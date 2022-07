Zákulisí řetězce Albert: Prodej potravin je jen jednou z jeho aktivit

Společnost Albert v uplynulých dnech představila svůj první nefinanční report za rok 2021. My jsme se desítkami stran pročetli, zjistili, co všechno obsahuje, a ta nejzajímavější data vám ve stručnosti představíme. I když vás server Vitalia.cz o řadě inovací informoval, dost možná se dozvíte to, co jste o Albertovi dosud nevěděli.

Třeba to, co všechno řetězec dělá proto, aby zamezil plýtvání potravinami, jak rozšiřuje nabídku zdravých výrobků v prodejnách i co má v plánu do budoucna.

Jak Albert zamezuje plýtvání

Díky efektivně nastavenému objednávkovému systému a umělé inteligenci dnes nizozemský řetězec Albert snáze předvídá objemy objednaných potravin od svých dodavatelů, díky čemuž se mu podařilo výrazně snížit podíl neprodaných potravin. Do roku 2030 ho chce snížit na polovinu.

Albert a neplýtvání v číslech

Albert je největším dárcem České federace potravinových bank. Vloni daroval 1900 tun neprodaného jídla a od roku 2020 daroval potravinovým bankám deset dodávek s chladicí vestavbou.

Jako první maloobchodník s potravinami využívá již ve dvou desítkách prodejen speciální kompostéry. Ty přeměňují zbylý organický odpad, jako je ovoce, zelenina, pečivo, ale také maso, na úrodný substrát vhodný k návratu do půdy.

Využívá žluté nálepky s nápisem „Pomozte nám neplýtvat“, kterou označuje různé druhy zboží, jemuž se blíží expirace. Takto označené zboží lze zakoupit se slevou 30 %.

„Na vybraných prodejnách se zákazníci mohou setkat dvě hodiny před zavírací dobou s 50% slevou na vybrané nebalené pečivo. Z více než 300 prodejen Albert po celé republice se tak podaří díky těmto slevám zachránit tisíce položek každý týden,“ popsal nám nedávno zlevňování v Albertu Jiří Mareček, tiskový mluvčí řetězce.

Podpora zákazníků ve zdravém životním stylu

Albert společně s dodavateli pracuje na nabídce zdravého jídla, u něhož snižuje obsah cukru a tuku a které neobsahuje přídatné látky. Například privátka Nature´s Promise už obsahuje více než dvě stě takových produktů. Do roku 2022 budou tvořit prodeje prokazatelně zdravých potravin obchodech Albert 51 %.

Za nákup zdravých potravin a využití mobilní aplikace Můj Albert pak řetězec umožňuje získat slevu na příští nákup. Už osmnáctým rokem navíc pod záštitou Nadačního fondu Albert provozuje nizozemský řetězec unikátní vzdělávací program Zdravá 5, který v mateřských a základních školách, ale i v dětských domovech seznamuje děti se zásadami zdravého stravování.





Albert a životní styl v číslech:

V roce 2020 Albert uvedl na trh žitný Mlynářský chléb, který obsahuje přibližně 90% podíl celozrnné mouky. Loni řadu doplnil o Mlynářský rohlík a letos o Mlynářskou veku. V portfoliu má i Mistrovskou řadu se 70 % žita.

Zdravé potraviny i pro osoby s intolerancí jsou v samostatných odděleních nazvaných Zdravě s Albertem.

Certifikace a odpovědnost na prvních místech

Albert dbá i na sezónnost, vysoký podíl českých potravin a společně s dodavateli se soustředí na kvalitu výrobků a používaných komodit. Albert v reportu uvedl, že do roku 2025 bude 100 % surovin, jež jsou definované jako kritické komodity – káva, čaj, kakao, palmový olej, sóju, ryby a mořské plody, u výrobků vlastních značek pocházet z certifikovaných zdrojů.

Albert a odpovědnost v číslech:

Čerstvé maso ze stálé nabídky pochází výhradně z českých chovů. Na obalu je uveden původ masa.

V roce 2017 byla představena značka Česká chuť, která garantuje skutečně český původ výrobků a surovin dle zákona.

Albert byl prvním obchodním řetězcem v Česku, který navázal spolupráci s regionálními pekaři. Dnes je jich více než padesát.

Do roku 2025 se Albert společně s ostatními řetězci zavázal přestat prodávat vejce z klecových chovů.

Jako úplně první řetězec v České republice nabízí Albert certifikovaného čerstvého lososa ve stálém sortimentu. Jde tak o nejlepší způsob ochrany mořských zdrojů, kterým je rybolov v souladu s certifikacemi.

Za lepší životní prostředí

Albert již několik let koncepčně vylepšuje své obchody. Mění technologie za energeticky úspornější a trvale tak snižuje celkovou uhlíkovou stopu. Například výměnou klasického osvětlení za LED. Navíc usiluje o odpovědný přístup i v oblasti logistiky. Při přepravě sortimentu z distribučních center do obchodů Albert využívá kamiony a dodávky na CNG.

Albert a životní prostředí v číslech:

V aplikaci Můj Albert lze aktivovat využití jen elektronické podoby účtenky, čímž lze do budoucna ušetřit velké množství papíru. Také u standardní účtenky došlo ke zkrácení až o dvanáct centimetrů.

V Klecanech vzniklo nové recyklační centrum za 23 milionů korun. Ročně se zde připraví k recyklaci až 6000 tun obalových materiálů svezených z prodejen. Jedná se zejména o plast a papír.

Zatím ve třiceti obchodech Albert jsou instalována unikátní teplotní čidla, která online upozorní na případný výpadek chlazení a dohlédnou na kvalitu. Teplotní senzory automaticky hlídají stabilní teploty uvnitř chladniček, mrazáků a samoobslužných pultů a v případě jakékoliv chyby upozorní obsluhu.

Albert využívá padesát nákladních vozů s pohonem na CNG. Tyto převezou do obchodů až čtvrtinu sortimentu.

Cenovky u jednotlivých produktů už nejsou papírové, ale digitální, což zajistí správnou cenu a nezanedbatelnou úsporu papíru.

Albert směřuje k nulovému plastovému odpadu

Albert též spolu s dodavateli hledá obaly s co nejnižší ekologickou zátěží. Například u ovoce a zeleniny tak nahrazuje plasty papírem. V případě, že je třeba plast použít, se snaží obaly ztenčovat a měnit za snáze recyklovatelný materiál. „U výrobků našich vlastních značek směrujeme k nulovému plastovému odpadu do roku 2025,“ dozvídáme se z reportu.

Albert a omezování plastů v číslech: