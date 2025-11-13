Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Desítky pacientů s těžkou formou epilepsie nemají správnou diagnózu

Desítky pacientů s těžkou formou epilepsie nemají správnou diagnózu

Hana Válková
Včera
EEG vyšetření
Autor: Shutterstock
Až stovky záchvatů denně mají někteří pacienti s epilepsií. Může jít o syndrom LGS, na který už existuje terapie, často ale není diagnostikovaný nebo léčený.

Mít správnou diagnózu je pro léčbu klíčové. Lékaři ovšem upozorňují, že mezi pacienty s těžkou formou epilepsie, na níž nezabírají léky, jsou i ti, kterým onemocnění neurologové neurčili správně. Může totiž jít o typ tohoto onemocnění zvaný Lennoxův-Gastautův syndrom (LGS).

Jak se projevuje LGS

LGS vzniká v dětství, nejčastěji mezi prvním až desátým rokem. Příčin může být více, od genetických a vrozených vývojových vad mozku, přes nezhoubné nádory až po těžké záněty mozku třeba při meningitidě nebo encefalitidě.

Syndrom provází četné záchvaty. Typické bývají zejména tonické noční křečeTy jsou přitom nenápadné a mohou zůstat bez povšimnutí. Ve spánku dojde k napětí končetin, které se náhle vymrští dopředu. Záchvat může být doprovázen výkřikem nebo jiným hlasovým projevem a obvykle rychle odezní, popisuje Jana Zárubová z Centra pro epilepsie FN Motol. 

Kromě nich LGS provází kombinované postižení, tedy mentální retardace, poruchy chování a další zdravotní komplikace.

Léčba už existuje

V Česku trpí LGS stovky lidí, ve specializovaných centrech pro léčbu epilepsie se jich léčí ale jen desítky. Zbytek je ztracen v systému. Jednak kvůli problematickému přechodu péče z dětské neurologie na dospělou a pak také proto, že správnou diagnózu lékaři nehledali. „Dlouho panovalo přesvědčení, že pacientům  s LGS nelze pomoci, a nebyla tedy ani snaha po nich pátrat,“ vysvětluje Jana Amlerová z Centra pro epilepsie. 

Situace se ovšem změnila, protože nyní už na LGS existují léky. Samotnou nemoc sice nevyléčí, podstatným způsobem ale sníží četnost záchvatů. „Někteří pacienti jich mají i stovky denně. Umíme snížit jejich počet a nedochází již k život ohrožujícím atakám. Snižuje se i riziko poranění a následné hospitalizace. Často také dojde ke zmírnění poruch chování a péče o pacienty je snazší,“ popisuje současné možnosti Jana Zárubová.

Stanovení správné diagnózy a zahájení léčby je proto klíčové pro život pacienta i situaci jeho rodiny. Může totiž předejít situacím, kdy péče natolik vyčerpává, že ji blízcí nezvládnou a nemocný končí v některém z ústavů.

Nejde však jen o diagnózu LGS u dětí, ale také dohledání dospělých pacientů. Pokud rodiče, praktický lékař nebo neurolog tonické noční záchvaty u nemocného zaznamená, měl by požádat některé z center pro epilepsie o přešetření, jestli se nejedná právě o LGS, podotýká neuroložka.

Chybí pomůcky i odlehčovací pobyty

Kromě diagnózy by rodinám, které se o pacienty s LGS starají, pomohly také speciální pomůcky, na které většina z nich ale finančně nedosáhne. „Pečujícím by velmi pomohla zařízení, která umožní detekovat záchvat nebo monitorují dechovou aktivitu – u těchto pacientů je totiž zvýšené riziko náhlého úmrtí. Nyní je zdravotní pojišťovny neproplácí a rodiny na ně musí složitě shánět finance, například pomocí dobročinných sbírek,“ upozorňuje Jana Amlerová. 

Rodiny mají také problém umístit blízké s tímto onemocněním do specializovaného pobytového zařízení. Instituce se totiž obávají častých epileptických záchvatů. Odborníci se proto snaží dovzdělat pracovníky přímé péče, kteří o pacienty pečují, aby věděli, jak správně používat záchrannou medikaci a poskytovat první pomoc při záchvatu. 

O zlepšení situace pacientů s epilepsií a dostupnost pomůcek usilují spolky EpiStop a Společnost E spolu s neziskovou Epicana.

Témata:

