Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích. Nakažených je přes pět tisíc

V Česku každý rok odhalí testy přibližně 250 lidí, kteří mají HIV. Medicínské pokroky jsou však tak velké, že umožňují lidem s HIV prožít kvalitní život, který se příliš neliší od ostatních.
Nemocný může počít dítě
„Díky moderní léčbě mají pacienti velmi dobrou prognózu pro život, HIV se stává v podstatě chronickou infekcí a pacient nám obvykle zemře v osmdesáti letech na civilizační chorobu, která s HIV vůbec nesouvisí,“ říká doktor Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP a primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
Jestliže ale lékaři odhalí HIV infekci pozdě, může dojít k výraznému poškození imunity až do nejpokročilejší fáze onemocnění, známé jako AIDS. „Pacienti pak čelí řadě infekčních i nádorových komplikací a často na nemoc umírají. Naopak pokud se začnou léčit včas, pravidelně a dlouhodobě, tak nemají zdravotní potíže a vedou normální život. Kromě polknutí jedné tablety denně je nemoc v životě nijak neomezuje,“ popisuje docentka Svatava Snopková, vedoucí HIV centra Fakultní nemocnice v Brně.
Lidé s HIV, kteří mají dobře nastavenou léčbu, mohou mít dokonce nechráněný sex a přirozeně počít a porodit dítě.
PrEP v injekcích. Jen dvakrát ročně
Zdraví lidé, kteří jsou ve vyšším riziku nákazy virem HIV, tedy například partneři nakažených, se mohou chránit užíváním preexpoziční profylaxe, neboli PrEPu. Jde o léky, které brání usazení viru v těle. Důležité je užívat je ještě před tím, než k rizikovému momentu dojde, tedy například před nechráněným sexem.
Většinou jde o tablety, které se užívají buď jednorázově, nebo i pravidelně. Lze je na lékařský předpis získat ve specializovaných centrech, tzv. PrEP Pointech. „Novinkou je PrEP ve formě injekce, kterou dotyčný dostane jednou za dva až šest měsíců. Do budoucna je to silná zbraň, která může pomoci vymýtit epidemii HIV,“ dodává primář Dlouhý.
Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) doporučila Evropská léková agentura EMA udělit registraci v EU přípravku Yeytuo v červenci.
„Yeytuo obsahuje lenakapavir, látku první třídy, která se váže na proteiny tvořící vnější vrstvu HIV-1. Vazbou na tyto proteiny lenakapavir narušuje několik kroků životního cyklu HIV-1, čímž inhibuje replikaci viru a v konečném důsledku zabraňuje infekci HIV-1,“ přibližuje SÚKL princip fungování injekcí.
Při zahájení léčby je nutné užít dvě tablety Yeytuo během prvních dvou dnů, poté se lék podává injekčně každých šest měsíců. „Překážkou může být dostupnost preventivních injekcí a jejich vysoká cena,“ podotýká ovšem Dlouhý.
Podle odborníků je zcela zásadní časný záchyt nakažených, protože léčba chrání nejen nemocného, ale celou společnost. Pacient s HIV infekcí a dobře nastavenou terapií není pro své okolí nebezpečný – virus se v jeho krvi přestane množit, a pokud dosáhne nulové hodnoty, tak už nemůže nakazit nikoho dalšího.
„Riziko přitom představují lidé, o kterých zatím nevíme, jsou bez léčby a mají miliony virů v každém mililitru krve,“ upozorňuje primář Dlouhý.
Lidé, kteří mají podezření, že by mohli být HIV pozitivní, se mohou nechat otestovat. Česká společnost AIDS nabízí bezplatné a anonymní testování ve svých checkpointech a v mobilních sanitkách, se kterými jezdí například na festivaly. Lidé předem pouze vyplní anonymní dotazník a na základě kódu, který po jeho vyplnění obdrží, se mohou přijít otestovat.
Nemocných přibývá mezi heterosexuály
„Před deseti lety byla nejpočetnější skupina nakažených mezi MSM (muži mající sex s muži). Tato skupina je už ale poměrně dobře informovaná a soustředí se hlavně ve větších městech. Nyní chceme posílit testování po celé republice a více cílit na cizince a rezidenty mimo velká města. Navázali jsme spolupráci s neziskovými organizacemi i se státními institucemi a společně šíříme osvětu,“ říká Stanislav Pekárek, ředitel České společnosti AIDS pomoc.
K infekci dochází nejčastěji při pohlavním styku, sdílením jehel při užívání drog nebo při přenosu z matky na dítě. V Česku je většina případů přenosu sexuální. Dříve dominovala gay komunita, dnes je téměř polovina nakažených mezi heterosexuály.
Nejlepší ochranou je bezpečný sex – používání kondomu a omezení počtu sexuálních partnerů. Pekárek zároveň upozorňuje na trend tzv. chemsexu, jehož obliba se k nám dostává ze západních zemí. „Lidé, kteří při sexu užívají drogy za účelem zvýšení prožitku, jsou vystaveni až třikrát vyššímu riziku nákazy HIV nebo jiné pohlavně přenosné infekce.“