V Polsku krmili kuřata technickým olejem, maso mohlo skončit i v Česku

Před několika dny zveřejnil polský server Onet se spolupráci s webem Wirtualna Polska informaci, že přinejmenším od roku 2020 se v Polsku při výrobě krmných směsí pro drůbež používal technický tuk. Polská firma falšovala dokumentaci a dodávala výrobcům technické tuky, dovezené z Ruska, Ukrajiny nebo Rumunska, místo tuků vhodných pro použití v potravinářství, uvedla mluvčí české Potravinářské komory Helena Kavanová.

Komora vyzvala Státní veterinární správu, aby se zaměřila na kontrolu kvality polské drůbeže a aby začala o problému jednat s polskými úřady.

Do průšvihu má být zapletena polská firma Berg+Schmidt spadající pod německý koncern Stern-Wywiol Gruppe, konkrétně jde o dvojici podnikatelů z Poznaně.

Na českém trhu je drůbeží maso z Polska k dostání běžně, podle Potravinářské komory dovážíme z Polska až padesát procent drůbežího masa. Maso nakupují domácnosti i restaurace, takže pokud by polské maso skutečně bylo ve větší míře problémové, znamenalo by to pro zákazníky ohrožení zdraví.

Mohu ujistit české spotřebitele, že český systém kontrol kvality potravin je natolik důkladný, aby zabránil přimíchávání technického oleje do krmiv pro zvířata a dalším praktikám. Podobné skandály kazí image chovatelům drůbeže po celé Evropě. Mrzí mě, že k nim dochází v naší sousední zemi, ze které navíc dovážíme až 10 kamionů drůbežího masa každý den, uvedla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.





Zatím však není jasné, zda se vůbec kontaminované maso na českém trhu ocitlo. Je také možné, že šlo jen o dílčí problém, který se týká jen malé části velkochovů.

Teď polské maso nejezte, doporučují veterináři

Polská veterinární správa zatím neuvedla objem technických tuků a olejů, které mířily do výroby krmiv nebo přímo do farem. Výsledky šetření a laboratorních rozborů by měly být známy tento týden.

Případ vzbudil pozornost i na Slovensku, kam rovněž ve velkém proudí maso a další potraviny z Polska a tamní Státní veterinární a potravinářská správa nařídila zvýšenou kontrolu dováženého drůbežího masa, která se pravděpodobně rozšíří i na vepřové maso. Pokud se kontaminace potvrdí, okamžitě pozastavíme prodej těchto mas. Vzhledem k tomu, že informace o riziku těchto potravin pro spotřebitele nejsou dostačující, veterinární správa nedoporučuje konzumovat drůbeží maso z Polska, dokud se problém neobjasní, uvedlo ve svém varování slovenské ministerstvo polnohospodářství a venkova.

Tuzemská Potravinářská komora doporučuje, aby lidé věnovali nákupu drůbežího masa velkou pozornost a nakupovali pokud možno české výrobky se zaručeným původem a značkou kvality, například Českou cechovní normou.

Podle potravinářů tato kauza, stejně jako některé dřívější, ukazuje na systémové chyby při kontrole potravin v Polsku. I polský nejvyšší kontrolní úřad loni upozornil na nedostatky v místním systému kontroly bezpečnosti a kvality potravin. Nynější případ připomíná deset let starou kauzu, kdy se v Polsku v potravinářství používala technická posypová sůl.

Polské výrobky se častěji než jiné objevují také v evropském Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF. Loni se tam polské drůbeží maso a výrobky z něj objevily ve 165 případech, které jsou v systému vedeny jako závažné. U vajec a výrobků z nich to byly tři případy. U českého drůbežího masa a výrobků z něj došlo podle RASFF k pochybení v jediném případě, u vajec ani v jednom.