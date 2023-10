Suchý dráždivý kašel netrápí pouze kuřáky. Většinou se dá vyléčit doma, kdy zpozornět?

Kašel sám o sobě není onemocnění. Jedná se o přirozený obranný reflex, který pomáhá čistit dýchací cesty. Zároveň plní i obrannou funkci proti vniknutí toxických a dráždivých látek do dýchacích cest. Proto hodně kašlou lidé, kteří pracují s těkavými chemikáliemi, pohybují se v prašném prostředí nebo kouří cigarety. [1, 2, 3]

Co způsobuje suchý dráždivý kašel?

Suchý kašel se objevuje například v případech, kdy dojde k podráždění receptorů dolních cest dýchacích mechanickými, chemickými či tepelnými podněty. Patří mezi ně:

cigaretový kouř,

prach,

znečištěné ovzduší,

chladný, nebo naopak horký vzduch,

těkavé látky a různé chemikálie,

vdechnuté částečky jídla,

kyselé žaludeční šťávy

a podobně.

Dráždivý kašel bez produkce hlenu je zároveň považován za jeden z počátečních příznaků většiny respiračních onemocnění. Proto jím netrpí pouze lidé s počínající infekcí dýchacích cest, ale i pacienti s astmatem, alergiemi, cystickou fibrózou, rozedmou plic či chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Velice často se objevuje také při infekci hrtanu (laryngitidě), protože ho provokuje silné prokrvení sliznice hrtanu. Ke kašli se zde často přidruží i chrapot nebo ztráta hlasu. [4, 5, 6]

Jak poznat suchý dráždivý kašel?

Charakteristickým rysem suchého nebo dráždivého kašle je neustálý pocit podráždění dýchacích cest a opakované nucení k odkašlání bez produkce hlenu. Pro pacienta je tento stav velice vyčerpávající a nepříjemný, protože se po kašli nedostaví vůbec žádná úleva. U některých se ke kašlání přidá ještě škrábání v krku, bolest v krku nebo bolest za hrudní kostí. [7, 8]





Suchý a vlhký kašel

Kromě suchého kašle existuje ještě kašel vlhký, při kterém dochází k produkci a vykašlávání hlenu. Proto se označuje jako kašel produktivní. Suchý kašel přechází ve vlhký plynule po několika dnech respiračních onemocnění. Pacienti při něm většinou pociťují bolest či těžkost na hrudi a mají problémy hlen vykašlat. Proto se při léčbě vlhkého kašle používají léky na podporu vykašlávání. [9, 10]

Chronický suchý kašel

Dlouhotrvající suchý kašel, který trvá déle než 4 týdny (někde se uvádí déle než 8 týdnů), se označuje jako chronický kašel. Setkávají se s ní velice často těžcí kuřáci a pacienti s nejrůznějšími vážnými onemocněními. Nemusí jít vždy o respirační onemocnění, chronický kašel se vyskytuje například i u kardiaků, pacientů s refluxní chorobou jícnu či onkologických pacientů. [11, 12, 13]

Suchý kašel v noci

Dráždivý kašel bývá nejhorší po ulehnutí a v noci. U některých pacientů bývá tak silný, že se kvůli němu nemohou ani pořádně vyspat. Proto se doporučuje užívat před spaním léky, které tlumí kašel (antitusika), případně i léky zmírňující otoky sliznic (antihistaminika). [14, 15]

Suchý kašel u dětí

Podobně jako u dospělých může být kašel u dětí způsoben mechanickým podrážděním či respiračním onemocněním. Většinou se jedná o infekce virového původu. V méně závažných případech se dá u dítěte kašel vyléčit volně prodejnými léky, ale pokud trvá déle než týden nebo se přidruží zvýšená teplota, zrychlené dýchání či další komplikace, je nezbytné vyhledat lékaře.

Specifickým druhem suchého kašle u dětí je tzv. štěkavý kašel. Jedná se o projev akutní laryngitidy, jenž nastupuje nejčastěji v noci. Na první pohled vypadá dost hrozivě, ale většinou nebývá život ohrožující. Podle odborníků by se měli rodiče snažit zmírnit situaci přikládáním studených obkladů a uklidnit dítě, aby neplakalo. Pomoct může i chladný noční vzduch proudící skrze otevřené okno.





U kojenců a miminek je ale lepší vyhledat lékaře okamžitě. Stejné pravidlo platí i v případě, že se otok krku nezlepšuje. [16, 17, 18, 19]

Suchý kašel v těhotenství

Kašel se pochopitelně nevyhýbá ani nastávajícím maminkám. Není sice pro plod ani pro těhotnou ženu ohrožující, ale je o něco více vysilující a nepříjemný. Pacientka by si měla dopřát co nejvíce klidu, odpočívat a přijímat dostatek tekutin. Výběr vhodného léku na kašel by měl být v těhotenství vždy konzultován s ošetřujícím lékařem. [20, 21]

Suchý kašel: léčba

U suchého kašle se nevytváří žádný hlen, proto se k jeho léčbě nepoužívají žádné léky podporující vykašlávání. Nejčastěji používaným typem léků jsou antitusika, která mírní podráždění a tlumí nucení ke kašlání. U hodně silného kašle se také používají antihistaminika ke zmírnění otoku podrážděných sliznic. Léky na suchý kašel mohou mít rozličné formy. Nejčastěji se používají tyto:

sirup na suchý kašel,

kapky na suchý kašel,

pastilky na suchý kašel.

Jako účinné látky se používají například butamirát, dropropizin, levodropropizin nebo dextromethorfan. [22, 23]





Suchý kašel: babské rady

Kromě správné volby léků by měla být domácí léčba suchého kašle skutečně komplexní. Lékaři doporučují dodržovat klidový režim, často větrat a udržovat v domácnosti dostatečnou vzdušnou vlhkost. Příliš suchý vzduch může dýchací cesty ještě více podráždit. K nasycení vzduchu vodními parami je možné použít zvlhčovač nebo rozvěsit vlhké prádlo.

Doporučuje se také inhalovat vodní páry s esenciálními oleji. Na uvolnění a zklidnění dýchacích cest se používá levandulový, eukalyptový, jedlový, borovicový nebo mátový olej. K rychlejší regeneraci mohou přispět i bylinkové čaje. Mezi nejlepší bylinky na suchý kašel patří:

Naše babičky používaly k léčbě dráždivého kašle také cibuli. Z ní je možné připravit domácí sirup, uvařit cibulový čaj, nebo jen posypat nakrájenou cibuli cukrem a konzumovat po lžičkách uvolněnou cibulovou šťávu. [24, 25, 26]

