Po eReceptu přichází EZKarta. Lidé budou mít svoji zdravotní dokumentaci v mobilu

Ministerstvo zdravotnictví slíbilo už před časem, že komunikace mezi pacienty a lékaři bude jednodušší, a přitom efektivnější. Teď představilo návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, díky kterému by se tak mělo stát.

Zavádí několik služeb, které by měly usnadnit život nejen pacientům a zdravotníkům, ale také zdravotním pojišťovnám – chystá se EZKarta, eŽádanka a sdílený zdravotní záznam se základními údaji o zdravotním stavu. Ty navazují na už běžící služby, jako jsou eRecept či eNeschopenka.

Podrobnosti o chystaných změnách přináší web Finance.cz z našeho vydavatelství Internet Info.





Máte obavy z elektronického sdílení vaší zdravotní dokumentace? Ano

Ne

Nevím

Návrh zároveň zdůrazňuje, že nevzniká žádný centrální registr, který by shromažďoval data o zdravotním stavu pacientů a který by bylo možné nějakým způsobem zneužít. Nová služba v podobě mobilní aplikace s názvem EZKarta má pacientovi umožnit nahlížet do dat o jeho zdravotním stavu. Aplikaci tedy kontroluje a spravuje přímo pacient.

Majitel aplikace, tedy pacient, může po lékaři chtít zaslání výpisu své zdravotní dokumentace či její kopie přímo do aplikace. Poskytovatel zdravotnických služeb bude mít 30 dní na to, aby daný výpis do aplikace zaslal.

Lékař může za tuto službu vyžadovat poplatek, a to jen do výše, která nesmí přesáhnout pořizovací náklady daného výpisu nebo kopie. Ceník této služby musí být pro pacienty snadno dohledatelný na veřejném místě.





Kdo aplikaci nebude chtít, používat ji nemusí.

Jen základní informace

Na pacientovi zároveň bude, zda se citlivé informace rozhodne sdílet s lékaři a s kterými konkrétně. Každopádně, sdílený zdravotní záznam má zahrnovat pouze minimum základních informací o zdravotním stavu pacienta – cílem je zejména ochrana při větších zdravotních průšvizích.

Sdílený zdravotní záznam má obsahovat emergentní nebo základní zdravotní záznam a výsledky preventivních a screeningových vyšetření. Patří sem i údaje o krevní skupině, alergiích a nežádoucích reakcích na léčiva, stejně jako údaje o lécích na předpis vydaných za uplynulý rok.

Další podrobnosti o službách EZKarta, eŽádanka a sdílený zdravotní záznam najdete zde.