Zapomeňte na mazanec. V USA jedí marshmallow kuřata, Italové si dávají sladkou pizzu

Když se řekne Velikonoce, okamžitě si vybavíte beránka, jidáše, mazanec a tradiční nádivku? Nejspíše vás nepřekvapí, že jinde mají úplně odlišná sváteční jídla – ovšem i tam velmi často hraje prim sladké kynuté pečivo. Stačí se podívat na anglické hot cross buns, ukrajinskou pasku nebo španělskou monu. Trochu jiným příkladem jsou pak americké peeps coby varianta na marshmallows bonbony.

Snad nikde na stole podle tradic nesmí chybět jehněčí a vejce. Tyto dvě suroviny připomínají Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. I přesto se ale každý kout Evropy může pochlubit nějakým tradičním kouskem, který se nikde jinde nepřipravuje.

Polsko: cukrový beránek a pečená babka

Tradicemi i tím, co se o Velikonocích peče, je nám velmi blízké Polsko. Podobně, jako se to dělá v mnoha částech České republiky, i Poláci na Velikonoce nosí do kostela jídlo, kterému kněz žehná a které se následně v domácnosti ocitne na slavnostní tabuli. Zatímco u nás se do kostela nosí především piškotový beránek, Poláci si nechávají posvětit hned celý košík plný různých pokrmů. Do košíku se nejčastěji dává šunka, klobásy, chléb, křen, sůl a samozřejmě vejce.

Podobnost mezi Českem a Polskem lze nalézt i v tradičním sladkém pečivu. Na Velikonoce Poláci pečou bábovku. Říkají jí ale babka. Hlavní rozdíl mezi naší bábovkou a polskou velikonoční babkou je v tom, že v Polsku se na Velikonoce babka peče výhradně z kynutého těsta.





Další tradiční polské sladkosti jsou pro nás už méně známé. Až z Turecka do Polska v sedmnáctém století doputoval mazurek. Jedná se o nízký koláč z křehkého těsta, který se potírá různými marmeládami, náplněmi a ovocnými rozvary. Mazurek se také může zdobit oříšky a sušeným ovocem.

V některých polských domácnostech se na Velikonoce peče sernik. Nejedná se o cheesecake, jak by se pod vlivem anglosaské kuchyně mohlo zdát. Základní rozdíl je především v použití tvarohu namísto smetanového sýra.

V Polsku se také v době Velikonoc prodávají cukrové figurky zvířátek, které jsou pěknou dekorací slavnostní tabule. Děti, lačné po sladkém, je rády lížou jako lízátko. Nejčastěji se z cukru vyrábějí beránci. Nechybí ale ani oblíbení zajíčci nebo kuřátka.

Ukrajina: Paska s kandovaným ovocem

Pro ukrajinské Velikonoce je typické pečení tradičního svátečního pečiva zvaného paska. To je vlastně vysoká kynutá buchta se smetanovou polevou, která se navíc zdobí kandovaným ovocem.

Někdy se tomuto koláči říká také kulič, což je označení pocházející z ruštiny. Pozor, nezaměňovat ukrajinskou pasku s ruskou paschou, což je sice rovněž velikonoční pochoutka, ale nepečená, která se připravuje z tvarohu.





Slovinsko: do kostela s poticou

Také na Slovinsku se na Velikonoce chodí do kostela s košíkem jídla. Oproti Polsku je zde ale jeden rozdíl. Ve Slovinsku se kromě masa, vajec a křenu k požehnání nosí i sladká potica.

Jedná se o roládu z kynutého těsta s náplní z vlašských ořechů. Někdy se potica také připravuje s makovou náplní. Podobné pečivo je známé i v okolních zemích. Například na Slovensku se tomuto moučníku říká orechovník a v Maďarsku kalács.

Itálie: sladké chleby

V Itálii se křesťanské tradice stále živě dodržují, a proto i velikonoční pokrmy jsou zde mnohem rozmanitější než v některých jiných evropských zemích.

Itálie je velká země, takže ani slavnostní tabule není všude stejná. Napříč Itálií je ale velmi populární sladké pečivo colomba di Pasqua. Jedná se vlastně o velikonoční verzi ve světě mnohem známějšího panettone, které se v Itálii peče na Vánoce. Colomba v italštině znamená holubice, z čehož je odvozen tvar tohoto pečiva. Stejně jako panettone i colomba obsahuje kandovanou citrusovou kůru a povrch se zdobí mandlemi.

Svým názvem dost matoucí je další pečivo, které stejně jako colombu lze zařadit do kategorie sladkých chlebů. Pizza ricresciuta není rozhodně pizza tak, jak ji známe z italských restaurací. Nejedná se o tenkou placku z těsta pokrytou různými ingrediencemi. Toto pečivo s krkolomným názvem se spíše než pizze podobá sladkému panettone. Pizza ricresciuta je velmi populární v Římě a jeho okolí. Jejím základem je kynuté těsto, do kterého se přidává ricotta a citrusová kůra.

V jihoitalských domácnostech v oblasti zvané Kampánie se o Velikonocích podává o něco extravagantnější dezert. Pastiera Napoletana je koláč z křehkého těsta plněný kaší z vařených krup a ricotty.

V době Velikonoc v Itálii začínají dozrávat artyčoky, takže tento svátek je výbornou příležitostí, jak si tuto zeleninu užít. Na velikonočním jídelníčku se tak často objevuje carciofi e patate, což je příloha k masu připravená z brambor a artyčoku.

Španělsko: mona pro děti

Také ve Španělsku jsou Velikonoce významným svátkem, který doprovázejí různé slavnosti a tradice. V každém kraji se během velikonočního týdne, kterému se říká Semana Santa, jí něco jiného. Například v Katalánsku nesmí chybět sladkost nazývaná mona.

Název tohoto dezertu pochází z arabského slova muna, což v překladu znamená dar. Monou obdarovávají prarodiče a rodiče své děti a vnoučata. Moderní mona se pestrobarevně zdobí velikonočními figurkami zvířátek a čokoládou. Tradiční verzi ale zdobí pouze obarvená a natvrdo uvařená vejce, která se vtlačují do syrového těsta. Až je mona upečená, vejce z ní lze sníst pouze tak, že se skořápka rozbije o čelo některého ze spolustolovníků.

Velká Británie: hot cross buns

Poměrně chudou nabídku tradičních velikonočních pokrmů má Velká Británie. Snad jediné, co lze označit za typické velikonoční jídlo, jsou sladké bochánky hot cross buns. Toto pečivo se trochu podobá našemu mazanci. Stejně jako v případě mazance se i zde do kynutého těsta přidávají rozinky, mandle a oříšky. Anglické bochánky navíc někdy také obsahují kousky jablek.

Na hot cross buns je nejdůležitější kříž, kterým se zdobí jejich povrch. Kříž se kreslí pastou vytvořenou z mouky a vody a je připomínkou ukřižování Ježíše Krista podobně jako u našeho mazance.





Snad ještě populárnější než hot cross buns jsou v Anglii čokoládová vajíčka. Vyrábí je zde především firma Cadbury, která před Velikonocemi zaplaví regály supermarketů vejci různých velikostí, náplní a chutí. V Anglii nejsou ani tak moc populární postavičky zajíčků a kuřátek, jako právě vajíčka. Není problém sehnat například čokoládové vejce plněné bílým a žlutým krémem, který má připomínat bílek a žloutek, nebo vajíčka s kousky populárních sušenek Oreo.

USA: marshmallow kuřátka

Podobně jako Velká Británie je na tom s tradičními pokrmy i Amerika. Lidé se zde drží především tradic, které si s sebou na nový kontinent v minulosti přinesli jejich předkové. Přesto je zde jeden oblíbený zvyk, který baví dodržovat děti napříč všemi kulturami.

O Velikonocích se v amerických obchodech prodávají marshmallow kuřátka nazývaná Peeps. Ten, kdo někdy zkoušel nad ohněm opékat marshmallow bonbóny, si asi dokáže představit, co se s těmito postavičkami stane, když se dají na chvíli do mikrovlnné trouby. Barevní ptáčci v mikrovlnce nabudou gigantických rozměrů, změknou a stanou se prudce lepkavými. Ve spojení s grahamovou sušenkou a čokoládou jsou tato obří kuřátka velmi oblíbenou americkou velikonoční sladkostí.