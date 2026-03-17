Začal Týden trénování paměti. Není jen pro seniory, akce zdarma běží napříč kraji

Národní týden trénování paměti je soubor workshopů a seminářů, které se konají po celé ČR a netrvají jen týden, ale až do 2. dubna. Seznam akcí najdete zde na webu České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, jež je zastřešuje. Vstupné se nevybírá, na některé je ale třeba předem se objednat.
Účastníci přednášek i workshopů se dozvědí třeba to, jaké mnemotechnické pomůcky pro lepší zapamatování mohou využít v každodenním životě. Nebo si vyzkouší kombinaci kognitivního tréninku a relaxujících psychomotorických cvičení.
Srozumitelnou formou budou dostupné také informace o výsledcích dosavadního výzkumu mozku.
Poradí, jak si zapamatovat
Akce se konají po celé ČR. Třeba v knihovnách, komunitních centrech, školách či zařízeních pro volnočasové aktivity seniorů. Nicméně jen jim Národní týden trénování paměti určen není.
Jeho cílem je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti mentální deterioraci (ztrátě kognitivních schopností), a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí, uvádí Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.
Loni přišly tisíce zájemců
Do letošního Národního týdne se zapojilo celkem 450 míst a k nim, dle ČTK, přibude po 23. březnu ještě 200 Pochodů pro mozek.
Loni se v rámci Národního týdne trénování paměti konaného v polovině března uskutečnilo 284 osvětových přednášek a dalších zhruba sto akcí, jež nebyly uvedené na seznamu organizátora. Celkem se jich zúčastnilo 5 722 lidí.