Trénink s Barborou Strýcovou, setkání s Tomášem Klusem? Za podporu léčby závislých

Devět neobvyklých aukcí pořádá nezisková organizace Sananim. Konají se on-line, přihazovat je možné do pondělí 20. března. Aukce jsou charitativní, celý výtěžek půjde na léčbu a doléčování těch, kteří se snaží překonat závislost na drogách.

Aukce jsou mimořádné tím, že jejich vítězové nezískají žádný předmět, ale možnost schůzky s některou osobností úspěšnou ve svém oboru. Zájemce s nejvyšším příhozem si může zatrénovat například s tenistkou Barborou Strýcovou, vyrazit do kopců s horolezcem Radkem Jarošem nebo se nechat provést farářkou Martinou Viktorií Kopeckou chrámem Sv. Mikuláše na pražském Staroměstské náměstí.

Které osobnosti podpořily Sananim Dražit v aukci můžete setkání s těmito osobnostmi: Horolezec Radek Jaroš – dražit výlet s ním můžete tady.

– dražit výlet s ním můžete tady. Beachvolejbalista Ondřej Perušič – dražit hru s ním můžete tady.

– dražit hru s ním můžete tady. Tenistka Barbora Strýcová – trénink nebo hru s ní můžete dražit tady.

– trénink nebo hru s ní můžete dražit tady. Písničkář Tomáš Klus – setkání s ním můžete dražit tady.

– setkání s ním můžete dražit tady. Moderátorka Daniela Drtinová – rozhovor s ní můžete dražit tady.

– rozhovor s ní můžete dražit tady. Farářka Martina V. Kopecká – exkurzi do kostela jí vedenou můžete dražit tady.

– exkurzi do kostela jí vedenou můžete dražit tady. Kajakář Vavřinec Hradilek – výlet do loděnice můžete dražit tady.

– výlet do loděnice můžete dražit tady. Malířka Barbora Kysilková – setkání s ní v ateliéru můžete dražit tady.

– setkání s ní v ateliéru můžete dražit tady. Ekonom a filozof Tomáš Sedláček – diskuzi s ním můžete dražit tady. Přehled všech aukcí najdete na webu projektu Dejme druhou šanci. Zdroj: Sananim/Dejme druhou šanci

Aukce se konají v rámci projektu nazvaného Dejme druhou šanci. Podle Sananimu jde o „benefiční kampaň za destigmatizaci závislostí a na podporu léčby“.

„Jsme domluveni, že celý výtěžek půjde do našich dvou komunit v Karlově, Němčicích a do doléčovacího centra v Praze 13. Dárcovské peníze půjdou konkrétním uživatelům, ne na provoz,“ popisuje PR manažer Sananimu Vojtěch Kozlík.

Peníze tedy pomohou těm, kteří se nepoddali závislosti, léčí se a chtějí se vrátit zpět do života. „To souvisí třeba s hledáním práce, bydlení, ale také socioterapeutickými aktivitami, jakými jsou sportovní aktivity nebo výlet maminek s dětmi do chalupy v Jizerských horách,“ dodává Vojtěch Kozlík.

Sananim je nezisková organizace s dlouhou historií působnosti, jež sahá do roku 1990, kdy byla založena. Od počátku se věnuje oblasti drogových závislostí. Dětem i dospělým ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Nabízí přitom i v ČR výjimečné služby, jakou je například pomoc závislým matkám dětí do 7 let, přičemž děti mohou být součástí léčby v terapeutické komunitě v Karlově na Písecku.