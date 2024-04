Kofola, Pepsi, Vinea. Různí majitelé, ale teď přišly stejné změny

Obal se mění, obsah zůstává, tak by se dal charakterizovat refresh obalů, s nímž se nově můžeme setkat v obchodech. Svou tvář poupravily nápoje pod značkou Vinea, Kofola a Pepsi. Jak dlouho jsou tyto značky na trhu a co všechno se kromě grafiky mění?

První se letos změnila Vinea

Hroznový nápoj Vinea vznikl už roku 1974. A i po padesáti letech patří díky své originální receptuře mezi přední sycené ovocné limonády na trhu. „Aby byla Vinea v souladu s aktuálními trendy v designu a přilákala pozornost zákazníků, rozhodli jsme se jí dát nový moderní vzhled. Vybrali jsme minimalistický přístup a design, který promlouvá k mladší generaci, ale zároveň respektuje dlouhou historii značky,“ vysvětluje manažerka značky, Olga Kubíková.

Vinea slaví 50 let Autor: Kofola

Nejvýraznějším prvkem nového designu je logo Vinea, které je doplněno černým pásem s informací o vysokém podílu hroznové šťávy. Zdůrazňuje tak hlavní benefit produktu, který dosud značka komunikovala jen ve složení na zadní straně etikety. Nově najdete Vineu i v plechu, a to v užších a vyšších obalech, které už nejsou objemu 200 nebo 500 ml, ale 330 ml.





Součástí nového pojetí značky je i přejmenování perlivé Viney Frizzante na Vineu nealko střik. „Nový název ze světa vinic je pro nás více spojený se svěžestí a lehkostí léta. Myslíme, že vyvolává jasná očekávání, kterým naši zákazníci lépe porozumí,“ vysvětluje Kubíková. Nový design etiket a plechovky Viney připravila agentura Oh my dot.

„Vsadili jsme na dominantní logo přesahující formát, které okamžitě upoutá pozornost, a výraznou barevnost vycházející ze složení nápoje. Doplňuje jej kontrastní černý pás zdůrazňující hlavní produktový benefit, kterým je vysoký podíl hroznové šťávy,“ vysvětluje Juraj Dvorecký, kreativní ředitel Oh my dot.

Kofola na novém logu pracovala sedm let

Ještě déle než Vinea je na českém trhu Kofola. A proto i jedna z tradičních československých značek s více než šedesátiletou historií dostává po letech nový impulz. Změnou prochází logo i celé portfolio značky včetně etiket, lahví, plechovek či sklenic. Navzdory zdánlivé jednoduchosti šlo o sedm let hledání, desítky návrhů od různých grafických a kreativních studií.

Portfolio značky Kofola Autor: Kofola

Do finále se dostaly dva zcela rozdílné návrhy. Pohledy na ně se Kofola rozhodla ověřit ve spotřebitelském průzkumu v Česku i na Slovensku. Do něj zapojila hlavně zákazníky ze skupiny mladých dospělých, na které značka primárně cílí. „V průzkumu se potvrdilo, že Kofola nemá zapotřebí radikální změnu, že má primárně zůstat Kofolou. Nemá jít o revoluci, ale přirozenou evoluci, díky které se Kofola posune směrem k aktuálnějšímu designu a který bude relevantní minimálně dalších 10 let,“ doplňuje Lenka Tenglerová, manažerka značky Kofola.

Vítězný návrh Lístek lékořice, který symbolizuje jednu ze složek nápoje a stal se ikonickým prvkem značky, nově obklopuje tvar srdce – protože Kofola vždy byla, je a bude o lásce. Současně se text v samotném logu zmodernizoval. Autor: Kofola

Nejviditelnější změnou v rámci nové vizuální identity jsou nové etikety napříč celým portfoliem, do kterých se budou Kofoly postupně převlékat. V restauracích a hospodách se s novou identitou mohou zákazníci setkat hlavně v rámci chystané letní kampaně.

Pepsi nemění jen vizuální identitu nápojů

Celosvětového rebrandingu, avizovaného na sklonku loňského roku, se dočkala i Pepsi, pod křídly Mattoni 1873.

„Proces redesignu Pepsi začal zadáním, aby spotřebitelé nakreslili z paměti její logo. Velká část zúčastněných přitom umístila nápis Pepsi doprostřed glóbu a tím poukázala na silný kapitál, který značka vybudovala v průběhu minulého století,“ popisuje Michal Šlechta, ředitel marketingu Mattoni 1873, která je výhradním výrobcem a distributorem PepsiCo v ČR.

I Pepsi prošla redesignem Autor: Mattoni 1873

Rebranding přináší nejen novou vizuální identitu, ale také nové pojmenování oblíbeného nápoje Pepsi MAX na Pepsi Zero Sugar. „Název Pepsi Zero Sugar je zcela v souladu s nároky spotřebitelů na zdravější životní styl. Stále oblíbenější Pepsi Zero Sugar nyní nabízíme také ve variantách Mango a Limeta. Spotřebitel tak dostane ještě víc chuťových zážitků, přesně podle naší hlavní filozofie,“ doplňuje Michal Šlechta.