Jak poznat problém s ledvinami? Ani v případě potíží nemusí vůbec bolet

Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký krevní tlak a cukrovka, to jsou hlavní rizikové faktory chronického onemocnění ledvin. Dobrou zprávou je, že mu můžeme do značné míry sami předejít. Pravidelný pohyb, vyloučení kouření a umírněnost ve spotřebě alkoholu je základ. Starší lidé by si měli nechat pravidelně měřit hodnotu krevního tlaku a hladinu cukru v krvi, říká primářka dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Praze 9 – Vysočanech Petra Ronová.

Je dobré vědět, že věkem selhávají ledviny častěji. Po čtyřicítce začíná schopnost ledvin filtrovat klesat asi o jedno procento ročně. Odhaduje se, že přibližně jeden z pěti mužů a jedna ze čtyř žen ve věku 65 až 74 let a polovina lidí ve věku 75 a více let má chronické onemocnění ledvin. Stručně řečeno, čím starší jste, tím je selhání ledvin pravděpodobnější.

O ledvinách, respektive o jejich chorobách se bohužel mezi lidmi šíří mnoho mýtů, kvůli nimž je nenapadne, že by se problém s nimi mohl týkat i jich. Které to jsou? Desítku jich dal dohromady Jiří Vlasák, primář dialyzačního střediska v Sokolově.