuje lék v té dané chvíli zakázaný mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Toto mimořádné opatření přichází za situace, kdy by vývoz léčiva ohrožoval české pacienty, a je vždy jen dočasné, aby nebyl omezen svobodný pohyb zboží v rámci tzv. Schengenského prostoru, kterého jsme součástí.

Hnacím motorem legálních i nelegálních reexportů jsou cenové rozdíly u léčiv na předpis, u niž je cena regulovaná. V Česku je ale většinou hladina regulace nastavena níž než v okolních zemích. Navíc například Německo svojí legislativou ukládá lékárnám povinnost zajišťovat si část léků právě z reexportů, protože jejich nákup toto cestou vychází levněji, což může generovat úspory pro zdravotnický systém. Je to další motiv, proč léčiva z České republiky vyvážet. Naopak teoretickou brzdou může být tzv. přímý distribuční model, kdy si výrobce léčiva vybere pouze jednoho distributora, a má proto přehled i možnost ovlivnit to, kam jeho léky jdou a v jakém množství.

Server Vitalia.cz se na to, zda léky byly vyvezeny z ČR, případně kam léčiva putovala, zeptal všech 12 provozovatelů lékáren. Odpověď dorazila jen od jednoho z nich a ten spojení s reexporty odmítl. „Pokuta nebyla uložena za reexport léčiv do zahraničí, ale za špatnou evidenci skladových zásob, příjmu a výdeje léčiv v lékárně. Léky, kterých se chybná evidence týkala, nepatří do skupiny život zachraňujících léků, nejednalo se o antibiotika ani léky snižující teplotu u dětí,“ uvádí jednatel společnosti Ledovys Martin Dobeš. Dodává, že sankci již firma uhradila a zjednala nápravu stavu.

Organizovaný zločin? Zatím bez vyšetřování

Podle mluvčího Policejního prezídia Policie ČR Jakuba Vinčálka se policie aktuálně nezabývá žádným prověřováním, které by souviselo s výše uvedenými případy. Neřeší je ani Generální ředitelství cel (GŘC), protože do jeho působnosti spadá obchodování s léčivy do tzv. třetích zemí, tedy zejména Asie a Afriky. Nicméně jeho mluvčí Hana Prudičová uvedla, že GŘC připravuje na základě podnětů ze SÚKL analýzu obchodování s léčivy.

Činnost některých provozovatelů lékáren zajímá Generální finanční ředitelství (GFŘ), a to z pohledu odvedených daní ze „ztracených“ léků. „SÚKL oslovil GFŘ a v obecné rovině ho informoval o zjištěních při porušování zákona o léčivech. GFŘ se SÚKL a dalšími institucemi komunikuje a prověří případy, které budou vykazovat podezření na porušování daňových povinností,“ podotýká Lukáš Heřtus, vedoucí Oddělení tiskové GFŘ. Zda k neodvádění daní ze strany provozovatelů lékáren dochází, nekomentoval. „Daňové řízení je neveřejné a podléhá mlčenlivosti dle daňového řádu, bližší informace nemohou být sděleny,“ dodává Lukáš Heřtus.

Podle Ireny Storové SÚKL pokračuje v kontrolní činnosti evidence léčiv a v běhu jsou další desítky řízení, které nejspíš opět skončí pokutami za porušování zákona o léčivech.