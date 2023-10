Tesco a Lidl přicházejí s novým druhem slev. Cílí na vybrané skupiny lidí

Tesco a Lidl přicházejí se slevami určenými pro vybrané skupiny obyvatel. Zatímco Tesco se zaměřilo na studenty a slevu už nabízí, Lidl cílí na seniory a slevový týden teprve chystá.

Tesco přináší studentům slevu 10 procent na průkaz ISIC

Obchodní řetězec Tesco a vydavatel studentských průkazů ISIC, společnost GTS Alive, 2. října 2023 společně spustili novou slevu pro studenty ve výši 10 procent. Sleva se vztahuje na veškerý sortiment Tesco včetně nepotravinářského zboží, s několika drobnými výjimkami typu tabákových výrobků.

Studenti ušetří zmíněných 10 procent i na již zlevněném zboží. Půjde o první studentskou slevu svého druhu mezi řetězci s potravinami v Česku. Studenti si s průkazem ISIC budou moci výhodně nakoupit vždy jednou týdně od pondělí do pátku.





Pilotní program se na jaře osvědčil, od října proto jede naostro

„Dlouho jsme uvažovali o tom, že v rámci slev na studentský průkaz ISIC nabídneme i nákupy v některém z obchodních řetězců. Na jaře jsme spustili pilotní program v několika obchodech Tesco. Ten se osvědčil, studenti měli o nabídku zájem, a tak nyní sleva bude nabízena ve všech prodejnách Tesco po celé republice. Jsem přesvědčen, že půjde o jeden z našich nejoblíbenějších studentských benefitů,“ řekl ředitel GTS Alive Radek Schich.

Sleva ve výši 10 % na celý nákup ve všech prodejnách Tesco bude velice snadno dostupná v aplikaci Clubcard v podobě slevového kupónu.

Slevový týden pro seniory chystá Lidl, podrobnosti ale nechce uvolnit

O celé řadě slevových akcí na potraviny a nepotravinové zboží jsme informováni prostřednictvím letáků, billboardů nebo výrazných akčních značení v obchodech. Další akce pak najdete v aplikacích konkrétních řetězců, ale to už je třeba disponovat chytrým mobilním telefonem a mít staženou danou appku. Již dříve si senioři stěžovali, že se tím cítí být diskriminování, psal letos v lednu iDnes. A dost možná to byl impuls pro diskontní řetězec Lidl, který se nově bude snažit vyjít vstříc svým zákazníkům starším 65 let.





Jako první s informací přišly Hospodářské noviny. Řetězec Lidl zatím nechce uvolnit bližší informace, ze zpráv, které se však dostaly na veřejnost, je patrné, že Lidl, stejně jako Tesco, nabídne slevu deset procent, a to na vybraný sortiment. Týden se slevou deset procent pro seniory by měl navazovat na aktuální retro týden.

Ale nebudou se po takovém akčním slevobraní cítit diskriminované jiné skupiny obyvatel – maminky samoživitelky, studenti, senioři mladší 65 let atp.?