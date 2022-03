Potraviny potřebným. Auta s chlazením umožní darovat i čerstvé potraviny

Potravinové banky distribuují tuny pomoci

Potravinové banky, v České republice soustředěné pod Českou federaci potravinových bank, se dlouhodobě věnují pomoci potřebným. V poslední době jejich činnost stále více nabývá na významu. V době nejsilnějších dopadů covidové epidemie pomáhaly s distribucí potravin, ale i ochranných pomůcek.

„Rok 2021 byl pokračováním náročného období, a to nejen v souvislosti s pandemií. Hned na začátku roku jsme intenzivně pomáhali s distribucí potravin, které nemohly zamířit do zavřených škol. Těch se povedlo zachránit několik stovek tun. Následně jsme se postarali o distribuci ochranných pomůcek lidem v nouzi. Rozvezli jsme do celé republiky přes 7 milionů roušek a 3 miliony respirátorů,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Potravinové banky v ČR V ČR funguje 15 potravinových bank a centrální logistické centrum.

Potřeba potravinové pomoci v ČR za r. 2021 stoupla o více než 30 %.

Potravinové banky dodávají potraviny do 1175 organizací, které je pak předávají lidem v nouzi.

Mezi odběratele potravinové pomoci přibylo v roce 2021 hodně měst a obcí.

Hodnota potravin, které banky shromáždily, je přes 425 milionů Kč.

Česká federace potravinových bank získala ocenění Neziskovka roku 2021 v kategorii Střední neziskovka.

Potravinové banky jsou neziskové organizace a v České republice existují od roku 1992. Mezi jejich stálé podporovatele patří ministerstvo zemědělství (loni se připojilo i ministerstvo životního prostředí), ale také některé obchodní řetězce, jejichž partnerství je pro zajištění chodu potravinových bank nezbytné. Největším firemním dárcem se za loňský rok stal Albert, který dodal 1900 tun pomoci, což představuje 3,8 milionu porcí jídla. O jaké potraviny se jedná a jak celý proces probíhá?

Co se neprodá, je třeba darovat včas a v dobrém stavu

Pomoc maloobchodních řetězců spočívá v darování zejména neprodaných potravin. Kromě podpory potřebným se tak předchází plýtvání jídlem. Nastavit celý proces efektivně ale není jednoduché. Všechny zapojené složky přitom musí myslet zejména na bezpečnost darovaných potravin a dodržování pravidel, které zajišťují, že se k lidem dostanou produkty v nezávadném stavu.

Situace se liší podle jednotlivých prodejen, záleží tu na více parametrech. Například na velikosti a sortimentu obchodu; jiné přebytky mohou vzniknout tam, kde lidé dělají velké týdenní nákupy, oproti menším prodejnám. Je potřeba reagovat individuálně, potravinové banky si zboží svážejí někde jednou týdně, jinde téměř denně, třeba pětkrát do týdne.

Dosud se jednalo zejména o trvanlivé potraviny, ale zde již mnohde dosáhli maxima možného. „V segmentu suchých potravin už nemáme rezervu, darujeme, co se dá,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

U čerstvých potravin je darování podstatně složitější. Řetězce samozřejmě nabízejí zboží k prodeji, co nejdéle je to možné. „Pak se musíme postarat o to, aby potravina šla do potravinové banky ještě ve vyhovující kvalitě a bylo stále možné ji bez problému konzumovat,“ popisuje mluvčí.

K darování se hodí jen některý sortiment

Maloobchodní řetězec má detailně stanovený postup, jak a které potraviny připravit k darování, kterého se prodejny drží. Je přesně určeno, které potraviny a kdy se k tomuto účelu vybírají a jakou formou se darují. Například ovoce a zelenina se vybírá podle momentálního stavu, vždy však musí jít o zboží vhodné ke spotřebě. Plody mohou mít jen drobné vady, může jít třeba o seschlost nebo třeba zlomenou mrkev a podobně.

Většinou se jedná o pravidelné odběry, v případě potřeby se obchodníci domlouvají s potravinovými bankami na mimořádném svozu. Důležitá je i zpětná vazba, řetězce se zajímají o to, zda potraviny byly v pořádku a v adekvátním množství. Může se totiž také stát, že bankám určitý sortiment schází, nebo naopak darovaný počet převyšuje poptávku, a potraviny by přicházely vniveč.

Velký potenciál v darování je podle Jiřího Marečka například v pečivu. Tento sortiment rychle podléhá zkáze. „Nyní, co neprodáme, vozíme například do farem, kde přebytky zkrmí zvířata. Ale samozřejmě naše primární cíle jsou nastaveny na darování lidem, je to dobré jídlo a mělo by sloužit pro lidskou spotřebu. U pečiva je to obtížné, i ke konci otevírací doby musíte mít na krámě lepší než základní nabídku. Zákazník ji očekává, i když přijde deset minut před zavírací dobou. Nevyhneme se tedy určitým zbytkům.“ Podobné je to prý u ovoce a zeleniny. „Také rychle podléhá zkáze, ale když se dobře vytřídí, je ještě mnoho, co lze darovat. A je to něco, co nutričně lidem v nouzi chybí. Čerstvé potraviny jsou zdravé potraviny. Jíst rýži a těstoviny je možné, ale nemělo by to být všechno,“ říká mluvčí Alberta.

Díky chladicím vozům bude možné darovat i čerstvé potraviny

Prostor tedy nyní obchodníci vidí hlavně v čerstvých potravinách, které hrají v našich jídelníčcích velmi důležitou roli. „Jejich darování je ale náročnější z hlediska logistického řetězce, tedy skladování a chlazení i během přepravy. Proto Albert potravinovým bankám věnuje dodávky s chladicí vestavbou,“ komentuje Jiří Mareček dar speciálně upravených aut.

„Tímto způsobem chceme také pomoci lidem v nouzi jíst o něco zdravěji,“ dodává mluvčí. V tomto směru je důležitá i osvěta, protože zkušenosti ukazují, že tito lidé často neumí s potravinami nakládat a připravit si kvalitní, a přitom cenově dostupné jídlo. V tom jim pomáhá například i nadační fond Albert a projekt Zdravá 5, který učí nakupovat a vařit lidi v nouzi.

Dodávky, které před pár dny Albert předal zástupcům potravinových bank, mají chladicí vestavbu a izolované stěny, a je tedy možné dodržet teplotní řetězec daných potravin. „Tato auta nám významně pomohou s distribucí svozů,“ říká Veronika Láchová z České federace potravinových bank. Albert tak dosud věnoval celkem již deset takových vozů, což při slavnostním předávání velmi ocenili zástupci jednotlivých regionálních potravinových bank. Doposud nebyly podobně vybavené dodávky standardem, například v Brně měli zatím k dispozici jen jedno malé auto s chlazením. Každý z vozů uveze čtyři palety čerstvých potravin. „Významné je vybavení aut chladicími jednotkami. Díky tomu se může hodně navýšit darování čerstvých potravin. Umožňuje to svážet mnohem více ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a dalších potravin, které mají velmi krátkou životnost, ale současně mohou lidem velmi pomoci,“ popisuje Veronika Láchová.

Albert tímto krokem navazuje na dar tří dodávek v loňském a předloňském roce, které pomáhají v Praze a Středočeském kraji, Jihočeském a Pardubickém kraji. Letos darované dodávky směřují do pražské a středočeské, jihomoravské, ostravské, karlovarské, ústecké a zlínské potravinové banky a potravinové banky Central.

Albert a potravinová pomoc V roce 2021 se s 1900 tunami potravin stal největším firemním dárcem.

Veřejný závazek Albertu pro rok 2022 je navýšit potravinovou pomoc o 20 %, tedy darovat 2300 tun jídla.

Dosud věnoval 10 speciálně vybavených dodávek pro potravinové banky.

Počet klientů potravinových bank roste

Důležitost činnosti potravinových bank se ukázala během covidové epidemie a rovněž v poslední době. Vzhledem ke zdražování potravin roste počet klientů, kteří u nich hledají pomoc se zajištěním jídla.

Během posledních dnů se pak banky intenzivně zapojily do podpory pro ukrajinské uprchlíky. „Všech 15 potravinových bank pomáhá regionálním krizovým štábům a snaží se zajistit základní potraviny a drogerii,“ uvedla Veronika Láchová.

Pro pomoc všem potřebným lidem by federace do budoucna chtěla získat ještě velké nákladní auto: „Banky mají centrální logistické centrum, kde máme velké chladicí i mrazicí prostory, ale je problém následně dostat velké objemy těchto potravin do regionů. Zatím řešíme podobnou přepravu dodavatelsky, což je logisticky náročné a drahé. Budeme se tedy snažit získat také nákladní auto, které pojme 15 až 20 palet, pro přepravu chlazených potravin v rámci ČR,“ uzavírá ředitelka České federace potravinových bank.