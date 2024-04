Přednostní přeočkování těhotných proti černému kašli vázne. Pro ostatní dospělé nejsou vakcíny vůbec

Ministerstvo proto opakovaně uvádí, že vakcíny musí jít prioritně na očkování a přeočkování dětí , které jej mají povinné a hrazené z veřejných peněz. Ve čtvrtek 4. dubna pak rozhodnutí doplnilo o to, že přednost budou mít také těhotné ženy , které se k vakcíně takto mohou dostat i přes gynekology. K přeočkování by se ženy měly dostat bez zbytečných průtahů, neboť jej mohou podstoupit až v závěru těhotenství. Dlouhé čekání by proto mohlo znamenat očkování až po porodu, což oslabuje jeho ochranu vůči novorozenci.

Přednost v praxi vázne

Dostat se v praxi k vakcíně i přes rozhodnutí MZ ale pro těhotné nemusí být snadné. Na redaktorku Vitalia.cz se zprostředkovaně obrátily dvě čtenářky z Brna, které jsou ve třetím trimestru a mají zájem se nechat přeočkovat proti černému kašli. Jedna se proto obrátila na praktické lékaře pobočky Mojí ambulance, kam chodí, a poté oslovila i gyncentrum Dvořák, které ji má v péči. Ani na jednom místě ale na první pokus nepochodila.

Ptala jsem se v Mojí ambulanci, tam řekli že možná v červnu, abych se zkusila přeptat koncem května. Pak jsem se ptala u gynekologa a říkali, že oni ani přístup k vakcínám nemají a neočkují, abych se ptala u obvodní, popisuje žena.

Druhá čtenářka dodává, že zavolala svému praktickému lékaři, ale ten jí řekl, že neočkuje o možné přednosti nevěděl. Na očkování ji neobjednal, ani ji neodkázal na gynekologa či jiného lékaře, který by ji očkovat mohl, dodává společná kamarádka obou čtenářek, jež se svolením jejich zkušenosti redaktorcepopsala.

Zástupce sítě ordinací praktických lékařů Moje ambulance uvedl, že pokud těhotná žena byla odmítnuta, pobočka jí neposkytla správné informace. Vedení proto bude obesílat všechny informačním emailem, aby se takové situace nestávaly. V současnou chvíli je možné objednat pět těchto vakcín každým praktickým lékařem (v případě Mojí ambulance vždy jednou pobočkou), které budou určené pro těhotné ve třetím trimestru. Nicméně je možné, že se situace může měnit tak, jak se bude měnit dostupnost vakcín. Toho času jsou vakcíny prioritizovány pro děti a těhotné, vysvětluje za Moji ambulanci Ludmila Mazylkinová, praktická lékařka pro dospělé.

Lékař Vladimír Dvořák uvedl, že prioritní očkování je v jeho Centru ambulantní gynekologie a primární péče možné, a to jak u gynekologů, tak u praktických lékařů. Zadal jsem instrukci naší vrchní sestře, aby vakcíny objednala. Zatím tady nejsou, ale věřím, že brzy budou, sdělil gynekolog ve čtvrtek 11. dubna.





Je možné, že pokud má někdo z lékařů hodně gynekologické práce, tak pacientku pošle k praktikovi. Ty ale tady také máme, takže až vakcína dorazí, tak se tady zájemkyně či zájemci mohou přeočkovat. Zatím ale, co jsme zjišťovali, o vakcínu těhotné stojí jen velmi raritně, Zaznamenali jsme předem asi dvě zájemkyně, dodává Vladimír Dvořák, jenž vede také odbornou gynekologicko-porodnickou lékařkou společnost.

Za odbornou společnost uvádí, že z MZ dostal zprávu, ve které byly vyjmenovány vakcíny proti černému kašli i popsána metodika, jak je aplikovat. Rozeslal jsem ji výboru odborné společnosti a výboru sdružení poskytovatelů a všem ambulantním gynekologům, na které máme emailovou adresu, což je většina lékařů v ČR. Tito informaci obdrželi, jak s ní dále naloží, uvidíme. Záleží také na tom, jaký bude zájem ze strany gravidních žen, popisuje. Podle něj si každý lékař sám musí udělat průzkum bojem , aby věděl, zda vůbec má vakcíny objednávat a kolik. Protože když to udělá a zájem nebude, vakcíny mu zbydou, dodává Vladimír Dvořák.

Uvažujete o tom, že se necháte přeočkovat proti nemocem, jako jsou černý kašel nebo záškrt? Už jsem to udělal/a

Ano, mám to v plánu

Ne, neplánuji to

Zda prioritní objednávání v praxi skutečně funguje, neví, protože jde o příliš krátkou dobu na to, aby se v praxi vše rozběhlo. Že by s ním byl ale nějaký problém, to nevím, takže věřím, že funguje a nějakou dobu ještě fungovat bude, protože jinak by mi z MZ nepsali, že vakcín je pro těhotné ženy dost, doplňuje lékař.

Někteří gynekologové neočkují

Nejde jen o dva výše uvedené příklady. Redaktorka Vitalia.cz oslovila náhodně ještě další čtyři gynekologické ordinace. Dvě v Praze a další dvě v Brně. Z jednoho odpověď na písemné otázky nepřišla, v dalších zdravotníci po telefonu shodně uvedli, že neočkují. Jako důvod lékaři uváděli vlažný zájem ze strany pacientek a také to, že o novince zatím neslyšeli – redaktorka se na možnost prioritního očkování ptala týden po rozhodnutí MZ.

Gynekoložka Kateřina Bittmanová, která má ordinaci v Praze, uvedla, že zatím neeviduje žádnou zájemkyni o přeočkování, což přičítá i tomu, že není smluvní lékařkou zdravotních pojišťoven. Mám tedy nízký počet klientek. Kdyby ale některá z nich měla o přeočkování zájem, vakcínu mohu objednat z lékárny. Dopředu si je ale neobjednávám, protože bych je neměla ani kde skladovat, vysvětluje.

Faktem je, že ať už lékař má či nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou těhotné zájemkyně, ta si očkování vždy hradí sama. A to jak samotnou látku, tak její aplikaci. V ČR totiž jde v případě dospělých o nepovinné a nehrazené očkování. Případná smlouva ordinace s pojišťovnami by proto neměla hrát žádnou roli.

Pokud vím, tak očkování jde přes praktické lékaře, takže na ně by se ženy měly obracet, sdělila po telefonu zdravotní sestra u jiné pražské gynekoložky - IvanyVodruškové.

To je sice pravda, ale očkování, a to i jiná, mohou provádět i gynekologové a ti také nyní mají možnost u distributora vakcínu pro klientku prioritně objednat. Nemusí tak činit předem, stačí až na základě poptávky ze strany konkrétní ženy, s níž se dohodnou na termínu očkování, ke kterému si také ordinace vakcínu opatří. Problémem by nemělo být zakoupení jen jediného balení.

Obšírněji o možnosti přeočkování s redaktorkou hovořil brněnský gynekolog Milan Anton. Přeočkování proti černému kašli těhotným doporučuji už třetím rokem. Informuji je o všech očkováních, které mohou postoupit, při každém vystavování těhotenské průkazky. Zájem bych ovšem zatím spočítal na prstech jedné ruky, říká lékař. Pokud už se o očkování některá z žen přihlásila, šlo o cizinku. Třeba z Indie. Z vlastní zkušenosti také ví, že o očkování se více než těhotné ženy zajímá jejich nejbližší rodina a známí.

Jednu z mála těhotných zájemkyň měl v ordinaci zrovna v den, kdy s ním redaktorka mluvila, tedy ve čtvrtek 11. dubna. Lékař jí odporučil, aby se obrátila na na očkovací centrum v bohunické nemocnici. Proč ale ženu odeslal jinam, když sám mám možnost vakcínu pro ni objednat přednostně? Abych se přiznal, já o té přednosti v zásobování gynekologů vakcínami nevím. Ještě se to ke mně nedoneslo, dodává. Tuto možnost moc vítám. Jestli si vakcíny ale opatřím, to zatím nevím, protože nevím, co bych s nimi, když nebude zájem. A ten ze strany těhotných žen není, protože ze 60 těhotných se zatím zajímala jen jedna, podotýká Milan Anton.

Vakcíny jsou, informace také

Prioritní očkování těhotných by podle MZ nemělo váznout ani na nedostatku vakcín, ani kvůli tok informací směrem k ordinacím.

Vakcíny jsou u distributora dostupné k objednání, tudíž tento důvod (v případě odmítnutí očkování těhotné, pozn. red.) nepředpokládáme. Dle informací od distributora Avenier k dnešnímu dni odcházelo k poskytovatelům zdravotních služeb přes 1000 vakcín k očkování těhotných, vysvětluje mluvčí MZ Ondřej Jakob.

Informace o této možnosti proběhla jednak v mediální prostoru a jednak byli o této možnosti informováni zástupci příslušných lékařských společností. Ministerstvo příslušné odborné společnosti o daném informovalo e-mailem. Distributor i MZ dané zveřejnili na webových stránkách a sociálních sítích. O postupu MZ vedlo přímou diskusi s předsedou např. gynekologické společnosti, dodává mluvčí MZ.

Jak priorita funguje

Nejasnosti v praxi vedly k tomu, že redaktorka požádala MZ, aby podmínky priority pro přeočkování těhotných proti černému kašli znovu vysvětlilo.

Mluvčí rezortu Ondřej Jakob uvedl, že přednostní možnost objednání vakcín pro těhotné mají nejen gynekologové, ale také praktičtí lékaři pro dospělé, očkovací centra a další přidružené odbornosti, které mohou očkovat těhotné . Míst, na které se těhotné ženy mohou kvůli přeočkování obracet, proto je více a všude by měly mít možnosti očkování bez čekání.

Ovšem i tato forma priority má limity. Prvním je, že v distribuci musí být vakcíny, aby lékaři měli co objednávat. Podle Avenieru je tato podmínka aktuálně naplněna.

Další podmínkou je, že ordinace nesmí mít vyčerpaný limit, který činí, až na výjimky, pět kusů očkovací látky. MZ ani Avenier ale neuvádějí, zda jde o denní či měsíční strop, nicméně lze předpokládat, že se jedná o limit na jednu objednávku. Objednávat je možné pouze do maximálního celkového množství pěti kusů vakcín proti černému kašli, pokud s distributorem není domluveno jinak, jako např. Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí a obdobná zařízení, kde je postupováno individuálně, podotýká Ondřej Jakob.

Samotné očkování proti černému kašli i možnost objednat vakcínu pro těhotnou prioritně ale není pro lékaře povinností. Zapojení je dobrovolné, potvrzuje mluvčí MZ. V případě, že lékař neočkuje, měl by zájemci či zájemkyni alespoň poskytnout informaci, zdali někdo z jeho kolegů toto očkování provádí. Nebo jej odeslat do nejbližšího očkovacího centra.

Do kdy přednost potrvá

O přednosti pro těhotné ženy MZ rozhodlo ve čtvrtek 4. dubna. Na otázku, do kdy potrvá, Ondřej Jakob v pátek 12. dubna odpověděl takto: Zatím tato možnost není časově omezena. Očekáváme, že akce bude ukončena nadcházející týden (tj. od 15. do 21. dubna, pozn. red.), kdy na území ČR již budou vakcíny z mimořádné dodávky z Kanady.

Podle Martina Nesrsty, který za Avenier komunikuje s novináři, by do konce dubna mělo do ČR dorazit 30 tisíc dávek vakcíny Adacel. Čekáme na potvrzení od výrobce a přesné datum dodání, uvádí Martin Nesrsta.

Jak se k očkování dostat

Pro děti, těhotné, ale i jiné zájemce platí, že přeočkovávat se proti černému kašli mohou u svého praktického lékaře, v očkovacím centru či u některých ambulantních specialistů po objednání.

Až na děti je očkování proti černému kašli nepovinné a zájemce nebo zájemkyně si jej hradí sami. Vyjde orientačně na 1 000 až 1 500 Kč.

Ačkoliv těhotné ženy mají nyní u očkování prioritu, vakcínu včetně aplikace si musí uhradit samy. Maximálně poté mohou žádat o příspěvek svoji zdravotní pojišťovnu. Ale to jen v případě, že vyhoví požadavkům bonusového programu. Očkování je také levnější, pokud je zájemce obecně spojí s povinným přeočkování proti tetanu. V takovém případě totiž nehradí aplikaci, jen očkovací látku.

Pro přeočkování stačí jedna dávka vakcíny. Látka pouze proti černému kašli ale na evropském trhu není, proto je nutné zvolit troj- či čtyřkombinaci. V ČR se teoreticky očkuje třemi vakcínami:

Boostrix – trojkombinace proti černému kašli, tetanu a záškrtu, určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

– trojkombinace proti černému kašli, tetanu a záškrtu, určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy. Adacel - trojkombinace proti černému kašli, tetanu a záškrtu, určen dle výrobce pro děti od čtyř let věku, dospívající a dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

- Adacel Polio – čtyř kombinace proti černému kašli, tetanu, záškrtu a dětské obrně, určeno dle výrobce pro děti od tří let věku, dospívající, dospělé jako posilující dávka. A také pro těhotné ženy.

Proč očkovat v těhotenství

Těhotné ženy se proti černému kašli mohou přeočkovávat v třetím trimestru. Podle gynekologa Milana Antona je vakcinace možná po 28. týdnu těhotenství.

Předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek už dříve pro Vitalia.cz uvedl, že očkování v těhotenství je bezpečné. Primárně neslouží k ochraně ženy, byť i tu chrání, ale dítěte. Protilátky totiž jsou schopné se k němu dostat přes placentu, pupečník a později i mateřské mléko. Ochrana při očkování v těhotenství je u dítěte zhruba půlroční. Poté už by dítě mělo být proti černému kašli chráněno látkou obsaženou v hexavakcíně, která je v ČR hrazená a povinná.

Očkovat je možné i po porodu. Infektolog Pavel Dlouhý ale podotýká, že v takovém případě je míra ochrany dítěte nižší, neboť před mateřské mléko se k dítěti dostává méně protilátek.

Vhodné je také přeočkování rodinných příslušníků, kteří s novorozencem budou přicházet do úzkého kontaktu. Proti černému kašli by se proto měli očkovat babičky, dědečci, ale třeba i otec dítěte. U starších sourozenců by rodiče měli dbát hlavně na to, aby byli přeočkovaní v pěti a deseti letech. To je přeočkování povinné a ze strany pojišťoven také hrazené.





Přeočkování povinné a hrazené?

Ministerstvo chce ještě letos rozhodnout, zda příští rok by pro dospělé nemělo být toto očkování jednou za dospělost povinné a také hrazené z veřejných peněz. Takový postup MZ doporučují vakcinologové a infektologové.

Odborníci zároveň stále častěji hovoří o tom, že se změnou principu účinku očkování přišla také snížená ochrana. Vypadá to, že imunita po očkování může vyprchat už po pár letech. Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové toto vyvanutí může přijít už po třech až pěti letech po očkování.

Ani po prodělaném onemocnění ale není člověk doživotně imunní. V tomto případě hovoří Kateřina Fabiánová o imunitě přetrvávající 15 až 20 let.

Primář infekčního oddělení v ústecké Masarykově nemocnici Pavel Dlouhý upozorňuje, že navzdory předpokladu několikaleté ochrany, ženy by přeočkování měly podstupovat každé těhotenství, byť ta třeba jdou rok či dva po sobě.