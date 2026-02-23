Výskyt spalniček v Evropě stoupá, situace v Česku je pod kontrolou

Také v několika evropských zemích byl v posledním roce zaznamenán vzestup počtu případů spalniček. Česká republika eviduje jednotlivé případy onemocnění, epidemiologická situace je stabilní.
Podle evropských dat bylo v roce 2025 ve 30 zemích EU/EHP hlášeno 7 655 případů spalniček. Od začátku roku 2026 pak hlásí některé státy další nárůst případů tohoto onemocnění. Česká republika evidovala k 2. únoru 2026 tři případy onemocnění. Vysoká nakažlivost spalniček i riziko závažných komplikací jsou důvodem, proč odborníci zdůrazňují význam prevence a odpovědného přístupu k ochraně zdraví.
Spalničky patří mezi vysoce nakažlivá virová onemocnění. Virus se šíří vzduchem a může v prostoru přetrvávat až dvě hodiny poté, co nakažený místnost opustí, vysvětluje Kateřina Fabiánová, epidemioložka Státního zdravotního ústavu.
Jak spalničky poznat?
Onemocnění začíná obvykle kašlem, horečkou, zarudnutím očí. Může však vést i k zápalu plic, infekci mozku a v nejhorších případech způsobit i smrt, proto je obezřetnost na místě. Typická vyrážka se objevuje s odstupem několika dnů a inkubační doba se pohybuje mezi 7 až 21 dny. Zdrojem nákazy je vždy nemocný člověk. Onemocnění má sezónní charakter s častějším výskytem na konci zimy a začátkem jara.
Většina případů má nekomplikovaný průběh, zejména u jinak zdravých osob. Rizikové však mohou být spalničky pro malé děti, těhotné ženy nebo osoby s oslabenou imunitou. Pokud má člověk příznaky a podezření na toto onemocnění, měl by nejprve telefonicky kontaktovat svého lékaře a nechodit bez ohlášení do čekárny, doplňuje epidemioložka Fabiánová.
Očkování funguje dobře
Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že nejvíce případů se vyskytuje u neočkovaných osob. V roce 2025 bylo podle dostupných dat 8 z 10 nemocných v Evropě bez očkování. K zajištění kolektivní ochrany populace je potřeba dosáhnout proočkovanostialespoň 95 procent, což se v Česku zatím daří.
Česká republika má dlouhodobě nastavený kvalitní očkovací program. Vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám je bezpečná a vysoce účinná. Dvě dávky poskytují dlouhodobou ochranu. V situaci, kdy v Evropě registrujeme zvýšený výskyt spalniček, je vhodné si ověřit svůj očkovací status, zejména před cestou do zahraničí, uvádí hlavní hygienička Barbora Macková.
Účinnost očkování se plně rozvíjí přibližně dva týdny po aplikaci. Odborníci proto doporučují řešit případné doplnění vakcinace s dostatečným předstihem.