Chybějící léky na dovolené? O prázdninách vám recept pošle lékař už i na dálku

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) oznámil, že zapojení se do projektu jde do finálního testování a do prázdnin přeshraniční eRecept bude pro české pacienty fungovat.

Možná jste to také zažili. Jste na týden, dva u moře, když si dítě začne stěžovat na bolavé ucho nebo zjistíte, že jste doma nechali důležité léky. Zatímco kapky na rýmu či bolest hlavy většinou bez potíží koupíte na místě, s antibiotiky či třeba zapomenutou hormonální antikoncepcí už to tak snadné není. Teď bude například v Chorvatsku možné zavolat svému doktorovi a poprosit ho o recept na léky, které si bude možné vyzvednout v místní lékárně .

Co je přeshraniční eRecept

Přeshraniční eRecept bude klasický eRecept, jak ho nyní známe. Alespoň pohledem pacienta. Půjde tedy o kód (QR, čárový nebo prostě kombinaci písmen a číslic), na nějž si budete moci vyzvednou léky i v zahraničí. To zatím není možné, pro léky na předpis potřebujete vždy papírový recept. Výhodou kódu, tedy elektronického identifikátoru receptu, oproti papírovému předpisu je, že lékař vám jej může odeslat i na dálku. Třeba prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu.

Možnost odeslat kód na dálku mohou uvítat pacienti, kteří se musí léčit chronicky. Nebo třeba ženy, jež se chrání proti otěhotnění hormonální antikoncepcí. Naopak ne vždy na přeshraniční eRecept bude moci spoléhat pacient s akutním onemocněním, protože u něj může lékař trvat na tom, že je potřeba jej před předepsáním léků vyšetřit.

Několik praktických detailů I po spuštění této služby bude možné si i nadále vyzvedávat léky v zahraniční s papírovým předpisem.

Lékárník v zahraničí vám sice lék vydá, nemůže ale nahlížet do sdíleného lékového záznamu a dalších elektronických informací o vašem zdraví.

Zapojení do projektu je pro státy i lékárny dobrovolné. Je tedy na nich, zda výdej léků na základě unikátního kódu pacientům umožní.

V tuto chvíli systém přeshraničního eReceptu funguje jen v Chorvatsku, Finsku, Estonsku a Portugalsku.

Přesný datum, kdy se do projektu připojí ČR, zatím není známý. SÚKL ovšem slibuje, že ostrý provoz spustí do letních prázdnin 2023.

Do budoucna by platby za léky měly fungovat automaticky, takže ne vždy by pacient musel vytahovat svoji peněženku nebo platební kartu.

Jak bude fungovat

Použití přeshraničního eReceptu zatím nebude shodné s tím, jak funguje eRecept tuzemský. Lidé, kteří se rozhodnout nechat si poslat recept do zahraničí od lékaře na dálku, třeba protože své léky zapomněli nebo jim došly, musí počítat při uplatnění eReceptu s odlišnostmi.

Nutný bude doklad totožnosti

V prvé řadě kromě identifikátoru eReceptu budete muset v zahraniční lékárně předložit i doklad totožnosti. V případě zemí EU tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Měli byste si nejen proto pohlídat, abyste do ciziny nejeli s propadlými doklady, jinak lék nedostanete a ani novinka v podobě přeshraničního eReceptu vám nepomůže.

Počítat musíte s tím, že na unikátní kód si lék nevyzvednete ve všech lékárnách. „Zapojení jednotlivých lékáren je dobrovolné a znamená mimo jiné úpravy lékárenského informačního systému a speciální certifikaci pro přístup lékárníka do systému přeshraniční ePreskripce. Není tedy zaručeno, že se všechny lékárny k systému připojí,“ upozorňuje v tiskové zprávě Česká lékárnická komora (ČLnK). SÚKL nicméně avizoval, že bude k dispozici online seznam lékáren, kde je vyzvednutí léku na přeshraniční eRecept možné.





Příbalový leták nebude v češtině

Dalším úskalím je, že v zahraničí s velkou pravděpodobností nedostanete shodný lék s tím, který užíváte doma. Jednoduše proto, že v zahraničí se může prodávat pod jiným názvem. Nebo v balení o jiné velikosti. Nebo na tamějším trhu není vůbec a lékárník vám vydá alternativu. Tedy jiný lék, ale se shodnou účinnou látkou.

Pro někoho může být překážkou také to, že lék vyzvednutý v zahraničí nebude mít příbalovou informaci v češtině. Takovou povinnost totiž lékárníkům ani výrobcům zavedení přeshraničního eReceptu nepřináší. Také lékárník pravděpodobně nebude schopný s vámi komunikovat česky, což může zkomplikovat podání informací o správném dávkování. Spolehnout se tak budete muset nejspíše na angličtinu nebo různé překladače, což v případě medicínských informací a nutnosti vědět, jak lék dávkovat, nemusí být zrovna ideální.

Možným řešením je najít si příbalový leták na internetu. Na webu SÚKL v databázi léků si lze po zadání léku najít i leták, který spolu s léčivem bývá v balení. Jak už jsme ale uvedli, v zahraničí nejspíše nedostanete lék, na který jste zvyklí z tuzemska, takže příbalový leták česky prostě nedohledáte.

Lék si sami zaplatíte

Pacient také musí počítat s tím, že v zahraničí na recept vydaný lék si bude muset zaplatit ze svého. Pokud bude chtít peníze zpět, bude se muset dodatečně obrátit na svoji zdravotní pojišťovnu, a to prostřednictvím písemné žádosti o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí. „K ní musí přiložit kopii lékařského předpisu a doklad o zaplacení, ze kterého je patrná úhrada předepsaného léčivého přípravku. O žádosti je rozhodováno ve správním řízení,“ popisuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Zájemce o proplacení léku ale kvůli správnímu řízení musí počítat, že peníze nedostane hned. Na vyřízení má zdravotní pojišťovna až 30 dnů, jde-li o zvlášť složitý případ, lhůta je dvojnásobná. Na podání odvolání ze strany pojištěnce je dalších 15 dnů. A následně pojišťovna opět o žádosti rozhoduje. Celý proces tak může trvat i více než dva měsíce.

… a pojišťovna vám nemusí vrátit vše

Je potřeba také počítat s tím, že i když vám pojišťovna peníze přizná, nemusíte dostat plnou částku, kterou jste zaplatili v zahraniční lékárně. „V případě splnění podmínek je pojištěnci přiznána náhrada ve výši stanovené českými právními předpisy. Výše poskytnuté náhrady se proto může lišit oproti ceně, kterou pojištěnec za léčivé přípravky v zahraničí skutečně zaplatil,“ upozorňuje Viktorie Plívová.

Pojišťovna při posuzování žádosti vždy přihlíží k tomu, kolik peněz činí úhrada z veřejného zdravotního pojištění obdobného léku v ČR. Pokud je česká úhrada vyšší než cena zahraničního léku, dostane pacient jen takové peníze, které jsou na účtence ze zahraniční lékárny. Pokud je cena léku v zahraničí vyšší než česká úhrada, dostane pacient maximálně takovou částku, jakou by lék pojišťovnu stál v ČR. „Náhrada nákladů dle českých právních předpisů tedy neznamená přepočet uhrazené částky na české koruny a garanci náhrady nákladů v plné, pojištěncem vynaložené, výši,“ dodává Viktorie Plívová.

Spoléhat se nelze ani na komerční cestovní připojištění. To vám sice zpětně může pokrýt celou částku vynaloženou za léky na předpis, ale jen v případě akutních zdravotních potíží. „Z cestovního pojištění turistů lze uhradit v plné výši léčivo předepsané lékařem v přiměřené efektivní míře na akutní problémy klienta v zahraničí. Tedy na akutní onemocnění, úraz nebo jinou ‚náhlou‘ zdravotní újmu vzniklou během pobytu v cizině, nikoli prostý nákup léčiv turistou v lékárně za hranicemi, když to považuje on sám za účelné se předzásobit v souvislosti s nedostatky v českých lékárnách, anebo hypoteticky na recept vydaný v ČR pacientovi,“ upozorňuje Eva Svobodová, tisková mluvčí pojištění UNIQA.

Výdej léku na přeshraniční eRecept v praxi Český pacient v zahraniční lékárně předloží svůj identifikační doklad, tzn. pas nebo občanský průkaz, a také identifikátor eReceptu (stejně jako v ČR z SMS, e-mailu nebo aplikace), na základě toho může být příslušný eRecept vydán.

Zahraniční lékárník se spojí s českým systémem eRecept a ověří platnost elektronického receptu. Vzhledem k tomu, že obchodní názvy léčivých přípravků se v jednotlivých zemích mohou lišit, budou se lékárníci při výdeji řídit účinnou látkou daného léčiva .

. S pomocí centrálních evropských číselníků a katalogů dostanou lékárníci kompletní informace o účinných látkách, formě, množství a dávkování tak, aby mohli spolehlivě posoudit, jaký lék vydat. Všechny tyto informace budou mít v úředním jazyce dané země, takže si nebudou muset sami nic překládat.

Jakmile lékárník provede výdej léků, odešle se informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující český lékař tak bude mít v lékovém záznamu možnost ověřit, zda si pacient léky vyzvedl .

. Vyúčtování českých eReceptů, které budou vydány v zahraničí, bude prozatím fungovat i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient tedy léky zahraničnímu lékárníkovi zaplatí a pak se spojí se svou zdravotní pojišťovnou. Do budoucna úřady počítají s automatizovanou formou elektronického vyúčtování. Zdroj: tisková zpráva SÚKL

Ve kterých státech si léky na kód vyzvednete

Přeshraniční eRecept je projekt Evropské unie, je tedy třeba počítat s tím, že bude fungovat pouze na území EU. Zapojení do něj je dobrovolné. A to nejen pro lékárny, ale také zahraniční státy. Přijímat elektronické identifikátory tak nemusí všude.

Bezprostředně po spuštění bude možné vyzvedávat léky na základě kódu jen v Chorvatsku, Finsku, Estonsku a Portugalsku, které už přeshraniční předepisování využívají. Dále také ve Švédsku, Polsku a Španělsku, které by se měly do systému zapojit ve stejné vlně jako ČR. V budoucnosti bude sdílení elektronických identifikátorů možné také v Řecku, Irsku, Maďarsku, Lotyšsku, Itálii, Litvě nebo Kypru. Tyto země již učinily první kroky ke spuštění přeshraniční preskripce. Kdy začnou přeshraniční eRecept používat, ale není zatím jasné.

Spuštění chce SÚKL stihnout do prázdnin

Přesný termín, kdy pro obyvatele ČR začne platit přeshraniční eRecept, není dán. Ředitelka SÚKL Irena Storová na otázku Vitalia.cz uvedla, že ostrý provoz by měl být zahájen do prázdnin. „Pevně věříme, že se to stihne a až pojedeme na dovolenou, možnost vyzvednutí si eReceptu bez papírového předpisu už v některých dovolenkových destinacích, jakými je Chorvatsko, Španělsko či Polsko, bude možné,“ míní Irena Storová.

Dané jsou zatím jen testovací termíny, byť SÚKL je nekonkretizoval. „Musíme si ověřit, že výměna eReceptů prochází (zabezpečeným IT systémem, pozn. red.) dobře. A v momentě, kdy oba státy si toto řeknou, komunita ostatních států, která je do přeshraničního eReceptu zapojena, musí vyjádřit souhlas s tím, že ČR může do provozu. Testování není dlouhá procedura, ale někdy se při něm objeví něco, co je třeba před ostrým spuštěním vyřešit,“ uvedla koordinátorka projektu Klára Jiráková, jež pracuje na Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, jenž se podílí na zavádění přeshraničního eReceptu.

Zapojit se mohou i čeští lékárníci

Stejně jako Češi budou moci uplatnit tuzemský eRecept v zahraničních lékárnách v některých zemích, budou si moci jejich obyvatelé vyzvedávat léky na základě identifikátoru také u nás.

Podle prezidenta ČLnK Aleše Krebse na to ale zatím lékárny připravené nejsou. „Firmy, které budou doprogramovávat software do českých systémů, čekají, až skončí finální testování přeshraničního eReceptu. Minimálně tato část ještě nějakou dobu potrvá,“ uvádí Aleš Krebs. Podle něj nebude pro lékárníky příliš komfortní to, že se do systému přeshraničního eReceptu budou hlásit jiným způsobem, než vstupují do systému tuzemského elektronického receptu. Je tedy otázkou, kolik českých lékáren a jak rychle se do projektu zapojí, protože stejně jako v zahraničí i pro tuzemské lékárníky půjde o dobrovolnou aktivitu.