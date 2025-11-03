Muži si mohou nechat vyšetřit prostatu ve Zlíně bez objednání

„Mužům odebereme krev na vyšetření PSA (prostatický specifický antigen), pro výsledky si mohou volat na číslo 577 552 858 každý všední den po 13. hodině,“ řekla Jaroslava Kučerová, vrchní sestra Urologického oddělení KNTB.
Zájemci, muži nad 50 let, mohou přijít každý listopadový čtvrtek mezi osmou ranní a půl třetí odpoledne na Urologické oddělení, do prostor pracoviště LERV (budova č. 24, vchod od lesa).
Screening funguje od loňského roku
Rakovina prostaty se objevuje především po padesátce. Ročně ji v Česku lékaři diagnostikují více než 9 tisícům mužům, což z ní dělá po rakovině kůže nejčastější onkologické onemocnění u mužů. Během života jí onemocní 1 z 8 mužů. U více než dvou tisíc z nich je každý rok odhalena až ve chvíli, kdy je v pokročilém stádiu a léčba bývá složitější.
Nádor prostaty může dlouho růst bez viditelných příznaků, právě proto je tak důležitá prevence. Od roku 2024 mají čeští muži možnost využít screening rakoviny prostaty, který umožňuje nemoc zachytit dřív, než se projeví. Jen během prvních šesti měsíců jeho fungování se do něj zapojilo zhruba 80 tisíc mužů ve věku 50–69 let. U 9 procent z nich byla objevena zvýšená hladina PSA – prostatického specifického antigenu, která může naznačovat změny v prostatě.
Vyšetření z krve
Vyšetření zabere jen pár minut a nebolí. Lékař provede jednoduchý odběr krve a podle výsledku doporučí další postup. Pokud je hodnota PSA v normě, muž přijde znovu až za 2 až 4 roky. Při zvýšených hodnotách následuje konzultace s urologem, který na základě dalších vyšetření může pacienta poslat do akreditovaného centra k provedení magnetické rezonance. Díky přesnosti tohoto zobrazení dokážou radiologové odlišit muže, u kterých bude potřeba provést biopsii.
K rizikovým faktorům rakoviny prostaty patří věk, genetika a životní styl. Větší riziko mají muži, jejichž otec nebo bratr prodělali rakovinu prostaty, nebo ti, kteří nesou genetické mutace BRCA1 a BRCA2. Riziko rakoviny prostaty stoupá po 50. roce věku.
Rakovina varlat postihuje mladé muže
Zatímco rakovina prostaty postihuje spíše starší muže, rakovina varlat je nejčastější nádorové onemocnění u mužů ve věku 15–35 let. Každý rok si tuto diagnózu v Česku vyslechne přibližně 500 mužů, ale víc než 95 % z nich se úplně uzdraví.
Klíčem k včasné diagnostice je znát své tělo a nepřehlédnout varovné signály. Základem prevence je pravidelné samovyšetření varlat, které je jednoduché a zabere jen pár minut měsíčně. Ideální je provádět ho po teplé sprše. Muž by si měl varlata nejprve prohlédnout a následně prohmatat, všímat si změn velikosti, tvaru nebo bulek. Se samovyšetřením mohou mužům pomoci také jejich partnerky.
„Vzhledem k tomu, že se mohou nádory varlat rozvíjet už v období puberty, je důležité, aby se o samovyšetření mluvilo otevřeně i mezi velmi mladými muži,“ vysvětluje doktorka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskové organizace Loono, která už jedenáct let vzdělává veřejnost o prevenci onkologických onemocnění.
Kromě toho, co mohou muži objevit při samovyšetření, se může rakovina varlat projevovat také únavou či nevolností, otokem nebo bolestí varlat a potížemi při močení, jako je například obtížné zahajování močení, slabý nebo přerušovaný proud, pocit nedokonalého vyprázdnění, krev v moči či ejakulátu.
Prevencí je zdravý životní styl
Naopak prevenci rakoviny prostaty a varlat podporuje zdravý životní styl. Pomáhá pravidelný pohyb, zdravá a vyvážená strava s menším množstvím červeného masa a živočišných tuků, udržování přiměřené hmotnosti a omezení alkoholu a kouření. Dlouhodobě pomáhá také kvalitní spánek a zvládání stresu.
„Muži se obvykle o své zdraví nestarají tak jako ženy a často přicházejí k lékaři pozdě. Listopad a s ním spojený Movember je proto ideálním časem připomenout si, že starat se o své zdraví není slabostí, ale projevem zodpovědnosti nejen vůči sobě, ale i svým blízkým,“ říká Kateřina Šédová.