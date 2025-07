Zánět spojivek může skončit poškozením zraku. V létě hrozí víc než jindy

Oči dostávají v tuto roční dobu zabrat. Zátěží pro ně je slunce, vítr, pyl, koupání v jezerech nebo bazénech. Všechno to může vést k podráždění a zánětu spojivek, který patří mezi vůbec nejčastější letní oční problémy.

Typickou infekcí tohoto období je zánět spojivek. Silně infekční onemocnění, které se projevuje zarudnutím oka, svěděním a pálením, otokem, pocitem cizího tělesa, ale i slzením a výtokem. Velmi častým spouštěčem zánětů spojivek v letních měsících bývá u dospělých i dětí koupání v řekách, rybnících a často i v bazénech, vysvětluje primářka Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Hana Došková. Pozor by si podle ní měli dát zejména lidé, kteří denně nosí kontaktní čočky. Do vody by si měli brát plavecké brýle nebo se vůbec nepotápět.

Další ohroženou skupinou jsou podle Doškové děti, u kterých zánět spojivek může doprovázet jiné, celkové infekční onemocnění, často předávané v rámci větších kolektivů, například na táborech.





Pokud se stav do dvou dnů nezlepší, je čas navštívit lékaře. Zvýšenou pozornost by měli věnovat hlavně rodiče malých dětí a kojenců, ale také senioři, lidé s oslabenou imunitou nebo chronickým onemocněním. Právě u těchto skupin může zánět rychle přerůst v závažnější komplikace.

Pomoci mohou umělé slzy

Nejúčinnější prevencí proti podráždění jsou takzvané umělé slzy. Oči jsou ale citlivé i na dehydrataci celého organismu – a o tom se příliš nemluví. Kromě kapek pomáhá také úprava jídelníčku: vývary, minerální vody, ovoce a zelenina s vysokým obsahem vody – například melouny, okurky nebo ovocné šťávy. Při mírných potížích mohou pomoci i bylinné obklady – například ze světlíku lékařského nebo měsíčku. Pokud se ale objeví hnisání, výrazné zarudnutí nebo bolest, domácí léčbu rozhodně nedoporučuji a je třeba vyhledat odborníka , vysvětluje farmaceutka Pavla Horáková, specialistka na chronická onemocnění z online společnosti Lékárna. cz.

Péče o oči je v létě podle ní stejně důležitá jako ochrana pokožky. A i když se zánět spojivek může zdát jako drobná letní nepříjemnost, může velmi rychle přerůst v závažný problém.

Rizikové může být léto i pro osoby, které trpí na opakované záněty potních a mazových žlázek v okrajích víček – takzvaná ječná a vlčí zrna. U těchto osob může v letních horkých měsících docházet – i vlivem nadměrného pocení v obličejové části – k recidivám zánětlivých afekcí víček nebo výskytu nového onemocnění. A samozřejmě i takový zánět okrajů víček může být provázen současným zánětem spojivek, doplňuje brněnská oční lékařka.

V případě infekce je důležité dodržovat zvýšenou hygienu rukou a vyvarovat se kontaktu s očima, aby postižený nekontaminoval okolí. Pokud příznaky přetrvávají déle než několik dní, zhoršují se nebo jsou doprovázeny dalšími zdravotními problémy, doporučuje se vyhledat lékaře. Ten může stanovit přesnou diagnózu a doporučit další postup léčby v závislosti na přesné příčině onemocnění.