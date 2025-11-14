Testování na HIV, žloutenku i syfilis bude týden zdarma. Kam na něj zajít?

Evropský týden testování na HIV, žloutenky B, C a syfilis potrvá od 18. do 24. listopadu.Probíhá ve všech 14 krajích. Míst, které se o něj zapojí, bude celkem 97. Půjde o jak stále poradny, tak o mobilní stanoviště.
Kde a kdy se bude testovat a které místo máte nejblíž, to si můžete snadno najít v online interaktivní mapě. Dostupná je na webu akce tadyted.cz.
Vyhledávat můžete také v soupisu, který najdete zde. Do testování se zapojují pobočky zdravotního ústavu, některé nemocnice nebo neziskovky.
Kromě testu i konzultace
Návštěva spojená s testem trvá zhruba dvacet minut. Někde je spojená s rychlotesty, jinde je třeba malé množství žilní krve. Typ testu se zájemci dozví v přehledu míst, která se do akce zapojila.
Testování je bezplatné a v případě HIV také anonymní.
Testovaný je veden pod kódem, na jehož základě obdrží výsledky, vysvětluje Barbora Macková, hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ).
Využít je může každý bez ohledu na věk, pohlaví či národnost. Na testy je dobré si zajít, pokud jste měli nechráněný pohlavní styk (stačí jen jeden) a po něm jste se nenechali otestovat. Dobré je také pro oba partnery při zahájení nového vztahu. Nebo prostě jen tak, protože chcete mít jistotu, že jste zdraví.
Zájemci si nejen mohou ověřit svůj zdravotní stav, ale také konzultovat s odborníky případné dotazy. „V ordinaci si s nimi můžete popovídat, zeptat se na cokoli k problematice sexuálně přenosných infekcí. Přijďte bez obav na test i pro radu, jsme tady pro vás,“ popisuje Anna Kubátová, odbornice SZÚ a manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR.
Přijít na nemoc včas
Evropský týden testování je celoevropská akce. U nás ji koordinuje SZÚ a finančně jej podporuje Ministerstvo zdravotnictví. Cílem je napomoci odbourávání předsudků spojených zejména s HIV, ale i žloutenkou C. A také upozornit na to, jak důležité je na onemocnění přijít včas.
Včasné odhalení infekce zásadně zlepšuje kvalitu života. V případě HIV umožňuje okamžitý přístup k léčbě v jednom z deseti specializovaných center, podotýká Barbora Macková.
Léčba dokáže zabránit rozvoji onemocnění do stadia AIDS.
Pacienti díky tomu žijí dlouhý, plnohodnotný a vysoce kvalitní život – pracují, cestují, sportují, mají zdravé děti, doplňuje Lenka Olbrechtová, vedoucí lékařka HIV centra FN Ostrava.
Zájem loni měly tisíce lidí
Týden testování probíhá již 12 let. Loni využilo možnosti ověřit si zdravotní stav celkem 2 220 lidí. Čtyřem z nich vyšetření umožnilo bezprostřední zahájení léčby HIV a tím i zlepšení kvality života. Osm lidí nově zahájilo léčbu hepatitidy B, pět léčbu syfilis. Dvacet devět lidí podstoupilo další vyšetření v souvislosti s hepatitidou C.
Ze statistik vychází, že v ČR v současné době o své HIV pozitivitě neví 600 lidí. Tím ztrácí možnost včasné léčby a kvalitnějšího života. Evropský týden testování je pro ně šancí to změnit.