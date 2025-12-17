Zálohy na zdravotní pojištění: minimálně 3306 korun, platba v hotovosti už nebude možná

Kolik se platí zdravotní pojištění v roce 2026?
Přehled výše pojistného a záloh na zdravotní pojištění pro rok 2026 uvádíme u jednotlivých skupin plátců. Abyste nezapomněli včas zaplatit pojistné či zálohy na zdravotní pojištění, připojujeme také přehled termínů splatností.
Pokud jste byli zvyklí hradit zálohy nebo platby hotově na pobočce své zdravotní pojišťovny, o tuhle možnost přijdete. Úhrady jsou možné pouze bezhotovostně, a to buď převodem na bankovní účet, platební kartou nebo QR kódem na pobočkách, případně složenkou.
Změna se vztahuje na veškeré platby, tedy například i úhradu pokut či penále. Tuto povinnost nařizuje novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a týká se všech zdravotních pojišťoven.
Zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ
Minimální záloha na zdravotní pojištění u OSVČ se odvozuje od výše průměrné mzdy, a proto se její výše každý rok mění. Od 1. 1. 2026 činí minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ 3 306 korun. Tuto částku musí hradit i OSVČ, které v roce 2026 samostatnou výdělečnou činnost teprve zahajují.
Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. V praxi to znamená, že zálohu za leden 2026 je třeba zaplatit od 1. 1. 2026 do 8. 2. 2026. Připadne-li tento den na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem splatnosti nejbližší příští pracovní den, tedy 9. 2. 2026.
Všechny OSVČ, které mají povinnost dodržet odvod pojistného alespoň z minimálního vyměřovacího základu, musí hradit zálohy 3 306 Kč měsíčně. Pokud dosud platily zálohy nižší, musí je od ledna 2026 zvýšit. Je možné platit vyšší zálohy, pokud člověk očekává vyšší příjmy, více peněz musí platit také ti, kterým vyšly vyšší zálohy na základě podaného přehledu za předchozí kalendářní rok.
Studenti, důchodci a podobně
Kdo je OSVČ a zároveň patří mezi skupiny, za které platí pojistné stát (například důchodci, studenti) nemusí platit minimální vyměřovací základ. Tyto OSVČ nemají nově od 1. 1. 2026 povinnost hradit zálohy na pojistné nejen v prvním roce podnikání, ale i v dalších letech. Pojistné ale samozřejmě platit budou – jeho výše bude vypočítána na přehledu OSVČ za daný kalendářní rok. I pro ně proto může být praktičtější zálohy platit.
OSVČ – vedlejší činnost
Osoba samostatně výdělečně činná, která je zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jejím hlavním zdrojem příjmů a zároveň v zaměstnání odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu, platí-li pro ni jeho dodržení, (je tzv. „OSVČ vedlejší“), nemusí jako OSVČ dodržet minimální vyměřovací základ a také platit měsíční zálohy na pojistné. „OSVČ vedlejší“ odvádí pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o výši daňového základu OSVČ.
Zaměstnanci
Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel, a to každý měsíc v termínu od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Platba za měsíc leden je splatná od 1. 2. 2026 do 20. 2. 2026.
Platby za státní pojištěnce
Od 1. 1. 2026 platí stát za jednoho státního pojištěnce (například děti, studenti, senioři) pojistné ve výši 2 188 korun. Tato částka je každoročně stanovována příslušným nařízením vlády.
OBZP, dětí cizinců s dlouhodobým pobytem a zaměstnanců
Každoročně se také mění pojistné u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), dětí cizinců s dlouhodobým pobytem a minimální pojistné zaměstnanců, a to v závislosti na zvyšování minimální mzdy.
Minimální mzda se od 1. 1. 2026 zvyšuje na 22 400 Kč. Výše měsíčního pojistného u OBZP, dětí cizinců s dlouhodobým pobytem a minimální měsíční zdravotní pojištění u zaměstnanců, kteří jsou povinni dodržet minimální vyměřovací základ, je stanovena pro rok 2026 na 3 024 Kč (tj. 13,5 % z minimální mzdy).
Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zákonní zástupci, opatrovníci nebo poručníci dětí cizinců s dlouhodobým pobytem, musí lednovou platbu ve výši 3 024 Kč zdravotní pojišťovně uhradit od 1. 1. 2026 do 8. 2. 2026. Splatnost pojistného je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Připadne-li tento den na sobotu, neděli či svátek, posouvá se splatnost na nejbližší pracovní den, tedy 9. 2. 2026.